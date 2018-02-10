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Стадион:
Сток Сити
0:0
Первый тайм: 21'
Брайтон
0' 21'
Первый тайм
20'
Удар от ворот произведет Брайтон
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Шоукросс Райан наказан за толчок Гросс Паскаль
Фол, нарушение
17'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Прёппер Дэви заработал фол
16'
Удар от ворот произведет Брайтон
16'
Чупо-Мотинг Эрик не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
14'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Мюррей Гленн заработал фол
13'
Стивенс Дейл ошибается в защите.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Зума Курт, его свалил Мюррей Гленн.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
8'
Удар от ворот произведет Брайтон
8'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Опасность предотвращена - Н'Диайе Папа из команды Сток Сити вступил в отбор удачно
7'
Марч Соломон из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
6'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Флетчер Даррен ошибается в защите.
5'
Удар от ворот произведет Брайтон
5'
Чупо-Мотинг Эрик не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Удар от ворот произведет Брайтон
4'
Аллен Джо из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Папа
3'
Н'Диайе Папа нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Удар от ворот произведет Сток Сити
3'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
3'
Марч Соломон из команды Брайтон разыграл угловой с правого угла.
2'
Батлэнд Джек отбил мяч на угловой после удара Искьердо Хосе из штрафной площади.
2'
Мюррей Гленн из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 0:0 Брайтон
Сток Сити
62.2% (112)
Ничья:
32.2% (58)
Брайтон
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Сток Сити:
28.9% (52)
Ничья:
27.2% (49)
Сток Сити:
25.6% (46)
Сток Сити:
6.1% (11)
Ничья:
3.3% (6)
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