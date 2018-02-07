Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Позже
Предыдущие игры
Ньюкасл (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Ньюкасл 3:1 Лутон Таун К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 12.01.2016 Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 22.08.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 04.03.2015 Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.12.2014 Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 05.04.2014 Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 07.12.2013 Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 26.12.2012 Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига
- 07.10.2012 Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.09.2012 Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги
- 05.01.2012 Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.11.2011 Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 19.04.2011 Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.08.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 04.03.2009 Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.08.2008 Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 23.02.2008 Ньюкасл 1:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 12.01.2008 Манчестер Юнайтед 6:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|74 - 19
|69
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 18
|56
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|59 - 31
|51
|4.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|46 - 23
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|51 - 24
|49
|6.
|Арсенал
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|21 - 23
|36
|8.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 35
|35
|9.
|Борнмут
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 37
|31
|10.
|Эвертон
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|29 - 45
|31
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|37 - 45
|30
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 46
|27
|13.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|21 - 35
|27
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 39
|27
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|28 - 38
|26
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 36
|25
|17.
|Суонси
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 37
|24
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 52
|24
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 46
|24
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 37
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 10 минут, которая состоится 11.02.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
13.4% (11)
Ничья:
7.3% (6)
Манчестер Юнайтед
79.3% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
45.1% (37)
0:1 Манчестер Юнайтед:
12.2% (10)
2:1 Ньюкасл:
11% (9)
0:2 Манчестер Юнайтед:
9.8% (8)
1:3 Манчестер Юнайтед:
6.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация