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Стадион: JYSK Park
1:0
Первый тайм: 22'
7' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
1:0
8' ГолСхиртладзе Давит
|
8'
1:0
Состав команд
18
Ibrahim
Moro
17
Слот
Каспер
23
Jeppe
Okkels
23
Лесняк
Филип
17
Куск
Каспер
Силькеборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Peter Friis Jensen Вратарь
- 6 Jens Martin Gammelby Защитник
- 28 Tobias Sahlquist Защитник
- 4 Simon Jakobsen Защитник
- 25 Сикошек Грегор Защитник
- 18 Ibrahim Moro Полузащитник
- 17 Слот Каспер Полузащитник
- 93 Родич Владимир Полузащитник
- 10 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 20 Marc Rochester Soerensen Полузащитник
- 23 Jeppe Okkels Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Thomas Noergaard Вратарь
- 5 Mikkel Cramer Защитник
- 26 Вацадзе Матэ Нападающий
- 24 Jeppe Gertsen
- 21 Mads Emil Madsen
- 19 Magnus Mattsson
- 22 Valance Nambishi
- Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Alex XII Травмирован
- Gustav Klitgaard Dahl Травмирован
- Деннис Флинта Травмирован
- Петерсен Стефан Травмирован
Ольборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ринне Якоб Вратарь
- 2 Кристенсен Патрик Защитник
- 5 Окоре Жорес Защитник
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 23 Лесняк Филип Полузащитник
- 17 Куск Каспер Полузащитник
- 10 Флорес Эдисон Полузащитник
- 25 Frederik Boersting Полузащитник
- 9 Jannik Pohl Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 28 Роллим Янн Полузащитник
- 16 Magnus Christensen III Полузащитник
- 14 Pavol Safranko Нападающий
- 21 Рисгор Каспер Нападающий
- 30 Wessam Abou Ali
- 22 Michael Lansing
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Nikolaj Lyngoe Травмирован
- Marco Harboe Ramkilde Травмирован
Предыдущие игры
Силькеборг (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 02.02.2018 Силькеборг 2:2 Раннерс ТМК
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 24.01.2018 Волеренга 2:1 Силькеборг ТМК
- 18.01.2018 Силькеборг 2:0 Хорсенс ТМК
- 10.12.2017 Оденсе 1:2 Силькеборг СД
- 06.12.2017 Силькеборг 3:1 Люнгбю КД
- 03.12.2017 Силькеборг 3:2 Раннерс СД
- 26.11.2017 Силькеборг 1:3 Брондбю СД
- 21.11.2017 Хеллеруп 0:3 Силькеборг КД
- 18.11.2017 Орхус 3:1 Силькеборг СД
- 03.11.2017 Силькеборг 2:2 Хорсенс СД
- 28.10.2017 Хельсингёр 2:0 Силькеборг СД
- 21.10.2017 Силькеборг 1:0 Сённерйюск СД
- 15.10.2017 Брондбю 4:1 Силькеборг СД
- 11.10.2017 Хеллеруп 3:3 Силькеборг КД
- 01.10.2017 Силькеборг 2:4 Нордшелланн СД
- 23.09.2017 Копенгаген 4:0 Силькеборг СД
- 19.09.2017 Кьеллруп 0:6 Силькеборг КД
- 15.09.2017 Силькеборг 1:0 Оденсе СД
- 11.09.2017 Ольборг 2:1 Силькеборг СД
Ольборг (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.02.2018 Ольборг 2:0 Зистед ТМК
- 31.01.2018 Спарта Прага 2:1 Ольборг ТМК
- 26.01.2018 Ольборг 3:2 Сёнан Бельмаре ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 13.01.2018 Раннерс 0:1 Ольборг ТМК
- 10.12.2017 Ольборг 1:1 Копенгаген СД
- 06.12.2017 Ольборг 2:1 Хельсингёр КД
- 02.12.2017 Люнгбю 1:2 Ольборг СД
- 25.11.2017 Хельсингёр 0:1 Ольборг СД
- 20.11.2017 Ольборг 0:1 Митьюлланд СД
- 05.11.2017 Хобро 0:1 Ольборг СД
- 29.10.2017 Ольборг 0:2 Оденсе СД
- 23.10.2017 Раннерс 1:1 Ольборг СД
- 15.10.2017 Ольборг 1:0 Хельсингёр СД
- 01.10.2017 Митьюлланд 4:1 Ольборг СД
- 24.09.2017 Ольборг 3:1 Люнгбю СД
- 20.09.2017 Мидделфарт 0:2 Ольборг КД
- 17.09.2017 Брондбю 0:0 Ольборг СД
- 11.09.2017 Ольборг 2:1 Силькеборг СД
- 07.09.2017 Виборг 1:5 Ольборг КД
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 11.09.2017 Ольборг 2:1 Силькеборг Суперлига Дании
- 07.05.2017 Ольборг 0:1 Силькеборг Суперлига Дании
- 01.04.2017 Силькеборг 0:0 Ольборг Суперлига Дании
- 02.03.2017 Ольборг 5:0 Силькеборг Кубок Дании
