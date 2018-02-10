Стадион: Спарта Зрители: 10591
1:2
Конец матча
1:0
6' ГолKenneth Dougal
1:1
41' ГолБергвейн Стевен
1:2
56' ГолБергвейн Стевен
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСВ вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
93'
93'
Голкипер мог бы сыграть и получше
93'
ПЕРЕКЛАДИНА! Бергвейн Стевен упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
93'
93'
Ragnar Ache нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
93'
92'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хорошую попытку сделал Рамселар Барт. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Рамселар Барт из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
90'
Deroy Duarte предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Опасность предотвращена - Исима-Мирен Николя из команды ПСВ вступил в отбор удачно
89'
88'
88'
87'
87'
86'
Какой промах! Ragnar Ache имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
86'
85'
Росарио Пабло наказан за толчок Фрайдей Фред
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
84'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
84'
Julian Chabot мяч отрикошетил от ворот
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
83'
83'
Тактическая замена. Аханнах Софьян уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
83'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
81'
81'
81'
Как он промахнулся? Рамселар Барт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
79'
79'
77'
Соуза Дабни пробует нанести удар издали, но Зут Йерун ловит мяч
77'
Kenneth Dougal выбил мяч подальше от ворот.
77'
Судья сигнализирует, что Julian Chabot из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
76'
Де Йонг Люк из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Фишер Сандер заработал фол
75'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Гудмундссон Альберт оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
73'
73'
Тактическая замена. Mauro Junior уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
73'
Шанс! Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
73'
73'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Хороший удар издали нанес Аханнах Софьян, но отличный сейв сделал Зут Йерун. Угловой.
72'
72'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
71'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
71'
70'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
69'
Фрайдей Фред не смог попасть в створ ударом издали
69'
68'
68'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
68'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
68'
67'
67'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
67'
Гудмундссон Альберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
65'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
65'
Тактическая замена. Ван Морсел Пако уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
65'
Бренет Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
64'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Бергвейн Стевен возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Бергвейн Стевен получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ в офсайде
59'
Mauro Junior нанес удар издали, а Хут Янник отбил его обратно в игру!
59'
Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
58'
56'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
56'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
56'
Шваб Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
55'
55'
Рамселар Барт из команды ПСВ подал угловой справа.
55'
Ариас Сантьяго мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
53'
52'
Бренет Джошуа из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
52'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
50'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
49'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
49'
Mauro Junior наказан за толчок Ван Морсел Пако
48'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 10591 болельщиков
47'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Сануси Райан пострадал.
46'
46'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
46'
Лосано Ирвин получил травму и заменен. Гудмундссон Альберт выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
49'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
48'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья свистит. Нелом Микел атаковал сзади соперника. Это Лосано Ирвин заработал своей команде штрафной
46'
46'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
44'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
42'
Хендрикс Йоррит наказан за толчок Loris Brogno
42'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Фантастический гол, где все сам сделал Бергвейн Стевен!
41'
Mauro Junior сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
41'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
40'
Как он промахнулся? Сануси Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Плохо сыграл Зут Йерун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
Хут Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
32'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
31'
Mauro Junior нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
31'
31'
Опасность предотвращена - Хендрикс Йоррит из команды ПСВ вступил в отбор удачно
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Mauro Junior нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
28'
28'
27'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
27'
27'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
25'
25'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
24'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
24'
24'
Аханнах Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Kenneth Dougal предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
Mauro Junior из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
21'
Выглядело как неплохой момент. Бренет Джошуа из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает неудачный навес.
21'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
19'
17'
Лосано Ирвин пробует нанести удар издали, но Хут Янник держит все под контролем
17'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
15'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
14'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
13'
13'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Бергвейн Стевен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
8'
8'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
8'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
8'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
6'
Ван Морсел Пако сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Kenneth Dougal из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
6'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
5'
Де Йонг Люк возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Хендрикс Йоррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
Бренет Джошуа наказан за толчок Loris Brogno
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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