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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2543
Хобро
0:1
Конец матча
Орхус
0'
39' Желтая карточка
Гира Адама
64' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
0:1
65' Гол
Сана Тобиас
80' Желтая карточка
Нильсен Каспер
90'+4
Второй тайм
94'
Орхус заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
93'
Вильфред Доморо нанес удар головой, но Йованович Александар II спокойно отбил мяч.
93'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
93'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Сана Тобиас из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
91'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
91'
Расмус Педерсен выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
91'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
91'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Хобро
90'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Якоб Тёрнелунд из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
88'
Удар от ворот произведет Орхус
88'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Хобро
87'
Сана Тобиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Вильфред Доморо из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
86'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 2543 болельщиков
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
84'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
83'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Яв-Ихле Аманква уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
81'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
81'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Casper Hoejer Nielsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Frans Dhia Putros заработал фол
80'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
79'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
79'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Вильфред Доморо
78'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
78'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Вильфред Доморо из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
76'
Удар от ворот произведет Хобро
75'
Casper Hoejer Nielsen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
74'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Миканович Дино из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
73'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Сана Тобиас оказался на газоне.
73'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Амини Мустафа
72'
Удар от ворот произведет Хобро
72'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Гира Адама из команды Орхус играет слишком грубо. Вильфред Доморо оказался на газоне.
70'
Йеспер Раск не дал случится голу! Mustapha Bundu должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
70'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает пас партнеру.
70'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Орхус
69'
Отличный пас сделал Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
Фол, нарушение
68'
Mustapha Bundu коснулся мяча рукой.
68'
Удар от ворот произведет Орхус
67'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
67'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Отличный гол забил Сана Тобиас
65'
Анкерсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Сана Тобиас из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
65'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
65'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
65'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Яв-Ихле Аманква грубо играет против соперника. Пострадал Mustapha Bundu
64'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Хобро
63'
Отличный пас сделал Анкерсен Якоб из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
62'
Frans Dhia Putros из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Вильфред Доморо
61'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
60'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
60'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
60'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Спельманн Мартин из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
59'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
58'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
58'
Опасность предотвращена - Бакман Никлас из команды Орхус вступил в отбор удачно
58'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
58'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает пас партнеру.
58'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
54'
Удар от ворот произведет Хобро
Угловой
54'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
54'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Casper Hoejer Nielsen пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
53'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
51'
Удар от ворот произведет Орхус
51'
ШАНС! Антипас Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
50'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Frans Dhia Putros из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Удар от ворот произведет Орхус
49'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
49'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Удар от ворот произведет Хобро
48'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Угловой
47'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
47'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
47'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
На стадионе зимние условия – снег начался.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Сана Тобиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
46'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
44'
Мартин Миккельсен из команды Хобро в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Орхус
43'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Дэнни Ольсен!
Угловой
42'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
42'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
42'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Орхус
40'
Отличный пас сделал Бьорн Копплин из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Киркеволд Пол пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
39'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
39'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
39'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Антипас Квинси из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
37'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
37'
Опасность предотвращена - Антипас Квинси из команды Хобро вступил в отбор удачно
37'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Антипас Квинси из команды Хобро делает неудачный навес.
37'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хорошую попытку сделал Mustapha Bundu. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
37'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дамборг Йонас из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
36'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
35'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Киркеволд Пол из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
35'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Хобро
34'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Хобро
33'
Как он промахнулся? Канструп Пьер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Плохо сыграл Мартин Миккельсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
33'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
32'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
30'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
30'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
29'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
29'
Канструп Пьер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
28'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает пас партнеру.
28'
Плохо сыграл Йеспер Раск - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
28'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
28'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
27'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
27'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Плохо сыграл Daniel A. Pedersen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
26'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
26'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
24'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
23'
Антипас Квинси пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
22'
Frans Dhia Putros бьет со штрафного в створ, но Йованович Александар II держит все под контролем
Фол, нарушение
22'
Гира Адама наказан за толчок Антипас Квинси
21'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
21'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бьорн Копплин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Бьорн Копплин заработал фол
20'
Удар от ворот произведет Хобро
20'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
20'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
18'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
17'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
17'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
16'
Удар от ворот произведет Хобро
15'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
14'
Удар от ворот произведет Хобро
13'
Daniel A. Pedersen не смог попасть в створ ударом издали
13'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает пас партнеру.
13'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
12'
Хорошую попытку сделал Киркеволд Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
12'
Хорошую попытку сделал Mustapha Bundu. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
11'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сана Тобиас из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
10'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Хобро
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
9'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Миканович Дино из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
8'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
7'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Хобро
7'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
6'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
6'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
5'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок команды Орхус исполняет передачу
5'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
Фол, нарушение
4'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Гира Адама заработал фол
Фол, нарушение
4'
Анкерсен Якоб из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
3'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
2'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Антипас Квинси наказан за толчок Миканович Дино
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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