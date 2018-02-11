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Стадион:
Эксельсиор
0:0
Конец матча
НАК Бреда
0'
26' Желтая карточка
Гарсия Мануэль II
70' Желтая карточка
Мари Пабло
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
93'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
92'
Матей Юрген наказан за толчок Умар Садик
92'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
91'
Файк Хишам пробил после навеса, но Бертрамс Найджел спас! Опасный момент упущен!
91'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Тасенде Хосе наказан за толчок Элберс Стэнли
90'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Бертрамс Найджел не дал случится голу! Ван Дёйнен Майк должен был забивать, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв
89'
Брюинс Луиджи разрезает оборону соперника отличным пасом
89'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
88'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
87'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
86'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Умар Садик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
85'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Гарсия Леви из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Метс Кароль
Угловой
82'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
82'
Гарсия Леви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
82'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой слева.
Фол, нарушение
81'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Метс Кароль пострадал.
80'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
79'
Файк Хишам выбил мяч подальше от ворот.
79'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
78'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
78'
Мари Пабло из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
76'
Бюрнет Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
75'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
73'
Схоофс Лукас из команды НАК Бреда направляет мяч в штрафную площадку, но Тео Звартед выбегает и ловит мяч
72'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
Фол, нарушение
72'
Фас Ваут из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Те Вреде Митчелл пострадал.
72'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Метс Кароль из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
71'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
71'
Бертрамс Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
71'
Штрафной исполнил Файк Хишам, после его удара Бертрамс Найджел сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
70'
Мари Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
70'
Назначен штрафной. Пострадал Гарсия Леви, его свалил Мари Пабло.
70'
Отличные скиллы показывает Гарсия Леви, обводя своих соперников
70'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
69'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Агйепонг Томас
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Элберс Стэнли из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мари Пабло
66'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
66'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
Фол, нарушение
65'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Гарсия Мануэль II
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
64'
Влут Рай из команды НАК Бреда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
63'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
63'
Гарсия Леви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
62'
Мари Пабло из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
60'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой справа.
59'
Тео Звартед отбил мяч на угловой после удара Эмброуз Тьерри из штрафной площади.
58'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Тасенде Хосе пострадал.
Угловой
56'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
56'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Схоофс Лукас из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
54'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
54'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Метс Кароль
53'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
52'
ШАНС! Элберс Стэнли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
52'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пасует в штрафную, но Тео Звартед выходит и ловит мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой справа.
49'
Брюинс Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
49'
Колвейк Райан наказан за толчок Мари Пабло
48'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
47'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
47'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный кросс...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
45'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
44'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
Шанс! Мари Пабло из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
42'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
41'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
40'
Какой промах! Эль-Алуши Мунир имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
40'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
39'
Бертрамс Найджел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
38'
Ван Дёйнен Майк мяч отрикошетил от ворот
38'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
38'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
36'
Мессауд Али из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Fabian Sporkslede
35'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
34'
Какой промах! Те Вреде Митчелл имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
33'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
33'
Эль-Алуши Мунир мяч отрикошетил от ворот
33'
Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
32'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
32'
Штрафной исполнил Брюинс Луиджи, после его удара Бертрамс Найджел сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мари Пабло из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
29'
Мари Пабло наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
29'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Мессауд Али из команды Эксельсиор толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Мануэль II заработал фол
27'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Гарсия Мануэль II сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Гарсия Мануэль II грубо играет против соперника. Пострадал Брюинс Луиджи
26'
Мари Пабло из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
26'
Карами Халид из команды Эксельсиор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
25'
Fabian Sporkslede коснулся мяча рукой.
24'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
23'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
21'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
20'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Файк Хишам выбил мяч подальше от ворот.
18'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
18'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Матей Юрген из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
15'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
14'
Файк Хишам имел все шансы забить, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв!
14'
Отличные скиллы показывает Файк Хишам, обводя своих соперников
14'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
14'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
13'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
13'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Мессауд Али наказан за толчок Метс Кароль
10'
Плохо сыграл Fabian Sporkslede - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
7'
КАКОЙ ПРОМАХ! Файк Хишам упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
7'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
6'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
5'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
4'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
4'
Тасенде Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
4'
Плохо сыграл Матей Юрген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой слева.
3'
Мари Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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