Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 30.04.2017 Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 05.03.2016 Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 08.11.2015 Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 23.09.2015 Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги
- 07.02.2015 Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 27.09.2014 Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.03.2014 Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 04.01.2014 Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок
- 01.09.2013 Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 03.03.2013 Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 17.11.2012 Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 26.02.2012 Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 02.10.2011 Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 20.04.2011 Тоттенхэм 3:3 Арсенал Премьер-лига
- 20.11.2010 Арсенал 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 21.09.2010 Тоттенхэм 1:4 Арсенал Кубок Carling
- 14.04.2010 Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 31.10.2009 Арсенал 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|74 - 19
|69
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 18
|56
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|59 - 31
|51
|4.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|46 - 23
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|51 - 24
|49
|6.
|Арсенал
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|21 - 23
|36
|8.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 35
|35
|9.
|Борнмут
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 37
|31
|10.
|Эвертон
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|29 - 45
|31
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|37 - 45
|30
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 46
|27
|13.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|21 - 35
|27
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 39
|27
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|28 - 38
|26
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 36
|25
|17.
|Суонси
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 37
|24
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 52
|24
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 46
|24
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 37
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 32 минуты, которая состоится 10.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм
53.3% (49)
Ничья:
28.3% (26)
Арсенал
18.5% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тоттенхэм:
39.1% (36)
1:1 Ничья:
20.7% (19)
1:2 Арсенал:
9.8% (9)
3:1 Тоттенхэм:
7.6% (7)
1:0 Тоттенхэм:
5.4% (5)
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