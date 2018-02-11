Стадион: Гелредом Зрители: 16459
13' Желтая карточкаБрюнс Томас
0:1
21' ГолДе Вильена Тонни
1:1
43' ГолКашия Гурам
65' Красная карточкаБасачикоглу Билал
2:1
66' ГолЛинссен Брайн
82' Красная карточкаМаласиа Тайрелл
84' Желтая карточкаThomas Buitink
3:1
86' ГолЛинссен Брайн
Второй тайм
93'
Витесс заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
91'
91'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
89'
89'
Выглядело как неплохой момент. Маунт Мэйсон из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
89'
Линссен Брайн из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Судья сигнализирует, что Ван Перси Робин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Миазга Мэтт
88'
88'
Тактическая замена. Беренс Рой уходит с поля и его заменяет Караваев Вячеслав
88'
Как он промахнулся? Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Thomas Buitink из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Thomas Buitink из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
86'
Беренс Рой сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Линссен Брайн из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
86'
86'
86'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
85'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 16459 болельщиков
84'
Thomas Buitink получил желтую карточку от судьи
84'
Безумный фол. Thomas Buitink грубо играет против соперника. Пострадал Ван Бик Свен
84'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
83'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
УДАЛЕНИЕ! - Tyrell Malacia увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
82'
Безумный фол. Tyrell Malacia грубо играет против соперника. Пострадал Беренс Рой
82'
Сереро Тулани из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
81'
Линссен Брайн нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
81'
81'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Thomas Buitink
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Кастаньос Люк получил травму и заменен. Thomas Buitink выходит на поле.
79'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
79'
Маунт Мэйсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Миазга Мэтт
78'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Сереро Тулани из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
77'
Линссен Брайн нанес удар головой, но Джонс Брэд спокойно отбил мяч.
77'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Линссен Брайн упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
74'
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Tyrell Malacia из команды Фейеноорд.
74'
Tyrell Malacia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
72'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Фор Наварон
71'
71'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
71'
Дабо Фанкати предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
69'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Витесс пробил головой, но мимо
69'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
68'
68'
68'
Йоргенсен Николай не смог попасть в створ ударом издали
66'
Беренс Рой сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Линссен Брайн из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
66'
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Сереро Тулани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
УДАЛЕНИЕ! - Басачикоглу Билал увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
65'
Безумный фол. Басачикоглу Билал грубо играет против соперника. Пострадал Сереро Тулани
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
63'
Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
63'
Джонс Брэд из команды Фейеноорд сделал отличный сейв!
62'
Почти гол! Миазга Мэтт пробил головой по воротам, но Джонс Брэд спас!
62'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
62'
Tyrell Malacia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Дабо Фанкати из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
61'
60'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Линссен Брайн нанес удар головой, но Джонс Брэд спокойно отбил мяч.
60'
60'
Маунт Мэйсон мяч отрикошетил от ворот
59'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
59'
Брюнс Томас из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
59'
Плохо сыграл Tyrell Malacia - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Кашия Гурам из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
58'
57'
Эль-Ахмади Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Файе Лассана из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Дабо Фанкати из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Беренс Рой мяча так и не получил
55'
Дабо Фанкати из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Брюнс Томас из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
54'
Брюнс Томас из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
53'
Маунт Мэйсон из команды Витесс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ван дер Хейден Ян-Ари не пострадал и надо продолжать игру!
53'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
51'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Дабо Фанкати
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
49'
Кастаньос Люк нанес удар головой, но Джонс Брэд спокойно отбил мяч.
49'
Кашия Гурам из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Дабо Фанкати
47'
Эль-Ахмади Карим пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
46'
46'
Юсте Йерри получил травму и заменен. Ниукоп Барт выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Линссен Брайн из команды Витесс нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
49'
Кашия Гурам выбил мяч подальше от ворот.
48'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
48'
48'
48'
47'
47'
Шанс! Кашия Гурам из команды Витесс пробил головой, но мимо
47'
46'
Файе Лассана из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Файе Лассана из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
43'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кашия Гурам из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
43'
43'
Tyrell Malacia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Отличные скиллы показывает Брюнс Томас, обводя своих соперников
43'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
43'
43'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
40'
Кастаньос Люк из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Юсте Йерри пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Линссен Брайн коснулся мяча рукой.
39'
Басачикоглу Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
ШАНС! Беренс Рой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
37'
Файе Лассана из команды Витесс в офсайде
37'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
37'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
37'
37'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Кастаньос Люк из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
36'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
33'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
33'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
33'
Ван Бик Свен выбил мяч подальше от ворот.
30'
Дабо Фанкати из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Отличная возможность! Миазга Мэтт упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
29'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
29'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
28'
Юсте Йерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Отличные скиллы показывает Линссен Брайн, обводя своих соперников
28'
Басачикоглу Билал пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
27'
26'
25'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
23'
Отличный командный гол!
21'
Басачикоглу Билал сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Де Вильена Тонни изменил счет на табло!
21'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Брюнс Томас ошибается в защите.
20'
20'
Сереро Тулани из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
17'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Хапс Ридгесиано получил травму и заменен. Tyrell Malacia выходит на поле.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Хапс Ридгесиано получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
13'
Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи
12'
Хапс Ридгесиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Брюнс Томас из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Хапс Ридгесиано пострадал.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
8'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
8'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
Линссен Брайн из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кастаньос Люк мяча так и не получил
6'
6'
Беренс Рой не смог попасть в створ ударом издали
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
4'
Судья сигнализирует, что Кастаньос Люк из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
3'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Юсте Йерри
2'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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