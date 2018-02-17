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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Зульте-Варегем
3:2
Конец матча
Эйпен
0'
0:1
13' Гол
Коне Мамаду
0:2
39' Гол в свои ворота
Бьердаль Йохан-Ледре
1:2
41' Гол
Харбауи Хамди
2:2
44' Гол
Харбауи Хамди
57' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
3:2
64' Гол
Хамалайнен Брайан
68' Желтая карточка
Лей Мбай
89' Желтая карточка
Харбауи Хамди
90' Желтая карточка
Sammy Bossuyt
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Сэмми Боссут получил желтую карточку от судьи
90'
Зульте-Варегем делает замену. Харбауи Хамди уходит с поля, а Шапоньич Иван выходит на его замену.
90'
Эйпен делает замену. Silas Gnaka уходит с поля, а Распентино Флориан выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Зульте-Варегем делает замену. Кайя Онур уходит с поля, а Де Паув Нилл выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Харбауи Хамди получил желтую карточку от судьи

88'
Эйпен делает замену. Mickael Tirpan уходит с поля, а Ваге Мусса выходит на его замену.
75'
Зульте-Варегем делает замену. Копман Сандер уходит с поля, а Бонгонда Тео выходит на его замену.
70'
Эйпен делает замену. Нильс Схоутерден уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Лей Мбай получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Хамалайнен Брайан бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Хамалайнен Брайан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди бьет в цель!
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Бьердаль Йохан-Ледре уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Коне Мамаду бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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