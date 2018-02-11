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Стадион:
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 22'
Нордшелланн
0' 22'
Первый тайм
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
20'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
19'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
19'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
18'
Какой промах! Нельссон Виктор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
17'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
16'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Петри Лассе выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Расмуссен Матиас оказался на газоне.
15'
Отличные скиллы показывает Jeppe Simonsen, обводя своих соперников
14'
Петри Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Отличные скиллы показывает Кроон Симон, обводя своих соперников
13'
Расмуссен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
12'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хансен Беньямин выбил мяч подальше от ворот.
11'
Якобсен Кристиан II нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс спокойно отбил мяч.
11'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
11'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
10'
Отличные скиллы показывает Уре Микаэль, обводя своих соперников
10'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Удар от ворот произведет Норшеланн
9'
Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
9'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Отличные скиллы показывает Уре Микаэль, обводя своих соперников
8'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
7'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
6'
Ulrik Yttergaard Jenssen выбил мяч подальше от ворот.
6'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
6'
Emil Damgaard из команды Норшеланн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
5'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Бартолец Карло оказался на газоне.
5'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
5'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
5'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск в офсайде
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emil Damgaard
Офсайд
3'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
3'
Зимлинг Ники выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Асанте Эрнест нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
2'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
2'
Mathias Jensen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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