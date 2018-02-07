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Стадион:
Саутгемптон
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ливерпуль

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 25 минут, которая состоится 11.02.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон
5.3% (4)
Ничья:
10.5% (8)
Ливерпуль
84.2% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
50% (38)
Ливерпуль:
10.5% (8)
Ливерпуль:
9.2% (7)
Ливерпуль:
6.6% (5)
Ничья:
6.6% (5)
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