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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Бет365
Состав команд
27
Н'Диайе
Папа
22
Даффи
Шейн
20
Марч
Соломон
24
Прёппер
Дэви
17
Мюррей
Гленн
Сток Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Батлэнд Джек Вратарь
- 2 Бауэр Мориц Защитник
- 17 Шоукросс Райан Защитник
- 6 Зума Курт Защитник
- 3 Питерс Эрик Защитник
- 24 Флетчер Даррен Полузащитник
- 4 Аллен Джо Полузащитник
- 27 Н'Диайе Папа Полузащитник
- 22 Шакири Джердан Нападающий
- 18 Диуф Маме Бирам Нападающий
- 10 Чупо-Мотинг Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Грант Ли Вратарь
- 16 Адам Чарли Полузащитник
- 32 Собхи Рамадан Полузащитник
- 8 Джонсон Глен Полузащитник
- 20 Кэмерон Джефф Полузащитник
- 11 Хесе Родригес Нападающий
- 9 Бераино Сайдо Нападающий
- Главный тренер: Ламберт Пол
Брайтон 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Райан Мэтью Вратарь
- 21 Скелотто Эзекиль Защитник
- 22 Даффи Шейн Защитник
- 5 Данк Льюис Защитник
- 3 Бонг Гаэтан Защитник
- 20 Марч Соломон Полузащитник
- 6 Стивенс Дейл Полузащитник
- 24 Прёппер Дэви Полузащитник
- 19 Искьердо Хосе Полузащитник
- 13 Гросс Паскаль Полузащитник
- 17 Мюррей Гленн Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Крул Тим Вратарь
- 18 Голдсон Коннор Защитник
- 2 Бруно Сальтор Защитник
- 11 Кноккарт Антони Полузащитник
- 7 Кайал Барам Полузащитник
- 25 Локадия Юрген Нападающий
- 16 Уллоа Леонардо Нападающий
- Главный тренер: Хьютон Крис
- Травмы и дисквалификации
- Сидвелл Стив Травмирован
- Скалак Иржи Травмирован
Предыдущие игры
Сток Сити (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 06.01.2018 Ковентри 2:1 Сток Сити К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 28.10.2017 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
- 14.10.2017 Манчестер Сити 7:2 Сток Сити ПЛ
Брайтон (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Мидлсбро 0:1 Брайтон К
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
Последние игры между собой
Сток Сити
Брайтон
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
4 Дистанция, км 1
-
1 Количество передач 1
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|74 - 19
|69
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 18
|56
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 24
|52
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|59 - 31
|51
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|46 - 23
|50
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|51 - 36
|45
|7.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|21 - 23
|37
|8.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 35
|35
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 45
|32
|10.
|Борнмут
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 37
|31
|11.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|27
|8
|7
|12
|37 - 45
|31
|12.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 46
|28
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 35
|28
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 39
|28
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|28 - 38
|26
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 36
|25
|17.
|Суонси
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|19 - 37
|25
|18.
|Сток Сити
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|26 - 52
|25
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 46
|24
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 37
|20
Первый тайм
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
18'
18'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
17'
Шоукросс Райан наказан за толчок Гросс Паскаль
17'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Прёппер Дэви заработал фол
16'
16'
Чупо-Мотинг Эрик не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Мюррей Гленн заработал фол
13'
Стивенс Дейл ошибается в защите.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Назначен штрафной. Пострадал Зума Курт, его свалил Мюррей Гленн.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
8'
8'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
Опасность предотвращена - Н'Диайе Папа из команды Сток Сити вступил в отбор удачно
7'
Марч Соломон из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
6'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Флетчер Даррен ошибается в защите.
5'
5'
Чупо-Мотинг Эрик не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
4'
4'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Папа
3'
Н'Диайе Папа нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Удар от ворот произведет Сток Сити
3'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Марч Соломон из команды Брайтон разыграл угловой с правого угла.
2'
Батлэнд Джек отбил мяч на угловой после удара Искьердо Хосе из штрафной площади.
2'
Мюррей Гленн из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 0:0 Брайтон
Сток Сити
62.2% (112)
Ничья:
32.2% (58)
Брайтон
5.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сток Сити:
28.9% (52)
1:1 Ничья:
27.2% (49)
2:1 Сток Сити:
25.6% (46)
2:0 Сток Сити:
6.1% (11)
0:0 Ничья:
3.3% (6)
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