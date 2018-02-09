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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3487
Хорсенс
0:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
7' Гол
Онуачу Пол
21' Желтая карточка
Хансен Киан
39' Желтая карточка
Борринг Йонас
57' Желтая карточка
Томас Кортегаард
58' Желтая карточка
Поульсен Андреас
72' Желтая карточка
Онуачу Пол
87' Желтая карточка
Поульсен Якоб
0:2
90' Гол
Frank Onyeka
90'+6
Второй тайм
96'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Oliver Drost выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
95'
Назначен штрафной. Пострадал Simon Okosun, его свалил Святченко Эрик.
95'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
93'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
93'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
93'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Frank Onyeka изменил счет на табло!
91'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
91'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
90'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
90'
Корчмар Жолт возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Корчмар Жолт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
89'
Корчмар Жолт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
87'
Поульсен Якоб получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mikkel Qvist
87'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
87'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
86'
Хорсенс делает атакующую замену. Андерсен Мадс ушел с поля, а Лассе Крюгер вышел в подмогу атаке.
86'
Тактическая замена. Андерсен Мадс уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
86'
Матч остановлен
86'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
85'
Краев Божидар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Угловой
85'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
85'
Корчмар Жолт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
85'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
84'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
83'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
83'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
83'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Хорсенс
82'
Опасность предотвращена - Mikkel Qvist из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
82'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
81'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
81'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
81'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
79'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
78'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Андерсен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
77'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
77'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Томас Кортегаард
76'
Удар от ворот произведет Хорсенс
76'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Oliver Drost
75'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Краев Божидар коснулся мяча рукой.
72'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
72'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
Желтая карточка
72'
Онуачу Пол получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
71'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
71'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Тюкосен Мадс
70'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
69'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Финнбогасон Къяртан коснулся мяча рукой.
Офсайд
68'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
67'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
67'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
67'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 3487 болельщиков
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
66'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
64'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Хорошую попытку сделал Финнбогасон Къяртан. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
63'
Митьюлланд делает атакующую замену. Викхейм Густав ушел с поля, а Bubacarr Sanneh вышел в подмогу атаке.
63'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Bubacarr Sanneh
63'
Джанус Драчманн не смог попасть в створ ударом издали
63'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
63'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
63'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
62'
Дуэлунд Миккель оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Йоронен Йессе перевел мяч на угловой.
62'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
62'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Mikkel Qvist
61'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Поульсен Андреас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Поульсен Андреас из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
58'
Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
57'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Томас Кортегаард - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
Фол, нарушение
56'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Александр Людвиг заработал фол
56'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Simon Okosun из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Джанус Драчманн заработал фол
54'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
54'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
53'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
51'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
50'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Simon Okosun пострадал.
49'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Ханссон Халлюр пострадал.
47'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
47'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
47'
Как он промахнулся? Bjarke Jacobsen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
46'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
46'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Simon Okosun из команды Хорсенс играет слишком грубо. Джанус Драчманн оказался на газоне.
45'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
45'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
44'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
44'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
43'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
43'
Удар от ворот произведет Хорсенс
43'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
42'
Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Опасность предотвращена - Петер Нюманн из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Поульсен Андреас, обводя своих соперников
42'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
41'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Удар от ворот произведет Хорсенс
41'
Дуэлунд Миккель не смог попасть в створ ударом издали
41'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
40'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Борринг Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Назначен штрафной. Пострадал Тюкосен Мадс, его свалил Борринг Йонас.
39'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
39'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает неудачный навес.
38'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
38'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
37'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
36'
Опасность предотвращена - Онуачу Пол из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
36'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
36'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
36'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
36'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает неудачный навес.
Офсайд
35'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
35'
Йоронен Йессе не дал случится голу! Дуэлунд Миккель должен был забивать, но Йоронен Йессе сделал отличный сейв
34'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Онуачу Пол наказан за толчок Петер Нюманн
34'
Финнбогасон Къяртан нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
34'
Плохо сыграл Корчмар Жолт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
33'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
33'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
32'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
32'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
30'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
30'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
29'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
29'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
28'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
28'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
26'
ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
26'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
25'
Корчмар Жолт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Simon Okosun из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
23'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает неудачный навес.
22'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
22'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Хансен Киан из команды Митьюлланд предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
21'
Хансен Киан наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
21'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
21'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
20'
Ханссон Халлюр имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
20'
Плохо сыграл Онуачу Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
20'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
19'
Назначен штрафной. Пострадал Ханссон Халлюр, его свалил Хансен Киан.
19'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
18'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
17'
Ханссон Халлюр хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
17'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ханссон Халлюр завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
17'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
17'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Йонас Торсен оказался на газоне.
15'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
15'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
15'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Simon Okosun из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
14'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
13'
Йонас Торсен нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
13'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Удар от ворот произведет Хорсенс
12'
Викхейм Густав не смог попасть в створ ударом издали
12'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
10'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Поульсен Андреас сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Онуачу Пол изменил счет на табло!
7'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
7'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
5'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
5'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
5'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Йонас Торсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
3'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
2'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
1'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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