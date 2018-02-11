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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 16459
Витесс
3:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
13' Желтая карточка
Брюнс Томас
0:1
21' Гол
Де Вильена Тонни
1:1
43' Гол
Кашия Гурам
65' Красная карточка
Басачикоглу Билал
2:1
66' Гол
Линссен Брайн
82' Красная карточка
Маласиа Тайрелл
84' Желтая карточка
Thomas Buitink
3:1
86' Гол
Линссен Брайн
90'+3
Второй тайм
93'
Витесс заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
91'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
91'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

90'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
89'
Выглядело как неплохой момент. Маунт Мэйсон из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
89'
Линссен Брайн из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Ван Перси Робин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Миазга Мэтт
88'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
88'
Тактическая замена. Беренс Рой уходит с поля и его заменяет Караваев Вячеслав
88'
Как он промахнулся? Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Thomas Buitink из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Thomas Buitink из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
86'
Беренс Рой сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Линссен Брайн из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
86'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
86'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
85'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
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Желтая карточка
84'
Thomas Buitink получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Thomas Buitink грубо играет против соперника. Пострадал Ван Бик Свен
84'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
83'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
УДАЛЕНИЕ! - Tyrell Malacia увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Tyrell Malacia грубо играет против соперника. Пострадал Беренс Рой
82'
Сереро Тулани из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
81'
Линссен Брайн нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
81'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Thomas Buitink
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Кастаньос Люк получил травму и заменен. Thomas Buitink выходит на поле.
79'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
79'
Маунт Мэйсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
79'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Миазга Мэтт
78'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
77'
Сереро Тулани из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Де Вильена Тонни пострадал.
77'
Линссен Брайн нанес удар головой, но Джонс Брэд спокойно отбил мяч.
77'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Линссен Брайн упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
Угловой
74'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Tyrell Malacia из команды Фейеноорд.
74'
Tyrell Malacia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Беренс Рой из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
74'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Фор Наварон
71'
Удар от ворот произведет Витесс
Угловой
71'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
71'
Дабо Фанкати предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
69'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Витесс пробил головой, но мимо
69'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Витесс
68'
Йоргенсен Николай не смог попасть в створ ударом издали
66'
Беренс Рой сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Линссен Брайн из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
66'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
66'
Беренс Рой из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Сереро Тулани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
УДАЛЕНИЕ! - Басачикоглу Билал увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Басачикоглу Билал грубо играет против соперника. Пострадал Сереро Тулани
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
63'
Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
63'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
63'
Джонс Брэд из команды Фейеноорд сделал отличный сейв!
62'
Почти гол! Миазга Мэтт пробил головой по воротам, но Джонс Брэд спас!
Угловой
62'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
62'
Tyrell Malacia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Дабо Фанкати из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
61'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Линссен Брайн нанес удар головой, но Джонс Брэд спокойно отбил мяч.
Угловой
60'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
60'
Маунт Мэйсон мяч отрикошетил от ворот
59'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
59'
Брюнс Томас из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
59'
Плохо сыграл Tyrell Malacia - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Кашия Гурам из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
58'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Эль-Ахмади Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Файе Лассана из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Дабо Фанкати из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Беренс Рой мяча так и не получил
55'
Дабо Фанкати из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Брюнс Томас из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
54'
Брюнс Томас из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Маунт Мэйсон из команды Витесс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ван дер Хейден Ян-Ари не пострадал и надо продолжать игру!
53'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
53'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Дабо Фанкати
50'
Удар от ворот произведет Витесс
50'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
49'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
49'
Кастаньос Люк нанес удар головой, но Джонс Брэд спокойно отбил мяч.
49'
Кашия Гурам из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
49'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Дабо Фанкати
47'
Эль-Ахмади Карим пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
46'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Юсте Йерри получил травму и заменен. Ниукоп Барт выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Линссен Брайн из команды Витесс нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
49'
Кашия Гурам выбил мяч подальше от ворот.
48'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
48'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
48'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
47'
Шанс! Кашия Гурам из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
46'
Файе Лассана из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Файе Лассана из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
43'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кашия Гурам из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
43'
Tyrell Malacia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Отличные скиллы показывает Брюнс Томас, обводя своих соперников
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
43'
Удар от ворот произведет Витесс
43'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
40'
Кастаньос Люк из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Юсте Йерри пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
39'
Линссен Брайн коснулся мяча рукой.
39'
Басачикоглу Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
38'
ШАНС! Беренс Рой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
Офсайд
37'
Файе Лассана из команды Витесс в офсайде
37'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
37'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
Угловой
37'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
37'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Кастаньос Люк из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
35'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
33'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
33'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
33'
Ван Бик Свен выбил мяч подальше от ворот.
30'
Дабо Фанкати из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Отличная возможность! Миазга Мэтт упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
29'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
28'
Юсте Йерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Отличные скиллы показывает Линссен Брайн, обводя своих соперников
28'
Басачикоглу Билал пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
27'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
25'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
23'
Отличный командный гол!
21'
Басачикоглу Билал сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Де Вильена Тонни изменил счет на табло!
21'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Брюнс Томас ошибается в защите.
20'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сереро Тулани из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Хапс Ридгесиано получил травму и заменен. Tyrell Malacia выходит на поле.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Хапс Ридгесиано получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
Желтая карточка
13'
Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
12'
Хапс Ридгесиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Брюнс Томас из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Хапс Ридгесиано пострадал.
11'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
8'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
8'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
8'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Линссен Брайн из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кастаньос Люк мяча так и не получил
6'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
6'
Беренс Рой не смог попасть в створ ударом издали
6'
Беренс Рой из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
5'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Кастаньос Люк из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
3'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Юсте Йерри
2'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
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Сегодня прохладно для игры в футбол.
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Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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