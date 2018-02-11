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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Брук-Бет
0:1
Перерыв
0:1
14' ГолКачарава Ника
31' Желтая карточкаПионтек Лукаш
37' Желтая карточкаКалласте Кен
39' Желтая карточкаПетрак Оливер
|
14'
0:1
31'
37'
39'
Состав команд
32
Radek
Dejmek
19
Калласте
Кен
27
Келб
Яцек
22
Ivan
Jukic
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 14 Матей Габриэль Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 6 Гжелак Рафал Защитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Полузащитник
- 80 Янку Габриэль Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Муха Ян Вратарь
- 16 Микович Мартин Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 99 Янятович Деян Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- Главный тренер: Maciej Bartoszek
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 32 Radek Dejmek Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 27 Келб Яцек Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 17 Sanel Kapidzic Нападающий
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 26.08.2017 Корона Кельце 2:1 Нецеча Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 08.08.2017 Сярка Тарнобжег 1:4 Нецеча К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
- 01.09.2017 Вердер 2:0 Корона Кельце ТМК
- 26.08.2017 Корона Кельце 2:1 Нецеча Э
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 26.08.2017 Корона Кельце 2:1 Нецеча Экстракласса
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце Экстракласса. Группа А
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Экстракласса
- 05.11.2016 Нецеча 1:3 Корона Кельце Экстракласса
- 20.04.2016 Нецеча 0:0 Корона Кельце Экстракласса. Группа Б
- 02.04.2016 Нецеча 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 02.11.2015 Корона Кельце 0:1 Нецеча Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|22
|13
|2
|7
|31 - 23
|41
|2.
|Ягеллония
|21
|10
|6
|5
|29 - 24
|36
|3.
|Лех
|21
|9
|9
|3
|30 - 16
|36
|4.
|Гурник Забже
|22
|10
|6
|6
|42 - 36
|36
|5.
|Корона Кельце
|1:0
|22
|9
|7
|6
|33 - 28
|34
|6.
|Висла
|22
|10
|3
|9
|30 - 29
|33
|7.
|Висла Краков
|22
|9
|5
|8
|31 - 27
|32
|8.
|Заглембе Любин
|22
|8
|8
|6
|33 - 27
|32
|9.
|Арка Гдыня
|21
|8
|7
|6
|26 - 20
|31
|10.
|Шлёнск
|22
|7
|6
|9
|27 - 33
|27
|11.
|Лехия Гданьск
|22
|6
|8
|8
|31 - 34
|26
|12.
|Краковия
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|13.
|Нецеча
|0:1
|22
|5
|6
|11
|23 - 34
|21
|14.
|Сандецья
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|15.
|Пяст
|21
|4
|8
|9
|22 - 31
|20
|16.
|Погонь Щецин
|22
|5
|5
|12
|25 - 35
|20
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
37'
Калласте Кен получил желтую карточку от судьи
31'
Пионтек Лукаш получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Качарава Ника бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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