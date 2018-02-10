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Стадион:
Эвертон
0:0
Первый тайм: 20'
Кристал Пэлас
0' 20'
Первый тайм
Офсайд
21'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
21'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
17'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
17'
Сигурдссон Гильфи пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
15'
Макартур Джеймс наказан за толчок Гуэйе Идрисса
15'
Сорлот Александр из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
13'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
13'
Миливоевич Лука мяч отрикошетил от ворот
13'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дэйвис Том из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
10'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
9'
Сигурдссон Гильфи не смог попасть в створ ударом издали
9'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Эвертон
8'
Кабай Йоан не смог попасть в створ ударом издали
8'
Плохо сыграл Пикфорд Джордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
7'
Дэйвис Том из команды Эвертон играет слишком грубо. Уорд Джоэл оказался на газоне.
6'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Офсайд
5'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
4'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
3'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Плохо сыграл Томкинс Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Кристал Пэлас
Эвертон
83.1% (152)
Ничья:
13.7% (25)
Кристал Пэлас
3.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
40.4% (74)
Эвертон:
25.7% (47)
Эвертон:
10.4% (19)
Ничья:
8.2% (15)
Ничья:
2.2% (4)
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