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Стадион:
Нецеча
0:1
Перерыв
Корона Кельце
0'
0:1
14' Гол
Качарава Ника
31' Желтая карточка
Пионтек Лукаш
37' Желтая карточка
Калласте Кен
39' Желтая карточка
Петрак Оливер
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Калласте Кен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Пионтек Лукаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Качарава Ника бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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