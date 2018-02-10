Стадион: Абе Ленстра Зрители: 17780
0:1
35' ГолНгобо Фред
57' Желтая карточкаГучаннеджад Реза
64' Желтая карточкаЭль-Макрини Мохамед
1:1
74' ГолЗенели Арбер
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
95'
Хорошую попытку сделал Denzel Dumfries. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает пас партнеру.
94'
94'
Как он промахнулся? Влап Михел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
93'
92'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
90'
Судья свистит. Denzel Dumfries атаковал сзади соперника. Это Gyliano van Velzen заработал своей команде штрафной
90'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
88'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Росхёвел Микхал из команды Рода подал угловой справа.
87'
87'
Верман Хенк нанес удар чуть мимо. Близко!
87'
86'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
86'
Веркер Дарил из команды Рода разыграл угловой с левого угла.
86'
Gyliano van Velzen нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
84'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
84'
Дейкхейзен Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Дейкхейзен Хенк из команды Рода поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
83'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Эль-Макрини Мохамед получил травму и заменен. Веркер Дарил выходит на поле.
81'
Нгобо Фред получил травму и заменен. Энгельс Марио выходит на поле.
81'
Нгобо Фред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
80'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
77'
77'
77'
77'
77'
Дейкхейзен Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
77'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Юрьюс Хидде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
74'
Верман Хенк сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Зенели Арбер изменил счет на табло!
74'
74'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
Тактическая замена. Livio Milts уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
73'
Шанс! Влап Михел из команды Херенвен пробил головой, но мимо
72'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
70'
Влап Михел нанес удар чуть мимо. Близко!
69'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
69'
69'
Эль-Макрини Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
69'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Голкипер мог бы сыграть и получше
68'
Хег Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
67'
67'
67'
66'
Как он промахнулся? Зенели Арбер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
66'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Влап Михел нанес удар чуть мимо. Близко!
65'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Эль-Макрини Мохамед получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Эль-Макрини Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Зенели Арбер
64'
64'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
63'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Влап Михел
63'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
60'
60'
Шанс! Нгобо Фред из команды Рода пробил головой, но мимо
59'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Хег Даниэль наказан за толчок Нгобо Фред
58'
58'
Jorn Vancamp не смог попасть в створ ударом издали
57'
Гучаннеджад Реза получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Гучаннеджад Реза грубо играет против соперника. Пострадал Бангор Патрик
55'
55'
Зенели Арбер из команды Херенвен играет слишком грубо. Дейкхейзен Хенк оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Бюлтхейс Дэйв получил травму и заменен. Вауденберг Лукас выходит на поле.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюлтхейс Дэйв получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Судья сигнализирует, что Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода поставил подножку. Пострадал Бюлтхейс Дэйв
53'
53'
51'
51'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
50'
Зенели Арбер из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
49'
49'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена из-за технических проблем.
46'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
46'
Denzel Dumfries из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Denzel Dumfries наказан за толчок Нденге Тсии-Виллиам
44'
44'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
44'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
43'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
42'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Оассар Адиль
42'
42'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
41'
Какой удар! Со штрафного Схарс Стейн сотряс перекладину!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
39'
39'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
39'
Схарс Стейн выбил мяч подальше от ворот.
38'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Jorn Vancamp сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нгобо Фред из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
35'
Jorn Vancamp из команды Рода делает пас партнеру.
35'
Нгобо Фред из команды Рода делает пас партнеру.
35'
Нгобо Фред из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
34'
34'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Нденге Тсии-Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
31'
Схарс Стейн из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
30'
30'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
28'
27'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Хег Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
26'
Хег Даниэль из команды Херенвен играет слишком грубо. Нгобо Фред оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
25'
Схарс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
25'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает пас партнеру.
25'
24'
Отличные скиллы показывает Denzel Dumfries, обводя своих соперников
24'
23'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
23'
Схарс Стейн выбил мяч подальше от ворот.
21'
Эдегор Мартин из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
18'
18'
ШАНС! Гучаннеджад Реза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
17'
17'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
17'
Дейкхейзен Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Эдегор Мартин разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Кобаяси Юки наказан за толчок Нденге Тсии-Виллиам
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
13'
13'
Оассар Адиль выбил мяч подальше от ворот.
12'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Jorn Vancamp
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эдегор Мартин и Гучаннеджад Реза из команды Херенвен.
11'
Нгобо Фред из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
9'
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Эдегор Мартин, и мяч снова в игре
8'
8'
8'
Отличные скиллы показывает Эдегор Мартин, обводя своих соперников
8'
Хег Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
5'
Шанс! Denzel Dumfries из команды Херенвен пробил головой, но мимо
5'
5'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
4'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Эдегор Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
3'
1'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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