Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 52443
1:0
3' ГолКлюйверт Джастин
34' Желтая карточкаДе Лихт Маттайс
45' Желтая карточкаТер Авест Хидде
60' Желтая карточкаЗиеш Хаким
1:1
66' ГолТигадауини Аднане
2:1
71' ПенальтиШоне Лассе
75' Желтая карточкаБийен Пит
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
93'
Тактическая замена. Ван де Бек Донни уходит с поля и его заменяет Вебер Максимилиан
93'
92'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Махер Адам II из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
89'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой справа.
89'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Tom Boere из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Шоне Лассе ошибается в защите.
89'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
87'
Тактическая замена. Холла Данни уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
86'
Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
85'
Махер Адам II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
84'
Де Лихт Маттайс коснулся мяча рукой.
84'
Michael Maria из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
83'
Удар от ворот произведет Твенте
82'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Юнес Амин
82'
82'
81'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Michael Maria коснулся мяча рукой.
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Йенсен Ричард из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Хунтелаар Клаас-Ян пострадал.
79'
Тактическая замена. Тер Авест Хидде уходит с поля и его заменяет Ван дер Лели Йерун
78'
Хорошую попытку сделал Ниссен Расмус. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
78'
77'
После дальнего удара, который нанес Клюйверт Джастин мяч отбит вратарем
77'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Холла Данни
76'
Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку
76'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
75'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
75'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
75'
Судья подбегает и показывает Бийен Пит из команды Твенте отложенную желтую карточку за фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
74'
Удар от ворот произведет Твенте
74'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
74'
Йенсен Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
74'
73'
73'
73'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
73'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
73'
Тигадауини Аднане из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Йенсен Ричард из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Френки из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Michael Maria
72'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Г О О О О Л - Шоне Лассе из команды Аякс забивает с точки!
70'
ПЕНАЛЬТИ - Бийен Пит из команды Твенте привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Зиеш Хаким.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
69'
69'
Махер Адам II не смог попасть в створ ударом издали
68'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Michael Maria
66'
Tom Boere сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Тигадауини Аднане изменил счет на табло!
66'
Tom Boere из команды Твенте делает пас партнеру.
66'
65'
Шанс! Tom Boere из команды Твенте пробил головой, но мимо
65'
Йенсен Ричард из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Michael Maria из команды Твенте навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
65'
Michael Maria из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Хорошую попытку сделал Зиеш Хаким. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Ниссен Расмус
61'
60'
Зиеш Хаким получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Зиеш Хаким грубо играет против соперника. Пострадал Махер Адам II
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Лам Томас из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
После дальнего удара, который нанес Ван де Бек Донни мяч отбит вратарем
57'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
56'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
56'
Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
56'
Холла Данни из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 52443 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Хорошую попытку сделал Tom Boere. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Вучкич Харис из команды Твенте делает пас партнеру.
54'
Удар от ворот произведет Твенте
54'
Николас Талиафико не смог попасть в створ ударом издали
54'
53'
52'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Лам Томас
51'
Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Хорошую попытку сделал Тигадауини Аднане. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Де Йонг Френки ошибается в защите.
48'
Удар от ворот произведет Твенте
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
45'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
45'
45'
45'
Тер Авест Хидде получил желтую карточку от судьи
45'
Судья сигнализирует, что Тер Авест Хидде из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хунтелаар Клаас-Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
38'
Судья сигнализирует, что Michael Maria из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
36'
36'
Тигадауини Аднане не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Холла Данни из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Ван де Бек Донни пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
35'
Шанс! Лам Томас из команды Твенте пробил головой, но мимо
34'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Де Лихт Маттайс получил желтую карточку от судьи
34'
Судья свистит. Де Лихт Маттайс атаковал сзади соперника. Это Вучкич Харис заработал своей команде штрафной
32'
Махер Адам II из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
31'
Хунтелаар Клаас-Ян имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
Клюйверт Джастин из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Тер Авест Хидде из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Тер Авест Хидде пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
28'
Удар от ворот произведет Твенте
27'
Махер Адам II из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Николас Талиафико из команды Аякс в офсайде
24'
23'
Удар от ворот произведет Твенте
22'
22'
Тигадауини Аднане из команды Твенте в офсайде
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тер Авест Хидде
19'
Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
17'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
16'
16'
Тигадауини Аднане не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
Michael Maria из команды Твенте делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
14'
14'
12'
Удар от ворот произведет Твенте
12'
12'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
11'
Судья свистит. Клюйверт Джастин атаковал сзади соперника. Это Лам Томас заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
10'
Вучкич Харис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
9'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тигадауини Аднане
9'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
8'
8'
Ван де Бек Донни имел все шансы забить, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв!
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Твенте
7'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
6'
Удар от ворот произведет Твенте
6'
Как он промахнулся? Ван де Бек Донни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Де Лихт Маттайс нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Тер Авест Хидде из команды Твенте играет слишком грубо. Николас Талиафико оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Йенсен Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
3'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Клюйверт Джастин изменил счет на табло!
3'
Ван де Бек Донни из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
3'
3'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Michael Maria нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Michael Maria из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
1'
После дальнего удара, который нанес Тигадауини Аднане мяч отбит вратарем
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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