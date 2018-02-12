Стадион: ДС Арена Зрители: 2543
39' Желтая карточкаГира Адама
64' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
0:1
65' ГолСана Тобиас
80' Желтая карточкаНильсен Каспер
Второй тайм
94'
Орхус заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
93'
Вильфред Доморо нанес удар головой, но Йованович Александар II спокойно отбил мяч.
93'
93'
93'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Сана Тобиас из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
92'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
91'
91'
Расмус Педерсен выбил мяч подальше от ворот.
91'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
91'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
89'
89'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Якоб Тёрнелунд из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
88'
88'
87'
87'
Сана Тобиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
86'
Судья сигнализирует, что Вильфред Доморо из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
86'
86'
85'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 2543 болельщиков
84'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
84'
83'
83'
83'
83'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Тактическая замена. Яв-Ихле Аманква уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
81'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
81'
81'
80'
80'
Casper Hoejer Nielsen получил желтую карточку от судьи
80'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Frans Dhia Putros заработал фол
80'
80'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
79'
79'
78'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Вильфред Доморо
78'
78'
78'
78'
78'
Вильфред Доморо из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
76'
75'
Casper Hoejer Nielsen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
74'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
Миканович Дино из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
73'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Сана Тобиас оказался на газоне.
73'
73'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Амини Мустафа
72'
72'
70'
Гира Адама из команды Орхус играет слишком грубо. Вильфред Доморо оказался на газоне.
70'
Йеспер Раск не дал случится голу! Mustapha Bundu должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
70'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает пас партнеру.
70'
69'
69'
Отличный пас сделал Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
68'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
68'
Mustapha Bundu коснулся мяча рукой.
68'
67'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
67'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Отличный гол забил Сана Тобиас
65'
Анкерсен Якоб сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Сана Тобиас из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
65'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
65'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
65'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Яв-Ихле Аманква грубо играет против соперника. Пострадал Mustapha Bundu
64'
64'
63'
63'
Отличный пас сделал Анкерсен Якоб из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
62'
Frans Dhia Putros из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
61'
61'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Вильфред Доморо
61'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
60'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Спельманн Мартин из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
59'
59'
59'
59'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
58'
58'
Опасность предотвращена - Бакман Никлас из команды Орхус вступил в отбор удачно
58'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
58'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает пас партнеру.
58'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
54'
54'
54'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Casper Hoejer Nielsen пробил со штрафного прямо в стенку
53'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
53'
52'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
51'
51'
ШАНС! Антипас Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
50'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Frans Dhia Putros из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
49'
48'
48'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
47'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
47'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает пас партнеру.
46'
46'
46'
На стадионе зимние условия – снег начался.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Сана Тобиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
46'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Мартин Миккельсен из команды Хобро в офсайде
43'
43'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Дэнни Ольсен!
42'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
42'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
42'
41'
40'
40'
Отличный пас сделал Бьорн Копплин из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Киркеволд Пол пробил со штрафного прямо в стенку
39'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
39'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
39'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
39'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Судья сигнализирует, что Антипас Квинси из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
37'
37'
37'
Опасность предотвращена - Антипас Квинси из команды Хобро вступил в отбор удачно
37'
37'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Антипас Квинси из команды Хобро делает неудачный навес.
37'
37'
Хорошую попытку сделал Mustapha Bundu. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Дамборг Йонас из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
36'
36'
36'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
35'
35'
Киркеволд Пол из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
35'
34'
34'
34'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Как он промахнулся? Канструп Пьер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Плохо сыграл Мартин Миккельсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
32'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
31'
30'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
30'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
29'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
29'
Канструп Пьер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
28'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает пас партнеру.
28'
Плохо сыграл Йеспер Раск - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
28'
27'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
27'
27'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Плохо сыграл Daniel A. Pedersen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
26'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
26'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
26'
25'
24'
24'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Антипас Квинси пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
22'
Frans Dhia Putros бьет со штрафного в створ, но Йованович Александар II держит все под контролем
22'
Гира Адама наказан за толчок Антипас Квинси
21'
21'
21'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бьорн Копплин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Бьорн Копплин заработал фол
20'
20'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
19'
19'
19'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
18'
18'
17'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
17'
17'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
16'
15'
15'
15'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
14'
13'
Daniel A. Pedersen не смог попасть в створ ударом издали
13'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает пас партнеру.
13'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
12'
Хорошую попытку сделал Киркеволд Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
12'
Хорошую попытку сделал Mustapha Bundu. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
11'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
Сана Тобиас из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
10'
9'
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
9'
9'
Миканович Дино из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
8'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
7'
7'
7'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
7'
6'
6'
6'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
5'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
5'
Игрок команды Орхус исполняет передачу
5'
5'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
4'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Гира Адама заработал фол
4'
Анкерсен Якоб из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
3'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
2'
2'
Антипас Квинси наказан за толчок Миканович Дино
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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