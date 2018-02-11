  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 23823
Хаддерсфилд Таун
4:1
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
7' Гол
Притчард Алекс
1:1
13' Гол
Станислас Жуниор
18' Желтая карточка
Гослинг Дэн
2:1
27' Гол
Мунье Стив
56' Желтая карточка
Фрэнсис Саймон
3:1
66' Гол
Мунье Стив
71' Желтая карточка
Муссе Ли
4:1
90' Пенальти
Ван ла Парра Райив
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
97'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
97'
Хаддерсфилд Таун заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 23823 болельщиков
96'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун забивает с точки!

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
94'
ПЕНАЛЬТИ - Гослинг Дэн из команды Борнмут привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Притчард Алекс.
94'
Отличные скиллы показывает Притчард Алекс, обводя своих соперников
Фол, нарушение
94'
Кук Льюис из команды Борнмут играет слишком грубо. Мунье Стив оказался на газоне.
Фол, нарушение
93'
Смит Адам наказан за толчок Ван ла Парра Райив
Фол, нарушение
92'
Назначен штрафной. Пострадал Лоссль Йонас, его свалил Уилсон Каллум.
Фол, нарушение
92'
Куанер Колин наказан за толчок Дэниелс Чарли
91'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
91'
Кук Льюис из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кук Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Плохо сыграл Конголо Теренс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
90'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут подал угловой справа.
90'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Шиндлер Кристофер наказан за толчок Муссе Ли
Офсайд
88'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
87'
Голкипер мог бы сыграть и получше
87'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Ван ла Парра Райив наказан за толчок Смит Адам
86'
Аке Натан из команды Борнмут хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
86'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
86'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
85'
Притчард Алекс наказан за толчок Аке Натан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кук Льюис из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Борнмут
84'
Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
84'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Муссе Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
83'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
82'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Муссе Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Муссе Ли из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
78'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
78'
Хогг Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Дэниелс Чарли наказан за толчок Притчард Алекс
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Муй Аарон получил травму и заменен. Биллинг Филип выходит на поле.
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Муй Аарон получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
74'
Муй Аарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
74'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
74'
Плохо сыграл Шиндлер Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
72'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
71'
Рефери не любит споров - именно за это Муссе Ли сейчас получил желтую
70'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Кук Стив уходит с поля и его заменяет Смит Адам
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Плохо сыграл Притчард Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
69'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут подал угловой справа.
69'
Муссе Ли из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Удар от ворот произведет Борнмут
67'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
66'
Муй Аарон сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Мунье Стив изменил счет на табло!
66'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
66'
Кук Стив ошибается в защите.
65'
Тактическая замена. Станислас Жуниор уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
65'
Тактическая замена. Инс Томас уходит с поля и его заменяет Куанер Колин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
64'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
62'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Шиндлер Кристофер коснулся мяча рукой.
62'
На стадионе зимние условия – снег начался.
62'
Удар от ворот произведет Борнмут
62'
Какой промах! Инс Томас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
61'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
61'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
61'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
58'
Тактическая замена. Айб Джордон уходит с поля и его заменяет Кинг Джошуа
57'
Удар от ворот произведет Борнмут
57'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Фрэнсис Саймон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Фрэнсис Саймон из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
Фол, нарушение
56'
Гослинг Дэн из команды Борнмут толкнул локтем оппонента. Это Мунье Стив заработал фол
Угловой
56'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой слева.
55'
Айб Джордон из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Тактическая замена. Мэлоун Скотт уходит с поля и его заменяет Конголо Теренс
51'
Сильный дождь сегодня.
Фол, нарушение
51'
Мэлоун Скотт наказан за толчок Фрэнсис Саймон
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
51'
Хадергьонай Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Хорошую попытку сделал Станислас Жуниор. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
50'
Айб Джордон из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Удар от ворот произведет Борнмут
48'
Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
47'
Мэлоун Скотт наказан за толчок Фрейзер Райан
47'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
46'
Удар от ворот произведет Борнмут
46'
ШАНС! Притчард Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Отличные скиллы показывает Притчард Алекс, обводя своих соперников
46'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Гослинг Дэн из команды Борнмут в офсайде
46'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Дэниелс Чарли
45'
Ван ла Парра Райив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Станислас Жуниор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
43'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
42'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
42'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
42'
Сильный дождь сегодня.
41'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
38'
Станислас Жуниор из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
35'
Удар от ворот произведет Борнмут
35'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
34'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Бегович Асмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
33'
Хадергьонай Флорент мяч отрикошетил от ворот
33'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
31'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Кук Стив нанес удар в каркас ворот!
Угловой
31'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут подал угловой справа.
31'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Уилсон Каллум из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
27'
Муй Аарон сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мунье Стив из клуба "Хаддерсфилд Таун" отправил мяч головой в ворота.
27'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Кук Льюис наказан за толчок Хогг Джонатан
26'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
25'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Ван ла Парра Райив наказан за толчок Фрейзер Райан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
24'
Йоргенсен Матиас нанес удар головой, но Бегович Асмир спокойно отбил мяч.
23'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный кросс...
23'
Кук Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
23'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
20'
Айб Джордон из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
19'
Притчард Алекс пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
18'
Гослинг Дэн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
18'
Гослинг Дэн из команды Борнмут играет слишком грубо. Притчард Алекс оказался на газоне.
18'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Кук Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Станислас Жуниор из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Инс Томас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
13'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Станислас Жуниор изменил счет на табло!
13'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный кросс...
Фол, нарушение
11'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун толкнул локтем оппонента. Это Аке Натан заработал фол
11'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
9'
Гослинг Дэн наказан за толчок Хогг Джонатан
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
7'
Мунье Стив сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Притчард Алекс изменил счет на табло!
7'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
7'
Отличные скиллы показывает Мунье Стив, обводя своих соперников
7'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун толкнул локтем оппонента. Это Дэниелс Чарли заработал фол
Травма, повреждение
6'
Шиндлер Кристофер возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Шиндлер Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
5'
Шиндлер Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Кук Стив из команды Борнмут хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
4'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой слева.
2'
Хадергьонай Флорент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
2'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой слева.
1'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 4:1 Борнмут
Хаддерсфилд Таун
28.2% (50)
Ничья:
42.4% (75)
Борнмут
29.4% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.4% (68)
Хаддерсфилд Таун:
13% (23)
Хаддерсфилд Таун:
12.4% (22)
Борнмут:
11.9% (21)
Борнмут:
11.9% (21)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация