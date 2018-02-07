Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Бромвич

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Стадион: Стэмфорд Бридж
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Челси (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 06.01.2018 Эксетер Сити 0:2 Вест Бромвич К
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси Премьер-лига
- 12.05.2017 Вест Бромвич 0:1 Челси Премьер-лига
- 11.12.2016 Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 13.01.2016 Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 23.08.2015 Вест Бромвич 2:3 Челси Премьер-лига
- 18.05.2015 Вест Бромвич 3:0 Челси Премьер-лига
- 22.11.2014 Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 12.02.2014 Вест Бромвич 1:1 Челси Премьер-лига
- 09.11.2013 Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 02.03.2013 Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 17.11.2012 Вест Бромвич 2:1 Челси Премьер-лига
- 03.03.2012 Вест Бромвич 1:0 Челси Премьер-лига
- 20.08.2011 Челси 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 16.04.2011 Вест Бромвич 1:3 Челси Премьер-лига
- 14.08.2010 Челси 6:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.12.2008 Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 15.11.2008 Вест Бромвич 0:3 Челси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|74 - 19
|69
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 18
|56
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|59 - 31
|51
|4.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|46 - 23
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|51 - 24
|49
|6.
|Арсенал
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|21 - 23
|36
|8.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 35
|35
|9.
|Борнмут
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 37
|31
|10.
|Эвертон
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|29 - 45
|31
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|37 - 45
|30
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 46
|27
|13.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|21 - 35
|27
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 39
|27
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|28 - 38
|26
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 36
|25
|17.
|Суонси
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 37
|24
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 52
|24
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 46
|24
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 37
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест БромвичДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 50 минут, которая состоится 12.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Челси - Вест Бромвич
Челси
97.1% (101)
Ничья:
0% (0)
Вест Бромвич
2.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
54.8% (57)
2:1 Челси:
18.3% (19)
1:0 Челси:
8.7% (9)
3:1 Челси:
6.7% (7)
3:0 Челси:
5.8% (6)
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