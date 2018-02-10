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Стадион: Зрители: 10591
Спарта Роттердам
1:2
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
6' Гол
Kenneth Dougal
1:1
41' Гол
Бергвейн Стевен
1:2
56' Гол
Бергвейн Стевен
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСВ вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Голкипер мог бы сыграть и получше

93'
ПЕРЕКЛАДИНА! Бергвейн Стевен упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
93'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Ragnar Ache нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
93'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
92'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хорошую попытку сделал Рамселар Барт. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
90'
Рамселар Барт из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
90'
Deroy Duarte предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Опасность предотвращена - Исима-Мирен Николя из команды ПСВ вступил в отбор удачно
89'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет ПСВ
88'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
87'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет ПСВ
86'
Какой промах! Ragnar Ache имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
86'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Росарио Пабло наказан за толчок Фрайдей Фред
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
Угловой
84'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
84'
Julian Chabot мяч отрикошетил от ворот
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
83'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Аханнах Софьян уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
83'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
81'
Как он промахнулся? Рамселар Барт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
79'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Соуза Дабни пробует нанести удар издали, но Зут Йерун ловит мяч
77'
Kenneth Dougal выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Julian Chabot из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
Фол, нарушение
76'
Де Йонг Люк из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Фишер Сандер заработал фол
Фол, нарушение
75'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Гудмундссон Альберт оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Удар от ворот произведет ПСВ
73'
Удар от ворот произведет ПСВ
73'
Тактическая замена. Mauro Junior уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
73'
Шанс! Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
Угловой
73'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
73'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
73'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
72'
Хороший удар издали нанес Аханнах Софьян, но отличный сейв сделал Зут Йерун. Угловой.
72'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
71'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
71'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Удар от ворот произведет ПСВ
69'
Фрайдей Фред не смог попасть в створ ударом издали
69'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
68'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
67'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
67'
Гудмундссон Альберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
65'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
65'
Тактическая замена. Ван Морсел Пако уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
65'
Бренет Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
64'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
63'
Бергвейн Стевен возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Бергвейн Стевен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
60'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ в офсайде
59'
Mauro Junior нанес удар издали, а Хут Янник отбил его обратно в игру!
59'
Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
58'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
56'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
56'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
56'
Шваб Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
55'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Рамселар Барт из команды ПСВ подал угловой справа.
55'
Ариас Сантьяго мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
53'
Удар от ворот произведет ПСВ
52'
Бренет Джошуа из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
52'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
50'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
50'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Удар от ворот произведет ПСВ
49'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
49'
Mauro Junior наказан за толчок Ван Морсел Пако
Фол, нарушение
48'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 10591 болельщиков
Фол, нарушение
47'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Сануси Райан пострадал.
46'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
46'
Лосано Ирвин получил травму и заменен. Гудмундссон Альберт выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
48'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
48'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Нелом Микел атаковал сзади соперника. Это Лосано Ирвин заработал своей команде штрафной
46'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
46'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Хендрикс Йоррит наказан за толчок Loris Brogno
42'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Фантастический гол, где все сам сделал Бергвейн Стевен!
41'
Mauro Junior сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
41'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Удар от ворот произведет ПСВ
40'
Как он промахнулся? Сануси Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Плохо сыграл Зут Йерун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
39'
Хут Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
38'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
35'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
31'
Mauro Junior нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
31'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Опасность предотвращена - Хендрикс Йоррит из команды ПСВ вступил в отбор удачно
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Mauro Junior нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
28'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
27'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет ПСВ
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
24'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
24'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
24'
Аханнах Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой слева.
23'
Kenneth Dougal предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
23'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой слева.
23'
Mauro Junior из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
21'
Выглядело как неплохой момент. Бренет Джошуа из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает неудачный навес.
21'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Лосано Ирвин пробует нанести удар издали, но Хут Янник держит все под контролем
17'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
15'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой слева.
14'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
14'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
13'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
12'
Бергвейн Стевен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
12'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
8'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
8'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
8'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
8'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
6'
Ван Морсел Пако сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Kenneth Dougal из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
6'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
6'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
Травма, повреждение
5'
Де Йонг Люк возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Хендрикс Йоррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
5'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Удар от ворот произведет ПСВ
Фол, нарушение
1'
Бренет Джошуа наказан за толчок Loris Brogno
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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