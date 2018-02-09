Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 3487
0:2
Конец матча
0:1
7' ГолОнуачу Пол
21' Желтая карточкаХансен Киан
39' Желтая карточкаБорринг Йонас
57' Желтая карточкаТомас Кортегаард
58' Желтая карточкаПоульсен Андреас
72' Желтая карточкаОнуачу Пол
87' Желтая карточкаПоульсен Якоб
0:2
90' ГолFrank Onyeka
Второй тайм
96'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Oliver Drost выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
95'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
95'
Назначен штрафной. Пострадал Simon Okosun, его свалил Святченко Эрик.
95'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
93'
93'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
93'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Г О О О О Л - Frank Onyeka изменил счет на табло!
91'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
91'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
91'
91'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
91'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
90'
90'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Корчмар Жолт возвращается на поле, всё в порядке.
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Корчмар Жолт получил травму и медбригада забирает его с поля.
89'
Корчмар Жолт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
87'
Поульсен Якоб получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mikkel Qvist
87'
87'
87'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
87'
86'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
86'
Хорсенс делает атакующую замену. Андерсен Мадс ушел с поля, а Лассе Крюгер вышел в подмогу атаке.
86'
Тактическая замена. Андерсен Мадс уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
86'
Матч остановлен
86'
86'
85'
Краев Божидар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
85'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
85'
Корчмар Жолт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
85'
84'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
83'
83'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
83'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
83'
82'
82'
Опасность предотвращена - Mikkel Qvist из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
82'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
82'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
81'
81'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
81'
81'
80'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
79'
78'
78'
78'
78'
78'
78'
Андерсен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
77'
77'
77'
77'
Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Томас Кортегаард
76'
76'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Oliver Drost
75'
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
73'
73'
Краев Божидар коснулся мяча рукой.
72'
72'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
72'
Онуачу Пол получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
71'
71'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Тюкосен Мадс
70'
70'
69'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Финнбогасон Къяртан коснулся мяча рукой.
68'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
67'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
67'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
67'
67'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 3487 болельщиков
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
66'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
66'
65'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
64'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Хорошую попытку сделал Финнбогасон Къяртан. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
63'
Митьюлланд делает атакующую замену. Викхейм Густав ушел с поля, а Bubacarr Sanneh вышел в подмогу атаке.
63'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Bubacarr Sanneh
63'
Джанус Драчманн не смог попасть в створ ударом издали
63'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
62'
Дуэлунд Миккель оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Йоронен Йессе перевел мяч на угловой.
62'
62'
62'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Mikkel Qvist
61'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
59'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Поульсен Андреас получил желтую карточку от судьи
58'
Судья сигнализирует, что Поульсен Андреас из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
58'
Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
57'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Томас Кортегаард - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
57'
Судья сигнализирует, что Томас Кортегаард из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
56'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Александр Людвиг заработал фол
56'
55'
Simon Okosun из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Джанус Драчманн заработал фол
54'
54'
53'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
53'
53'
53'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
51'
50'
50'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Simon Okosun пострадал.
49'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
49'
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Ханссон Халлюр пострадал.
47'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
47'
47'
Как он промахнулся? Bjarke Jacobsen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
46'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Simon Okosun из команды Хорсенс играет слишком грубо. Джанус Драчманн оказался на газоне.
45'
45'
45'
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
44'
43'
43'
43'
43'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
42'
Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Опасность предотвращена - Петер Нюманн из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Поульсен Андреас, обводя своих соперников
42'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
41'
41'
Дуэлунд Миккель не смог попасть в створ ударом издали
41'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
40'
40'
39'
Борринг Йонас получил желтую карточку от судьи
39'
Назначен штрафной. Пострадал Тюкосен Мадс, его свалил Борринг Йонас.
39'
39'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает неудачный навес.
38'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
38'
37'
37'
37'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
37'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
36'
Опасность предотвращена - Онуачу Пол из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
36'
36'
36'
36'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает неудачный навес.
35'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
35'
Йоронен Йессе не дал случится голу! Дуэлунд Миккель должен был забивать, но Йоронен Йессе сделал отличный сейв
34'
34'
34'
Онуачу Пол наказан за толчок Петер Нюманн
34'
Финнбогасон Къяртан нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
34'
Плохо сыграл Корчмар Жолт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
32'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
30'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
30'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
29'
29'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
28'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
28'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
26'
25'
Корчмар Жолт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Судья сигнализирует, что Simon Okosun из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
23'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает неудачный навес.
22'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Хансен Киан из команды Митьюлланд предупрежден после нескольких фолов.
21'
Хансен Киан наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
21'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
21'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
20'
Ханссон Халлюр имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
20'
Плохо сыграл Онуачу Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
20'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Назначен штрафной. Пострадал Ханссон Халлюр, его свалил Хансен Киан.
19'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
18'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
17'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Ханссон Халлюр хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
17'
17'
Ханссон Халлюр завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
17'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
17'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Йонас Торсен оказался на газоне.
15'
15'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
15'
15'
14'
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Simon Okosun из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
13'
Йонас Торсен нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Викхейм Густав не смог попасть в створ ударом издали
12'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
12'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
11'
10'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
10'
10'
9'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
8'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Поульсен Андреас сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Онуачу Пол изменил счет на табло!
7'
7'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
5'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
5'
5'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
5'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Йонас Торсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Поульсен Андреас
3'
3'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
2'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация