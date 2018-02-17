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2017-2018
Стадион: Ян Брейдель
0:1
11' ГолКарелис Никос
1:1
15' ПенальтиВанакен Ханс
29' Желтая карточкаНакамба Марвелус
2:1
64' ГолВанакен Ханс
80' Желтая карточкаВаутерс Дрис
2:2
84' ПенальтиМалиновский Руслан
89' Желтая карточкаСаматта Мбвана
90' Желтая карточкаМата Клинтон
|
11'
0:1
15'
1:1
29'
64'
2:1
80'
84'
2:2
89'
90'
Состав команд
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
27
Мата
Клинтон
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
17
Сек
Ибраима
Брюгге 3-4-3
- Основной состав
- 32 Фермеер Кеннет Вратарь
- 15 Митрович Матей Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 2 Шольц Александр Защитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 30 Накамба Марвелус Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Габулов Владимир Вратарь
- 40 Ванлерберг Жорди Защитник
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 14 Томечак Иван Полузащитник
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Генк 5-4-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 27 Мата Клинтон Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 17 Сек Ибраима Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Куке Гетан Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- Главный тренер: Philippe Clement
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 11.02.2018 Васланд-Беверен 1:1 Брюгге ПДА
- 08.02.2018 Брюгге 3:2 Стандард К
- 04.02.2018 Брюгге 3:3 Шарлеруа ПДА
- 31.01.2018 Стандард 4:1 Брюгге К
- 28.01.2018 Гент 2:0 Брюгге ПДА
- 25.01.2018 Брюгге 3:2 Остенде ПДА
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 16.01.2018 Брюгге 5:1 Шарлеруа К
- 10.01.2018 Гронинген 1:2 Брюгге ТМК
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
Генк (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Генк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А
- 04.03.2017 Генк 2:1 Брюгге Лига Про
- 06.11.2016 Брюгге 1:1 Генк Лига Про
- 01.05.2016 Брюгге 3:1 Генк Лига Про
- 20.04.2016 Генк 4:2 Брюгге Лига Про
- 28.02.2016 Генк 3:2 Брюгге Лига Про
- 08.11.2015 Брюгге 1:0 Генк Лига Про
- 21.12.2014 Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле
- 14.09.2014 Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 15.05.2014 Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 16.04.2014 Брюгге 2:0 Генк Лига Жюпиле
- 09.02.2014 Генк 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 27.10.2013 Брюгге 0:2 Генк Лига Жюпиле
- 19.05.2013 Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле
- 21.04.2013 Генк 0:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 03.02.2013 Генк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 07.10.2012 Брюгге 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 10.05.2012 Генк 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 30.03.2012 Брюгге 2:0 Генк Премьер-лига
- 26.02.2012 Генк 3:0 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|27
|18
|6
|3
|64 - 31
|60
|2.
|Шарлеруа
|26
|13
|9
|4
|44 - 26
|48
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|7
|7
|39 - 36
|46
|4.
|Гент
|26
|12
|7
|7
|37 - 20
|43
|5.
|Кортрейк
|27
|11
|6
|10
|39 - 36
|39
|6.
|Генк
|27
|9
|11
|7
|38 - 34
|38
|7.
|Ройал Антверпен
|27
|9
|11
|7
|35 - 34
|38
|8.
|Стандард
|26
|9
|9
|8
|35 - 35
|36
|9.
|Сент-Трюйден
|27
|9
|9
|9
|29 - 38
|36
|10.
|Васланд-Беверен
|26
|9
|7
|10
|47 - 44
|34
|11.
|Зульте-Варегем
|27
|9
|4
|14
|42 - 49
|31
|12.
|Остенде
|27
|8
|6
|13
|35 - 36
|30
|13.
|Мускрон-Перювельз
|26
|8
|5
|13
|34 - 46
|29
|14.
|Локерен
|27
|7
|7
|13
|29 - 43
|28
|15.
|Мехелен
|26
|5
|7
|14
|24 - 43
|22
|16.
|Эйпен
|27
|4
|9
|14
|33 - 53
|21
Второй тайм
90'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Шрейверс Сьебе выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
89'
Саматта Мбвана получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Генк забивает с точки!
80'
Ваутерс Дрис получил желтую карточку от судьи
75'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Буффель Томас выходит на его замену.
75'
Брюгге делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Бонавентуре Деннис выходит на его замену.
74'
Генк делает замену. Карелис Никос уходит с поля, а Саматта Мбвана выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Накамба Марвелус получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
11'
Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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