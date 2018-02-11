Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
0:0
Конец матча
26' Желтая карточкаГарсия Мануэль II
70' Желтая карточкаМари Пабло
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
93'
93'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
93'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда пробил со штрафного, но очень мимо цели.
92'
Матей Юрген наказан за толчок Умар Садик
92'
91'
Файк Хишам пробил после навеса, но Бертрамс Найджел спас! Опасный момент упущен!
91'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тасенде Хосе наказан за толчок Элберс Стэнли
90'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Бертрамс Найджел не дал случится голу! Ван Дёйнен Майк должен был забивать, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв
89'
Брюинс Луиджи разрезает оборону соперника отличным пасом
89'
88'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
87'
86'
86'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Судья сигнализирует, что Умар Садик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
84'
Судья сигнализирует, что Гарсия Леви из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Метс Кароль
82'
82'
Гарсия Леви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой слева.
81'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Метс Кароль пострадал.
80'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
79'
Файк Хишам выбил мяч подальше от ворот.
79'
79'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
78'
Мари Пабло из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
77'
76'
76'
Бюрнет Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
74'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
74'
73'
73'
Схоофс Лукас из команды НАК Бреда направляет мяч в штрафную площадку, но Тео Звартед выбегает и ловит мяч
72'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
72'
Фас Ваут из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Те Вреде Митчелл пострадал.
72'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Метс Кароль из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
71'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
71'
Бертрамс Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Штрафной исполнил Файк Хишам, после его удара Бертрамс Найджел сделал классный сейв. Угловой
70'
Мари Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
70'
Назначен штрафной. Пострадал Гарсия Леви, его свалил Мари Пабло.
70'
Отличные скиллы показывает Гарсия Леви, обводя своих соперников
70'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
69'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Агйепонг Томас
68'
Судья сигнализирует, что Элберс Стэнли из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мари Пабло
66'
66'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
65'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Гарсия Мануэль II
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
63'
63'
Гарсия Леви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
62'
Мари Пабло из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой справа.
59'
Тео Звартед отбил мяч на угловой после удара Эмброуз Тьерри из штрафной площади.
58'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Тасенде Хосе пострадал.
56'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
56'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Судья сигнализирует, что Схоофс Лукас из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
54'
54'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
53'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Метс Кароль
53'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
52'
52'
ШАНС! Элберс Стэнли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
52'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пасует в штрафную, но Тео Звартед выходит и ловит мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
50'
50'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой справа.
49'
Брюинс Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Колвейк Райан наказан за толчок Мари Пабло
48'
47'
47'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный кросс...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
44'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
Шанс! Мари Пабло из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
42'
42'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
40'
Какой промах! Эль-Алуши Мунир имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
40'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
39'
39'
Бертрамс Найджел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
38'
Ван Дёйнен Майк мяч отрикошетил от ворот
38'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
38'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
36'
Мессауд Али из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Fabian Sporkslede
35'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
34'
Какой промах! Те Вреде Митчелл имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
33'
33'
Эль-Алуши Мунир мяч отрикошетил от ворот
33'
Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
32'
Штрафной исполнил Брюинс Луиджи, после его удара Бертрамс Найджел сделал классный сейв. Угловой
31'
Судья сигнализирует, что Мари Пабло из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
30'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Мари Пабло наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
29'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Мессауд Али из команды Эксельсиор толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Мануэль II заработал фол
27'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Гарсия Мануэль II сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
26'
Безумный фол. Гарсия Мануэль II грубо играет против соперника. Пострадал Брюинс Луиджи
26'
Мари Пабло из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
26'
Карами Халид из команды Эксельсиор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Fabian Sporkslede коснулся мяча рукой.
24'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
23'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
23'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
21'
21'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Файк Хишам выбил мяч подальше от ворот.
18'
18'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
16'
Матей Юрген из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
15'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
14'
Файк Хишам имел все шансы забить, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв!
14'
Отличные скиллы показывает Файк Хишам, обводя своих соперников
14'
14'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
13'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Мессауд Али наказан за толчок Метс Кароль
10'
Плохо сыграл Fabian Sporkslede - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
9'
7'
7'
КАКОЙ ПРОМАХ! Файк Хишам упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
7'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
5'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
5'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
Тасенде Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
4'
Плохо сыграл Матей Юрген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
4'
4'
3'
3'
3'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой слева.
3'
Мари Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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