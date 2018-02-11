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Стадион: Сидбанк Парк
0:0
Первый тайм: 22'
Состав команд
25
Зимлинг
Ники
29
Victor
Ekani
17
Уре
Микаэль
Сённерйюск 4-1-4-1
- Основной состав
- 28 Милиц Себастьян Вратарь
- 21 Jeppe Simonsen Защитник
- 6 Йонссон Эггерт Защитник
- 5 Люикс Кес Защитник
- 18 Nicholas Marfelt Защитник
- 25 Зимлинг Ники Полузащитник
- 9 Кроон Симон Полузащитник
- 29 Victor Ekani Полузащитник
- 30 Ромер Марсель Полузащитник
- 8 Якобсен Кристиан II Полузащитник
- 17 Уре Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Лукас Вратарь
- 4 Рамон Родригес Защитник
- 20 Stefan Gartenmann Защитник
- 27 Хвильсом Мадс Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 32 William Tchuameni Нападающий
- 10 Emil Scheel Нападающий
- Главный тренер: Ноергард Клаус
- Травмы и дисквалификации
- Андерс Эгхольм Травмирован
- Rasmus Vinderslev Травмирован
- Поульсен Симон Травмирован
- Маттила Сакари Травмирован
Нордшелланн 3-4-3
- Основной состав
- 1 Рунарссон Рунар Алекс Вратарь
- 16 Хансен Беньямин Защитник
- 4 Нельссон Виктор Защитник
- 3 Ulrik Yttergaard Jenssen Защитник
- 2 Бартолец Карло Полузащитник
- 6 Петри Лассе Полузащитник
- 10 Mathias Jensen II Полузащитник
- 25 Emil Damgaard Полузащитник
- 12 Асанте Эрнест Нападающий
- 27 Дамгаард Миккел Нападающий
- 14 Расмуссен Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ларсен Николай Вратарь
- 32 Viktor Tranberg Защитник
- 17 Andreas Skovgaard Защитник
- 9 Миккельсен Тобиас Нападающий
- 19 Nicklas Strunck
- 24 Амон Джонатан
- 29 Nikolai Baden
- Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Godsway Donyoh Травмирован
- Да Силва Патрик Травмирован
Предыдущие игры
Сённерйюск (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.01.2018 Сённерйюск 0:1 Баник Острава ТМК
- 27.01.2018 Динамо Загреб 3:0 Сённерйюск ТМК
- 19.01.2018 Сённерйюск 2:3 Фредерисия ТМК
- 16.01.2018 Коллинг 0:3 Сённерйюск ТМК
- 13.01.2018 Ганза 2:1 Сённерйюск ТМК
- 08.12.2017 Хорсенс 2:1 Сённерйюск СД
- 03.12.2017 Сённерйюск 1:3 Брондбю СД
- 28.11.2017 Блокхус 1:4 Сённерйюск КД
- 24.11.2017 Раннерс 0:2 Сённерйюск СД
- 19.11.2017 Сённерйюск 3:0 Копенгаген СД
- 05.11.2017 Оденсе 0:3 Сённерйюск СД
- 29.10.2017 Сённерйюск 1:1 Хобро СД
- 21.10.2017 Силькеборг 1:0 Сённерйюск СД
- 13.10.2017 Сённерйюск 0:1 Митьюлланд СД
- 01.10.2017 Брондбю 4:0 Сённерйюск СД
- 27.09.2017 Вендсиссель 1:2 Сённерйюск КД
- 22.09.2017 Нордшелланн 2:2 Сённерйюск СД
- 16.09.2017 Сённерйюск 2:2 Хорсенс СД
- 08.09.2017 Хобро 3:2 Сённерйюск СД
- 25.08.2017 Сённерйюск 2:2 Оденсе СД
Нордшелланн (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 07.02.2018 Нордшелланн 1:2 Роскилле ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 30.01.2018 Нордшелланн 3:0 Сеул ТМК
- 27.01.2018 Нордшелланн 4:1 Гуйчжоу Чжичэн ТМК
- 20.01.2018 Нордшелланн 1:3 Видовре ТМК
- 20.01.2018 Нордшелланн 6:3 Люнгбю ТМК
- 13.01.2018 Нордшелланн 3:2 Хельсингёр ТМК
- 10.12.2017 Нордшелланн 3:2 Хобро СД
- 03.12.2017 Копенгаген 1:3 Нордшелланн СД
- 26.11.2017 Нордшелланн 6:0 Хорсенс СД
- 19.11.2017 Брондбю 4:2 Нордшелланн СД
- 04.11.2017 Нордшелланн 2:2 Люнгбю СД
- 01.11.2017 Хобро 1:1 Нордшелланн КД
- 27.10.2017 Орхус 1:4 Нордшелланн СД
- 22.10.2017 Хобро 4:0 Нордшелланн СД
- 14.10.2017 Нордшелланн 3:2 Раннерс СД
- 01.10.2017 Силькеборг 2:4 Нордшелланн СД
- 27.09.2017 Вайгорд 0:4 Нордшелланн КД
- 22.09.2017 Нордшелланн 2:2 Сённерйюск СД
- 18.09.2017 Нордшелланн 1:2 Орхус СД
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нордшелланн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 22.09.2017 Нордшелланн 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 16.05.2017 Нордшелланн 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 14.04.2017 Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании
- 09.12.2016 Сённерйюск 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 18.09.2016 Нордшелланн 2:3 Сённерйюск Суперлига Дании
- 24.04.2016 Сённерйюск 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 21.11.2015 Нордшелланн 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 17.07.2015 Нордшелланн 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 04.04.2015 Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании
- 07.03.2015 Нордшелланн 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 18.10.2014 Нордшелланн 2:3 Сённерйюск Суперлига Дании
- 21.04.2014 Сённерйюск 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 09.11.2013 Нордшелланн 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 22.09.2013 Сённерйюск 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 27.04.2013 Нордшелланн 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 03.11.2012 Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании
- 24.08.2012 Нордшелланн 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 05.04.2012 Сённерйюск 1:0 Нордшелланн САС Лигаен
- 20.11.2011 Нордшелланн 2:0 Сённерйюск САС Лигаен
- 02.10.2011 Нордшелланн 1:0 Сённерйюск САС Лигаен
Сённерйюск
Нордшелланн
-
0 Голы 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
7 Дистанция, км 6
-
1 Количество передач 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|20
|15
|2
|3
|50 - 23
|47
|2.
|Брондбю
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|3.
|Нордшелланн
|0:0
|20
|12
|4
|4
|51 - 34
|40
|4.
|Копенгаген
|20
|8
|5
|7
|38 - 26
|29
|5.
|Оденсе
|20
|7
|7
|6
|26 - 20
|28
|6.
|Хобро
|19
|7
|6
|6
|27 - 25
|27
|7.
|Хорсенс
|20
|6
|9
|5
|25 - 29
|27
|8.
|Ольборг
|20
|6
|8
|6
|20 - 24
|26
|9.
|Силькеборг
|20
|7
|2
|11
|26 - 39
|23
|10.
|Сённерйюск
|0:0
|20
|5
|7
|8
|30 - 28
|22
|11.
|Орхус
|19
|5
|4
|10
|20 - 34
|19
|12.
|Люнгбю
|19
|4
|6
|9
|27 - 41
|18
|13.
|Хельсингёр
|20
|5
|1
|14
|16 - 38
|16
|14.
|Раннерс
|20
|3
|5
|12
|18 - 37
|14
Первый тайм
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
20'
19'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
19'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
19'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Какой промах! Нельссон Виктор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
17'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
17'
Судья сигнализирует, что Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
16'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Петри Лассе выбил мяч подальше от ворот.
15'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Расмуссен Матиас оказался на газоне.
15'
Отличные скиллы показывает Jeppe Simonsen, обводя своих соперников
14'
Петри Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Отличные скиллы показывает Кроон Симон, обводя своих соперников
13'
Расмуссен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
13'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Нельссон Виктор
12'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хансен Беньямин выбил мяч подальше от ворот.
11'
Якобсен Кристиан II нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс спокойно отбил мяч.
11'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
11'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
10'
Отличные скиллы показывает Уре Микаэль, обводя своих соперников
10'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Удар от ворот произведет Норшеланн
9'
Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Отличные скиллы показывает Уре Микаэль, обводя своих соперников
8'
7'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
6'
Ulrik Yttergaard Jenssen выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Emil Damgaard из команды Норшеланн делает неудачный навес.
5'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Бартолец Карло оказался на газоне.
5'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
5'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
5'
4'
3'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск в офсайде
3'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emil Damgaard
3'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
3'
Зимлинг Ники выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Асанте Эрнест нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
2'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
2'
Mathias Jensen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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