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 26.09.2016 Силькеборг 5:3 Ольборг Суперлига Дании
- 08.07.2016 Ольборг 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи. Клубы
- 31.05.2015 Силькеборг 1:2 Ольборг Суперлига Дании
- 03.11.2014 Ольборг 2:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 31.08.2014 Силькеборг 2:2 Ольборг Суперлига Дании
- 29.08.2013 Силькеборг 0:2 Ольборг Кубок Дании
- 08.04.2013 Ольборг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 01.03.2013 Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании
- 30.09.2012 Силькеборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании
- 03.12.2011 Силькеборг 4:2 Ольборг САС Лигаен
- 01.10.2011 Силькеборг 1:1 Ольборг САС Лигаен
- 20.05.2011 Силькеборг 4:3 Ольборг САС Лигаен
- 05.03.2011 Ольборг 1:1 Силькеборг САС Лигаен
- 07.08.2010 Ольборг 0:0 Силькеборг САС Лигаен
- 05.04.2010 Силькеборг 1:1 Ольборг САС Лигаен
Силькеборг
Ольборг
-
1 Голы 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
7 Дистанция, км 5
-
2 Количество передач 4
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|20
|15
|2
|3
|50 - 23
|47
|2.
|Брондбю
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|3.
|Нордшелланн
|19
|12
|3
|4
|51 - 34
|39
|4.
|Хобро
|19
|7
|6
|6
|27 - 25
|27
|5.
|Хорсенс
|20
|6
|9
|5
|25 - 29
|27
|6.
|Копенгаген
|19
|7
|5
|7
|33 - 25
|26
|7.
|Ольборг
|0:1
|20
|6
|8
|6
|18 - 22
|26
|8.
|Оденсе
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|9.
|Силькеборг
|1:0
|20
|7
|2
|11
|24 - 37
|23
|10.
|Сённерйюск
|19
|5
|6
|8
|30 - 28
|21
|11.
|Орхус
|19
|5
|4
|10
|20 - 34
|19
|12.
|Люнгбю
|19
|4
|6
|9
|27 - 41
|18
|13.
|Хельсингёр
|19
|5
|1
|13
|15 - 32
|16
|14.
|Раннерс
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
Первый тайм
21'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
21'
Расмус Вюрц выбил мяч подальше от ворот.
19'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
19'
Лесняк Филип из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг.
18'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лесняк Филип выбил мяч подальше от ворот.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
13'
Удар от ворот произведет Силькеборг
13'
Frederik Boersting из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Блобьерг Якоб не смог удачно сыграть.
12'
Судья свистит. Симон Якобсен атаковал сзади соперника. Это Jannik Pohl заработал своей команде штрафной
12'
12'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
11'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
11'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг в офсайде
11'
Опасность! Куск Каспер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг.
10'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
8'
Родич Владимир сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Схиртладзе Давит из клуба "Силькеборг" отправил мяч головой в ворота.
8'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
7'
Расмус Вюрц получил желтую карточку от судьи
7'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Марк Рочестер Сёренсен
7'
Какой шанс! Кристенсен Патрик почти забил, но мяч вынесли с линии!
7'
Frederik Boersting из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
5'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
5'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
5'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
5'
Флорес Эдисон наказан за толчок Ibrahim Moro
4'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
3'
Tobias Salquist из команды Силькеборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
1'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Опасность предотвращена - Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
1'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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