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Стадион: Заглебье Любин
2:3
Конец матча
12' Желтая карточкаБалич Саша
0:1
16' ГолJaroslaw Niezgoda
41' Желтая карточкаМаляж Аркадиуш
1:1
46' ГолМареш Якуб
54' Желтая карточкаГлоушек Адам
57' Желтая карточкаАнтолич Домагой
64' Желтая карточкаЯнус Кшиштоф
66' Желтая карточкаГулдан Любомир
1:2
67' ГолJaroslaw Niezgoda
2:2
90' ПенальтиМареш Якуб
90' Желтая карточкаЛесиевски Пётр
2:3
90' ПенальтиРадович Мирослав
|
12'
16'
0:1
41'
46'
1:1
54'
57'
64'
66'
67'
1:2
90'
2:2
90'
90'
2:3
Состав команд
25
Матущик
Адам
14
Яношка
Лукаш
19
Ягелло
Филип
26
Мареш
Якуб
Заглембе Любин 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 16 Жира Павел Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 77 Lukasz Moneta Полузащитник
- 7 Янус Кшиштоф Полузащитник
- 30 Dominik Hladun
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Легия 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- 32 Радович Мирослав Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
Легия (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 24.08.2017 Шериф 0:0 Легия ЛЕ
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
Легия: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса
- 18.09.2016 Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса
- 28.04.2016 Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 21.02.2016 Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса
- 11.09.2015 Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 12.04.2014 Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса
- 02.11.2013 Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 06.04.2013 Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 29.09.2012 Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса
- 05.12.2011 Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса
- 23.11.2011 Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.04.2011 Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 18.09.2010 Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса
- 04.12.2009 Заглембе Любин 0:0 Легия Экстракласса
- 02.08.2009 Легия 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 30.04.2008 Заглембе Любин 1:1 Легия Кубок
- 22.04.2008 Легия 0:0 Заглембе Любин Кубок
- 16.03.2008 Легия 3:0 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|22
|13
|2
|7
|31 - 23
|41
|2.
|Ягеллония
|21
|10
|6
|5
|29 - 24
|36
|3.
|Лех
|21
|9
|9
|3
|30 - 16
|36
|4.
|Гурник Забже
|22
|10
|6
|6
|42 - 36
|36
|5.
|Висла
|22
|10
|3
|9
|30 - 29
|33
|6.
|Заглембе Любин
|22
|8
|8
|6
|33 - 27
|32
|7.
|Висла Краков
|21
|9
|4
|8
|30 - 26
|31
|8.
|Арка Гдыня
|21
|8
|7
|6
|26 - 20
|31
|9.
|Корона Кельце
|21
|8
|7
|6
|32 - 28
|31
|10.
|Шлёнск
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|11.
|Лехия Гданьск
|21
|6
|7
|8
|30 - 33
|25
|12.
|Краковия
|21
|5
|7
|9
|28 - 32
|22
|13.
|Нецеча
|21
|5
|6
|10
|23 - 33
|21
|14.
|Сандецья
|21
|4
|9
|8
|20 - 30
|21
|15.
|Пяст
|21
|4
|8
|9
|22 - 31
|20
|16.
|Погонь Щецин
|21
|4
|5
|12
|21 - 34
|17
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Радович Мирослав из команды Легия забивает с точки!
90'
Лесиевски Пётр получил желтую карточку от судьи
90'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мареш Якуб из команды Заглембе Любин забивает с точки!
86'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.
76'
Заглембе Любин делает замену. Кубицки Ярослав уходит с поля, а Жира Павел выходит на его замену.
68'
Заглембе Любин делает замену. Павловски Бартоломей уходит с поля, а Lukasz Moneta выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
66'
Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
64'
Янус Кшиштоф получил желтую карточку от судьи
57'
Антолич Домагой получил желтую карточку от судьи
54'
Глоушек Адам получил желтую карточку от судьи
46'
Г О О О О Л - Мареш Якуб бьет в цель!
46'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Эдуардо да Силва выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Заглембе Любин делает замену. Яношка Лукаш уходит с поля, а Янус Кшиштоф выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Маляж Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
12'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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