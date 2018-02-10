  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 17780
Херенвен
1:1
Конец матча
Рода
0'
0:1
35' Гол
Нгобо Фред
57' Желтая карточка
Гучаннеджад Реза
64' Желтая карточка
Эль-Макрини Мохамед
1:1
74' Гол
Зенели Арбер
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
95'
Хорошую попытку сделал Denzel Dumfries. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает пас партнеру.
94'
Удар от ворот произведет Рода
94'
Как он промахнулся? Влап Михел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
92'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
90'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
Фол, нарушение
90'
Судья свистит. Denzel Dumfries атаковал сзади соперника. Это Gyliano van Velzen заработал своей команде штрафной
90'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Росхёвел Микхал из команды Рода подал угловой справа.
87'
Удар от ворот произведет Рода
87'
Верман Хенк нанес удар чуть мимо. Близко!
87'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
86'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
86'
Веркер Дарил из команды Рода разыграл угловой с левого угла.
86'
Gyliano van Velzen нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
84'
Дейкхейзен Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Дейкхейзен Хенк из команды Рода поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
83'
Удар от ворот произведет Рода
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Эль-Макрини Мохамед получил травму и заменен. Веркер Дарил выходит на поле.
81'
Нгобо Фред получил травму и заменен. Энгельс Марио выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Нгобо Фред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
80'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
80'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
77'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
77'
Зенели Арбер из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
77'
Дейкхейзен Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
77'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
76'
Юрьюс Хидде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Верман Хенк сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Зенели Арбер изменил счет на табло!
74'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
74'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
73'
Удар от ворот произведет Рода
73'
Тактическая замена. Livio Milts уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
73'
Шанс! Влап Михел из команды Херенвен пробил головой, но мимо
72'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Удар от ворот произведет Рода
70'
Влап Михел нанес удар чуть мимо. Близко!
69'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
69'
Зенели Арбер из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
69'
Эль-Макрини Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
69'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
69'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Голкипер мог бы сыграть и получше
68'
Хег Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
67'
Удар от ворот произведет Херенвен
67'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Рода
66'
Как он промахнулся? Зенели Арбер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
66'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Удар от ворот произведет Рода
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Влап Михел нанес удар чуть мимо. Близко!
65'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Эль-Макрини Мохамед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Эль-Макрини Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Зенели Арбер
64'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
63'
Зенели Арбер из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
63'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
63'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Влап Михел
63'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
60'
Удар от ворот произведет Херенвен
60'
Шанс! Нгобо Фред из команды Рода пробил головой, но мимо
59'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Хег Даниэль наказан за толчок Нгобо Фред
58'
Удар от ворот произведет Херенвен
58'
Jorn Vancamp не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
57'
Гучаннеджад Реза получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Гучаннеджад Реза грубо играет против соперника. Пострадал Бангор Патрик
55'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Зенели Арбер из команды Херенвен играет слишком грубо. Дейкхейзен Хенк оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Бюлтхейс Дэйв получил травму и заменен. Вауденберг Лукас выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюлтхейс Дэйв получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода поставил подножку. Пострадал Бюлтхейс Дэйв
53'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
53'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Рода
51'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
50'
Зенели Арбер из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет Рода
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена из-за технических проблем.
46'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
46'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
46'
Denzel Dumfries из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
45'
Denzel Dumfries наказан за толчок Нденге Тсии-Виллиам
44'
Удар от ворот произведет Рода
44'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
44'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
44'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
43'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Оассар Адиль
42'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
41'
Какой удар! Со штрафного Схарс Стейн сотряс перекладину!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
39'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
39'
Схарс Стейн выбил мяч подальше от ворот.
38'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Jorn Vancamp сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нгобо Фред из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
35'
Jorn Vancamp из команды Рода делает пас партнеру.
35'
Нгобо Фред из команды Рода делает пас партнеру.
35'
Нгобо Фред из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
34'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Херенвен
33'
Нденге Тсии-Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
32'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Схарс Стейн из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
30'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
30'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
28'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Хег Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
26'
Хег Даниэль из команды Херенвен играет слишком грубо. Нгобо Фред оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Удар от ворот произведет Рода
25'
Схарс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
25'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает пас партнеру.
25'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
24'
Отличные скиллы показывает Denzel Dumfries, обводя своих соперников
24'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
23'
Схарс Стейн выбил мяч подальше от ворот.
21'
Эдегор Мартин из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
18'
Удар от ворот произведет Рода
18'
ШАНС! Гучаннеджад Реза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
17'
Дейкхейзен Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Эдегор Мартин разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
16'
Кобаяси Юки наказан за толчок Нденге Тсии-Виллиам
16'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
13'
Удар от ворот произведет Херенвен
13'
Оассар Адиль выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Jorn Vancamp
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эдегор Мартин и Гучаннеджад Реза из команды Херенвен.
11'
Нгобо Фред из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
10'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Удар от ворот произведет Рода
9'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Эдегор Мартин, и мяч снова в игре
8'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
8'
Отличные скиллы показывает Эдегор Мартин, обводя своих соперников
8'
Хег Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Рода
5'
Шанс! Denzel Dumfries из команды Херенвен пробил головой, но мимо
5'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
4'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
4'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
4'
Эдегор Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
3'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нденге Тсии-Виллиам
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация