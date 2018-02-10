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Стадион:
Силькеборг
1:0
Первый тайм: 22'
Ольборг
0'
7' Желтая карточка
Rasmus Wuertz I
1:0
8' Гол
Схиртладзе Давит
22'
Первый тайм
Фол, нарушение
21'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
21'
Расмус Вюрц выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
19'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
19'
Лесняк Филип из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг.
18'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лесняк Филип выбил мяч подальше от ворот.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
13'
Удар от ворот произведет Силькеборг
13'
Frederik Boersting из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Блобьерг Якоб не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Симон Якобсен атаковал сзади соперника. Это Jannik Pohl заработал своей команде штрафной
12'
Удар от ворот произведет Ольборг
12'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
11'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг в офсайде
11'
Опасность! Куск Каспер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг.
10'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
10'
Удар от ворот произведет Ольборг
10'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
8'
Родич Владимир сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Схиртладзе Давит из клуба "Силькеборг" отправил мяч головой в ворота.
8'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
7'
Расмус Вюрц получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Марк Рочестер Сёренсен
7'
Какой шанс! Кристенсен Патрик почти забил, но мяч вынесли с линии!
7'
Frederik Boersting из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
5'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
5'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
5'
Флорес Эдисон наказан за толчок Ibrahim Moro
4'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
3'
Tobias Salquist из команды Силькеборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Удар от ворот произведет Ольборг
2'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
1'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Опасность предотвращена - Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
1'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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