Стадион: АФАС Зрители: 13500
0:0
Конец матча
44' Желтая карточкаКастелен Ромео
68' Желтая карточкаRoel Janssen
78' Желтая карточкаБель-Хассани Иллиас
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
93'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Плохо сыграл Данни Пост - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
92'
ШАНС! Ван Рейн Рикардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
91'
91'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
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90'
90'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
90'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
90'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
89'
Джаханбакш Алиреза мяч отрикошетил от ворот
89'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
88'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
88'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
87'
Джаханбакш Алиреза мяч отрикошетил от ворот
87'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Vito van Crooy
87'
87'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
84'
Ван Рейн Рикардо наказан за толчок Янсе Йенс
84'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Рейн Рикардо, и мяч снова в игре
83'
83'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Отличные скиллы показывает Бель-Хассани Иллиас, обводя своих соперников
82'
82'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
82'
81'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Ван Рейн Рикардо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
80'
80'
Хацидиакос Пантелис не смог попасть в створ ударом издали
80'
79'
Нильс Реселер наказан за толчок Вюйтенс Стейн
79'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Бель-Хассани Иллиас получил желтую карточку от судьи
78'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Torino Hunte оказался на газоне.
77'
76'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
76'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
76'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
75'
Джаханбакш Алиреза возвращается на поле, всё в порядке.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
75'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Джаханбакш Алиреза получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
73'
Янсе Йенс наказан за толчок Идрисси Уссама
72'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
72'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
71'
Джаханбакш Алиреза пробил со штрафного прямо в стенку
71'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
70'
Сёнтьенс Матс нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
70'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
69'
68'
Рул Янссен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
68'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Джаханбакш Алиреза оказался на газоне.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
63'
Назначен штрафной. Пострадал Кастелен Ромео, его свалил Сёнтьенс Матс.
63'
61'
61'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
61'
Вюйтенс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Torino Hunte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
61'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Идрисси Уссама наказан за толчок Тай Леннарт
59'
Тактическая замена. Teun Koopmeiners уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
58'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
57'
56'
Судья сигнализирует, что Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
56'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Сёнтьенс Матс нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
53'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Torino Hunte
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
51'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Рул Янссен пострадал.
51'
51'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
51'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Сёнтьенс Матс наказан за толчок Кастелен Ромео
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
50'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
49'
49'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
49'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Вегхорст Ваут из штрафной площади.
49'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
48'
47'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
46'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
45'
Какой промах! Вюйтенс Стейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
45'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло предупрежден после нескольких фолов.
44'
Кастелен Ромео наказан за толчок Оуведжан Томас
43'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
43'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
43'
41'
41'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
41'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
40'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Безумный фол. Moreno Rutten грубо играет против соперника. Пострадал Teun Koopmeiners
38'
37'
37'
Teun Koopmeiners решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
36'
Рул Янссен наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
35'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
34'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло в офсайде
34'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
34'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
32'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Опасность! Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
31'
31'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
31'
Ральф Сеунтьенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло в офсайде
30'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
28'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
28'
28'
28'
Как он промахнулся? Тай Леннарт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Янсе Йенс выбил мяч подальше от ворот.
27'
27'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
26'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
23'
22'
21'
Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
21'
Torino Hunte мяч отрикошетил от ворот
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Ван Брюген Дамиан получил травму и заменен. Янсе Йенс выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
20'
Ван Брюген Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар находит одноклубника четким пасом пяткой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
15'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Хацидиакос Пантелис пострадал.
14'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
11'
ШАНС! Кастелен Ромео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Отличные скиллы показывает Torino Hunte, обводя своих соперников
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
9'
Сёнтьенс Матс коснулся мяча рукой.
9'
8'
ШАНС! Мидтше Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Отличные скиллы показывает Ван Оверем Йорис, обводя своих соперников
6'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
4'
4'
Какой промах! Вегхорст Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
4'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
3'
После штрафного удара,который нанес Тай Леннарт мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
3'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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