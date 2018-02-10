Стадион: Лондон
Первый тайм
19'
Коллинз Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
18'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
18'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
18'
Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
17'
Коллинз Джеймс из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Мариаппа Эдриан пострадал.
16'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Адриан Сан-Мигель взял и забрал мяч на выходе
15'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
14'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм направляет мяч в штрафную площадку, но Карнезис Орестис выбегает и ловит мяч
14'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
12'
Прёдль Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм подал угловой слева.
12'
Должен был быть гол! Мариу Жоау имел отличный шанс, но Карнезис Орестис не дал голу состоятся!
11'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
11'
Отличные скиллы показывает Арнаутович Марко, обводя своих соперников
11'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
10'
Адриан Сан-Мигель из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
9'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
9'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
8'
Головой пробил Мариаппа Эдриан, но голкипер отбил его в поле!
8'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный кросс...
8'
Делофеу Херард из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
7'
Капу Этьен мяч отрикошетил от ворот
7'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает пас партнеру.
7'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает пас партнеру.
6'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
5'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
5'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
5'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Вест Хэм" может подписать Эвра — 21:21
-
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Уотфорд
Вест Хэм
55% (99)
Ничья:
35% (63)
Уотфорд
10% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.4% (53)
2:1 Вест Хэм:
28.9% (52)
1:0 Вест Хэм:
17.8% (32)
1:2 Уотфорд:
6.7% (12)
2:0 Вест Хэм:
6.1% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация