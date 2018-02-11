Стадион: Джон Смит Зрители: 23823
4:1
Конец матча
1:0
7' ГолПритчард Алекс
1:1
13' ГолСтанислас Жуниор
18' Желтая карточкаГослинг Дэн
2:1
27' ГолМунье Стив
56' Желтая карточкаФрэнсис Саймон
3:1
66' ГолМунье Стив
71' Желтая карточкаМуссе Ли
4:1
90' ПенальтиВан ла Парра Райив
Новости после матча
Второй тайм
97'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
97'
Хаддерсфилд Таун заслуженно побеждает в отличном матче
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 23823 болельщиков
96'
95'
Г О О О О Л - Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун забивает с точки!
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
ПЕНАЛЬТИ - Гослинг Дэн из команды Борнмут привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Притчард Алекс.
94'
Отличные скиллы показывает Притчард Алекс, обводя своих соперников
94'
Кук Льюис из команды Борнмут играет слишком грубо. Мунье Стив оказался на газоне.
93'
Смит Адам наказан за толчок Ван ла Парра Райив
92'
Назначен штрафной. Пострадал Лоссль Йонас, его свалил Уилсон Каллум.
92'
Куанер Колин наказан за толчок Дэниелс Чарли
91'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кук Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Плохо сыграл Конголо Теренс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
90'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
89'
Шиндлер Кристофер наказан за толчок Муссе Ли
88'
87'
Голкипер мог бы сыграть и получше
87'
87'
Ван ла Парра Райив наказан за толчок Смит Адам
86'
86'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
85'
Притчард Алекс наказан за толчок Аке Натан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
84'
83'
Муссе Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
82'
81'
80'
Муссе Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
78'
78'
Хогг Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Дэниелс Чарли наказан за толчок Притчард Алекс
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Муй Аарон получил травму и заменен. Биллинг Филип выходит на поле.
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Муй Аарон получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Муй Аарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
74'
Плохо сыграл Шиндлер Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
72'
71'
Рефери не любит споров - именно за это Муссе Ли сейчас получил желтую
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Плохо сыграл Притчард Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
69'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
67'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
66'
Муй Аарон сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Мунье Стив изменил счет на табло!
66'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
66'
Кук Стив ошибается в защите.
65'
Тактическая замена. Станислас Жуниор уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
65'
Тактическая замена. Инс Томас уходит с поля и его заменяет Куанер Колин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
64'
64'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
62'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
62'
Шиндлер Кристофер коснулся мяча рукой.
62'
На стадионе зимние условия – снег начался.
62'
62'
Какой промах! Инс Томас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
61'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
61'
61'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
61'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
58'
Тактическая замена. Айб Джордон уходит с поля и его заменяет Кинг Джошуа
57'
57'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
57'
56'
Фрэнсис Саймон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
56'
Судья сигнализирует, что Фрэнсис Саймон из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
56'
Гослинг Дэн из команды Борнмут толкнул локтем оппонента. Это Мунье Стив заработал фол
56'
55'
Айб Джордон из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
53'
52'
Тактическая замена. Мэлоун Скотт уходит с поля и его заменяет Конголо Теренс
51'
Сильный дождь сегодня.
51'
Мэлоун Скотт наказан за толчок Фрэнсис Саймон
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
51'
Хадергьонай Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Хорошую попытку сделал Станислас Жуниор. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
50'
Айб Джордон из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
48'
Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали
47'
Мэлоун Скотт наказан за толчок Фрейзер Райан
47'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
46'
46'
ШАНС! Притчард Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Отличные скиллы показывает Притчард Алекс, обводя своих соперников
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
47'
Гослинг Дэн из команды Борнмут в офсайде
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Дэниелс Чарли
45'
Ван ла Парра Райив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Станислас Жуниор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
42'
42'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
42'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
42'
Сильный дождь сегодня.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
39'
38'
Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
38'
Станислас Жуниор из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
35'
35'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
34'
34'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Бегович Асмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
33'
Хадергьонай Флорент мяч отрикошетил от ворот
33'
32'
31'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Кук Стив нанес удар в каркас ворот!
31'
31'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Уилсон Каллум из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
27'
Муй Аарон сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мунье Стив из клуба "Хаддерсфилд Таун" отправил мяч головой в ворота.
27'
27'
Кук Льюис наказан за толчок Хогг Джонатан
26'
25'
25'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Ван ла Парра Райив наказан за толчок Фрейзер Райан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Йоргенсен Матиас нанес удар головой, но Бегович Асмир спокойно отбил мяч.
23'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный кросс...
23'
Кук Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
23'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
22'
21'
20'
Айб Джордон из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
19'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
19'
Притчард Алекс пробил со штрафного прямо в стенку
18'
Гослинг Дэн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
18'
Гослинг Дэн из команды Борнмут играет слишком грубо. Притчард Алекс оказался на газоне.
18'
18'
17'
Кук Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Станислас Жуниор из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Инс Томас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
13'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Станислас Жуниор изменил счет на табло!
13'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный кросс...
11'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун толкнул локтем оппонента. Это Аке Натан заработал фол
11'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Гослинг Дэн наказан за толчок Хогг Джонатан
9'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
7'
Мунье Стив сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Притчард Алекс изменил счет на табло!
7'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
7'
Отличные скиллы показывает Мунье Стив, обводя своих соперников
7'
7'
6'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун толкнул локтем оппонента. Это Дэниелс Чарли заработал фол
6'
Шиндлер Кристофер возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Шиндлер Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Шиндлер Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
4'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Хадергьонай Флорент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
2'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 4:1 Борнмут
Хаддерсфилд Таун
28.2% (50)
Ничья:
42.4% (75)
Борнмут
29.4% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.4% (68)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
13% (23)
1:0 Хаддерсфилд Таун:
12.4% (22)
0:1 Борнмут:
11.9% (21)
1:2 Борнмут:
11.9% (21)
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