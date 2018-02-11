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Стадион: Зрители: 52443
Аякс
2:1
Конец матча
Твенте
0'
1:0
3' Гол
Клюйверт Джастин
34' Желтая карточка
Де Лихт Маттайс
45' Желтая карточка
Тер Авест Хидде
60' Желтая карточка
Зиеш Хаким
1:1
66' Гол
Тигадауини Аднане
2:1
71' Пенальти
Шоне Лассе
75' Желтая карточка
Бийен Пит
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
93'
Тактическая замена. Ван де Бек Донни уходит с поля и его заменяет Вебер Максимилиан
93'
Удар от ворот произведет Аякс
92'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Michael Maria из команды Твенте отправил кросс в штрафную...

92'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Michael Maria из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Аякс
90'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Махер Адам II из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой справа.
89'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Tom Boere из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Шоне Лассе ошибается в защите.
89'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Холла Данни уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
85'
Махер Адам II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
84'
Де Лихт Маттайс коснулся мяча рукой.
84'
Michael Maria из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
83'
Удар от ворот произведет Твенте
82'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Юнес Амин
82'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
82'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Michael Maria коснулся мяча рукой.
81'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
80'
Йенсен Ричард из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Хунтелаар Клаас-Ян пострадал.
79'
Тактическая замена. Тер Авест Хидде уходит с поля и его заменяет Ван дер Лели Йерун
78'
Хорошую попытку сделал Ниссен Расмус. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Michael Maria из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
77'
После дальнего удара, который нанес Клюйверт Джастин мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Холла Данни
76'
Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
75'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
Желтая карточка
75'
Судья подбегает и показывает Бийен Пит из команды Твенте отложенную желтую карточку за фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
74'
Удар от ворот произведет Твенте
74'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
74'
Йенсен Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
74'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
73'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
73'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
73'
Тигадауини Аднане из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Йенсен Ричард из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Френки из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Michael Maria
72'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Шоне Лассе из команды Аякс забивает с точки!
Фол, нарушение
70'
ПЕНАЛЬТИ - Бийен Пит из команды Твенте привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Зиеш Хаким.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Аякс
69'
Махер Адам II не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Michael Maria
66'
Tom Boere сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Тигадауини Аднане изменил счет на табло!
66'
Tom Boere из команды Твенте делает пас партнеру.
66'
Удар от ворот произведет Аякс
65'
Шанс! Tom Boere из команды Твенте пробил головой, но мимо
65'
Йенсен Ричард из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
65'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Michael Maria из команды Твенте навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Michael Maria из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Хорошую попытку сделал Зиеш Хаким. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Ниссен Расмус
61'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
60'
Зиеш Хаким получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Зиеш Хаким грубо играет против соперника. Пострадал Махер Адам II
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Лам Томас из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
После дальнего удара, который нанес Ван де Бек Донни мяч отбит вратарем
Офсайд
57'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
Офсайд
56'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
56'
Холла Данни из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 52443 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Хорошую попытку сделал Tom Boere. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Вучкич Харис из команды Твенте делает пас партнеру.
54'
Удар от ворот произведет Твенте
54'
Николас Талиафико не смог попасть в створ ударом издали
54'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Лам Томас
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
50'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Хорошую попытку сделал Тигадауини Аднане. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Де Йонг Френки ошибается в защите.
48'
Удар от ворот произведет Твенте
47'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
45'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
45'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
45'
Тер Авест Хидде получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Тер Авест Хидде из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Удар от ворот произведет Аякс
43'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хунтелаар Клаас-Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Michael Maria из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
36'
Удар от ворот произведет Аякс
36'
Тигадауини Аднане не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Холла Данни из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Ван де Бек Донни пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Удар от ворот произведет Аякс
35'
Шанс! Лам Томас из команды Твенте пробил головой, но мимо
34'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Де Лихт Маттайс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Де Лихт Маттайс атаковал сзади соперника. Это Вучкич Харис заработал своей команде штрафной
32'
Махер Адам II из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
31'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
31'
Хунтелаар Клаас-Ян имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
Клюйверт Джастин из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Тер Авест Хидде из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Тер Авест Хидде пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
28'
Удар от ворот произведет Твенте
27'
Махер Адам II из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
26'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
24'
Николас Талиафико из команды Аякс в офсайде
24'
Удар от ворот произведет Аякс
23'
Удар от ворот произведет Твенте
22'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Тигадауини Аднане из команды Твенте в офсайде
20'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тер Авест Хидде
19'
Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
Офсайд
17'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Аякс
16'
Тигадауини Аднане не смог попасть в створ ударом издали
15'
Удар от ворот произведет Аякс
15'
Michael Maria из команды Твенте делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
14'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
14'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Твенте
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Клюйверт Джастин атаковал сзади соперника. Это Лам Томас заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вучкич Харис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тигадауини Аднане
9'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ван де Бек Донни имел все шансы забить, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв!
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Твенте
7'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
6'
Удар от ворот произведет Твенте
6'
Как он промахнулся? Ван де Бек Донни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Де Лихт Маттайс нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
6'
Тер Авест Хидде из команды Твенте играет слишком грубо. Николас Талиафико оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Йенсен Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
3'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Клюйверт Джастин изменил счет на табло!
3'
Ван де Бек Донни из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
3'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
3'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Michael Maria нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Michael Maria из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
3'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
3'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
1'
После дальнего удара, который нанес Тигадауини Аднане мяч отбит вратарем
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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