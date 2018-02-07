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Ньюкасл
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 10 минут, которая состоится 11.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
13.4% (11)
Ничья:
7.3% (6)
Манчестер Юнайтед
79.3% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
45.1% (37)
Манчестер Юнайтед:
12.2% (10)
Ньюкасл:
11% (9)
Манчестер Юнайтед:
9.8% (8)
Манчестер Юнайтед:
6.1% (5)
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