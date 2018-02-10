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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Гудисон Парк
0:0
Первый тайм: 20'
Состав команд
15
Мартина
Куко
26
Дэйвис
Том
10
Руни
Уэйн
11
Уолкотт
Тео
19
Ниассе
Умар
Эвертон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пикфорд Джордан Вратарь
- 23 Коулмэн Шеймус Защитник
- 4 Кин Майкл Защитник
- 13 Мангала Эльяким Защитник
- 15 Мартина Куко Защитник
- 26 Дэйвис Том Полузащитник
- 17 Гуэйе Идрисса Полузащитник
- 10 Руни Уэйн Полузащитник
- 11 Уолкотт Тео Нападающий
- 19 Ниассе Умар Нападающий
- 18 Сигурдссон Гильфи Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Роблес Жоэль Вратарь
- 5 Уильямс Эшли Защитник
- 2 Шнайдерлин Морган Полузащитник
- 43 Кенни Джонджо Полузащитник
- 29 Калверт-Льюин Доминик Нападающий
- 7 Боласи Янник Нападающий
- 14 Тосун Дженк Нападающий
- Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Бэйнс Лейтон Травмирован
- Маккарти Джеймс Травмирован
- Стекеленбург Мартен Травмирован
Кристал Пэлас 4-4-2
- Основной состав
- 13 Хенесси Уэйн Вратарь
- 24 Фосу-Менса Тимоти Защитник
- 5 Томкинс Джеймс Защитник
- 2 Уорд Джоэл Защитник
- 3 Ван Анхольт Патрик Защитник
- 10 Таунсенд Андрос Полузащитник
- 7 Кабай Йоан Полузащитник
- 4 Миливоевич Лука Полузащитник
- 18 Макартур Джеймс Полузащитник
- 9 Сорлот Александр Нападающий
- 17 Бентеке Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хенри Дайон Вратарь
- 27 Делэйни Дамьен Защитник
- 23 Н'Диайе Суаре Папе Защитник
- 29 Биссака Ван-Биссака Полузащитник
- 31 Ракип Эрдаль Полузащитник
- 44 Ридевальд Жайро Полузащитник
- 14 Ли Чхон-Ён Полузащитник
- Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Заха Уилфрид Травмирован
- Уикхэм Коннор Травмирован
- Дэнн Скотт Травмирован
- Панчеон Джейсон Травмирован
- Лофтус-Чик Рубен Травмирован
- Сако Бакари Травмирован
- Сперони Хулиан Травмирован
- Келли Мартин Травмирован
Предыдущие игры
Эвертон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон Премьер-лига
- 21.01.2017 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига
- 30.09.2016 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 13.04.2016 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 07.12.2015 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 31.01.2015 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига
- 21.09.2014 Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 16.04.2014 Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 09.11.2013 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон
Кристал Пэлас
-
0 Голы 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
3 Дистанция, км 2
-
2 Количество передач 1
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|74 - 19
|69
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 18
|56
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 24
|52
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|59 - 31
|51
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|46 - 23
|50
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|51 - 36
|45
|7.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|21 - 23
|37
|8.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 35
|35
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 45
|32
|10.
|Борнмут
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 37
|31
|11.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|27
|8
|7
|12
|37 - 45
|31
|12.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 46
|28
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 35
|28
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 39
|28
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|28 - 38
|26
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 36
|25
|17.
|Суонси
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|19 - 37
|25
|18.
|Сток Сити
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|26 - 52
|25
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 46
|24
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 37
|20
Первый тайм
21'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
17'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
17'
Сигурдссон Гильфи пробил со штрафного прямо в стенку
15'
Макартур Джеймс наказан за толчок Гуэйе Идрисса
15'
Сорлот Александр из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
13'
Миливоевич Лука мяч отрикошетил от ворот
13'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дэйвис Том из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
9'
Сигурдссон Гильфи не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Удар от ворот произведет Эвертон
8'
Кабай Йоан не смог попасть в створ ударом издали
8'
Плохо сыграл Пикфорд Джордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Дэйвис Том из команды Эвертон играет слишком грубо. Уорд Джоэл оказался на газоне.
6'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
4'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
3'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Плохо сыграл Томкинс Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Кристал Пэлас
Эвертон
83.1% (152)
Ничья:
13.7% (25)
Кристал Пэлас
3.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
40.4% (74)
1:0 Эвертон:
25.7% (47)
2:0 Эвертон:
10.4% (19)
1:1 Ничья:
8.2% (15)
0:0 Ничья:
2.2% (4)
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