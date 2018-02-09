  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Заглембе Любин
2:3
Конец матча
Легия
0'
12' Желтая карточка
Балич Саша
0:1
16' Гол
Jaroslaw Niezgoda
41' Желтая карточка
Маляж Аркадиуш
1:1
46' Гол
Мареш Якуб
54' Желтая карточка
Глоушек Адам
57' Желтая карточка
Антолич Домагой
64' Желтая карточка
Янус Кшиштоф
66' Желтая карточка
Гулдан Любомир
1:2
67' Гол
Jaroslaw Niezgoda
2:2
90' Пенальти
Мареш Якуб
90' Желтая карточка
Лесиевски Пётр
2:3
90' Пенальти
Радович Мирослав
90'+8
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Радович Мирослав из команды Легия забивает с точки!
Желтая карточка
90'
Лесиевски Пётр получил желтую карточку от судьи
90'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мареш Якуб из команды Заглембе Любин забивает с точки!
86'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.

76'
Заглембе Любин делает замену. Кубицки Ярослав уходит с поля, а Жира Павел выходит на его замену.
68'
Заглембе Любин делает замену. Павловски Бартоломей уходит с поля, а Lukasz Moneta выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Янус Кшиштоф получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Антолич Домагой получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Глоушек Адам получил желтую карточку от судьи
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Мареш Якуб бьет в цель!
46'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Эдуардо да Силва выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Заглембе Любин делает замену. Яношка Лукаш уходит с поля, а Янус Кшиштоф выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Маляж Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация