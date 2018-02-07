Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ливерпуль

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Стадион: Сент-Мэрис
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Саутгемптон (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 07.05.2017 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 25.01.2017 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги
- 11.01.2017 Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
- 19.11.2016 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.03.2016 Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.12.2015 Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги
- 25.10.2015 Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 22.02.2015 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.08.2014 Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.03.2014 Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.09.2013 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 16.03.2013 Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.12.2012 Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|74 - 19
|69
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 18
|56
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|59 - 31
|51
|4.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|46 - 23
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|51 - 24
|49
|6.
|Арсенал
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|21 - 23
|36
|8.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 35
|35
|9.
|Борнмут
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 37
|31
|10.
|Эвертон
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|29 - 45
|31
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|37 - 45
|30
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 46
|27
|13.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|21 - 35
|27
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 39
|27
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|28 - 38
|26
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 36
|25
|17.
|Суонси
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 37
|24
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 52
|24
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 46
|24
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 37
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - ЛиверпульДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 25 минут, которая состоится 11.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон
5.3% (4)
Ничья:
10.5% (8)
Ливерпуль
84.2% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
50% (38)
1:3 Ливерпуль:
10.5% (8)
0:1 Ливерпуль:
9.2% (7)
0:3 Ливерпуль:
6.6% (5)
1:1 Ничья:
6.6% (5)
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