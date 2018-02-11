Стадион: EWII Park Зрители: 2611
6:1
Конец матча
1:0
4' ГолRasmus Festersen
2:0
31' ГолAnders Jacobsen II
3:0
40' ГолAnders Jacobsen II
4:0
53' ГолТверсков Йеппе
58' Желтая карточкаГреве Матиас
62' Желтая карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
77' Желтая карточкаНильсен Каспер
5:0
80' ГолAnders Jacobsen II
6:0
85' ПенальтиХелениус Никлас
6:1
90' ГолNicolas Mortensen
Второй тайм
93'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Оденсе заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Adnan Mohammad сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Nicolas Mortensen из клуба "Хельсингёр" отправил мяч головой в ворота.
91'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
90'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
90'
Расмус Юнссон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
90'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
89'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
89'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
88'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
88'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
87'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
87'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
87'
Томасен Йенс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
85'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Оденсе забивает с точки!
85'
ПЕНАЛЬТИ! - Anders Holst играет рукой в штрафной! Anders Holst вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
84'
Расмус Юнссон нанес удар, мяч был парирован, но Aris Vaporakis не удержал его в руках.
84'
Отличные скиллы показывает Расмус Юнссон, обводя своих соперников
84'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
82'
82'
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82'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
80'
Casper Nielsen сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен изменил счет на табло!
78'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Расмус Юнссон
77'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
77'
Casper Nielsen получает желтую карточку за толчок соперника.
77'
Casper Nielsen наказан за толчок Matheus Leiria
76'
Aris Vaporakis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
76'
Расмус Фестерсен нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
75'
Casper Nielsen из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
Хорошую попытку сделал Adnan Mohammad. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
73'
Судья свистит. Тверсков Йеппе атаковал сзади соперника. Это Douglas заработал своей команде штрафной
71'
Деслер Миккел из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
Тактическая замена. Бай Фредерик уходит с поля и его заменяет Adnan Mohammad
70'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Деслер Миккел
70'
Douglas из команды Хельсингёр в офсайде
70'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
68'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Андерс К. Якобсен оказался на газоне.
68'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
67'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
67'
Отличный пас сделал Casper Nielsen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
66'
Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
66'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Anders Holst завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
65'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Nicolas Mortensen нанес удар, мяч был парирован, но Грютебуст Стен не удержал его в руках.
64'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
64'
Шанс! Андерс К. Якобсен из команды Оденсе пробил головой, но мимо
63'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
62'
Судья подбегает и показывает Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.
62'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
62'
Anders Holst из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
61'
60'
60'
Как он промахнулся? Nicolas Mortensen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
59'
Лаурсен Якоб-Баррет наказан за толчок Douglas
58'
Греве Матиас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
58'
Безумный фол. Греве Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Soeren Henriksen
58'
Отличные скиллы показывает Греве Матиас, обводя своих соперников
58'
Греве Матиас выбил мяч подальше от ворот.
57'
Хорошую попытку сделал Casper Nielsen. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Casper Nielsen из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
56'
Тактическая замена. Tobias Christensen уходит с поля и его заменяет Anders Holst
55'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Г О О О О Л - Тверсков Йеппе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
52'
Грегор Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Douglas из команды Хельсингёр в офсайде
48'
48'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Отличные скиллы показывает Matheus Leiria, обводя своих соперников
46'
46'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
46'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Ольсен Рики уходит с поля и его заменяет Martin Fisch
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Aris Vaporakis отбил мяч на угловой после удара Клеве Троэльс из штрафной площади.
45'
Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс, обводя своих соперников
45'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
40'
Клеве Троэльс сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен изменил счет на табло!
40'
Судья сигнализирует, что Mikkel Basse из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
40'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой слева.
38'
Петерсен Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
38'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Судья сигнализирует, что Christian Koehler из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
37'
37'
Douglas из команды Хельсингёр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Nicolas Mortensen наказан за толчок Петерсен Кеннет
35'
Douglas из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
34'
Christian Koehler пробует нанести удар издали, но Грютебуст Стен держит все под контролем
34'
34'
33'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Томасен Йенс пробует нанести удар издали, но Aris Vaporakis держит все под контролем
32'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Расмус Фестерсен сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Андерс К. Якобсен из клуба "Оденсе" отправил мяч головой в ворота.
31'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
30'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Судья сигнализирует, что Soeren Henriksen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Расмус Фестерсен
29'
Отличные скиллы показывает Расмус Фестерсен, обводя своих соперников
28'
27'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
27'
Отличный пас сделал Томасен Йенс из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Андерс К. Якобсен не смог попасть в створ ударом издали
26'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Douglas
26'
Опасность предотвращена - Бай Фредерик из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
26'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Райан, обводя своих соперников
26'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
Бай Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
24'
24'
Douglas из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
24'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
23'
22'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
21'
Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс, обводя своих соперников
21'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
19'
Отличный пас сделал Греве Матиас из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
19'
18'
Casper Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
17'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
14'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
14'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой слева.
14'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
13'
Отличные скиллы показывает Tobias Christensen, обводя своих соперников
12'
Отличный пас сделал Греве Матиас из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
11'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
10'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Mikkel Basse пробует нанести удар издали, но Грютебуст Стен держит все под контролем
9'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
9'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
8'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
8'
8'
8'
7'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
7'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
7'
Отличный пас сделал Casper Nielsen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Клеве Троэльс сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Расмус Фестерсен изменил счет на табло!
4'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
4'
4'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
3'
Томасен Йенс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
3'
Судья сигнализирует, что Ольсен Рики из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
2'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
2'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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