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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Брюгге
2:2
Конец матча
Генк
0'
0:1
11' Гол
Карелис Никос
1:1
15' Пенальти
Ванакен Ханс
29' Желтая карточка
Накамба Марвелус
2:1
64' Гол
Ванакен Ханс
80' Желтая карточка
Ваутерс Дрис
2:2
84' Пенальти
Малиновский Руслан
89' Желтая карточка
Саматта Мбвана
90' Желтая карточка
Мата Клинтон
90'+5
Второй тайм
90'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Шрейверс Сьебе выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Саматта Мбвана получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Генк забивает с точки!
Желтая карточка
80'
Ваутерс Дрис получил желтую карточку от судьи

75'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Буффель Томас выходит на его замену.
75'
Брюгге делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Бонавентуре Деннис выходит на его замену.
74'
Генк делает замену. Карелис Никос уходит с поля, а Саматта Мбвана выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Накамба Марвелус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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