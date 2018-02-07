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Челси
 
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Вест Бромвич
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Бромвич

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 50 минут, которая состоится 12.02.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Вест Бромвич
Челси
97.1% (101)
Ничья:
0% (0)
Вест Бромвич
2.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
54.8% (57)
Челси:
18.3% (19)
Челси:
8.7% (9)
Челси:
6.7% (7)
Челси:
5.8% (6)
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