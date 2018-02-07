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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 32 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм
53.3% (49)
Ничья:
28.3% (26)
Арсенал
18.5% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
39.1% (36)
Ничья:
20.7% (19)
Арсенал:
9.8% (9)
Тоттенхэм:
7.6% (7)
Тоттенхэм:
5.4% (5)
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