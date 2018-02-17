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2017-2018
Стадион: Регенбогстадион
3:2
Конец матча
0:1
13' ГолКоне Мамаду
0:2
39' Гол в свои воротаБьердаль Йохан-Ледре
1:2
41' ГолХарбауи Хамди
2:2
44' ГолХарбауи Хамди
57' Желтая карточкаХамалайнен Брайан
3:2
64' ГолХамалайнен Брайан
68' Желтая карточкаЛей Мбай
89' Желтая карточкаХарбауи Хамди
90' Желтая карточкаSammy Bossuyt
|
13'
0:1
39'
0:2
41'
1:2
44'
2:2
64'
3:2
68'
89'
90'
Состав команд
10
Кайя
Онур
24
Silas
Gnaka
28
Оканси
Эрик
9
Лей
Мбай
Зульте-Варегем 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 24 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Полузащитник
- 9 Харбауи Хамди Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 95 Бонгонда Тео Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- 11 Де Паув Нилл Нападающий
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Эйпен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 23 Mickael Tirpan Защитник
- 6 Мулумба Реми Защитник
- 44 Вальенте Марк Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 5 Дьянь Дьяванду Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 7 Коне Мамаду Нападающий
- 9 Лей Мбай Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 8 Амани Жан Защитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 19 Распентино Флориан Нападающий
- 20 Yuta Toyokawa
- Главный тренер: Claude Makelele
Предыдущие игры
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 04.02.2018 Зульте-Варегем 1:1 Остенде ПДА
- 27.01.2018 Васланд-Беверен 2:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.01.2018 Зульте-Варегем 2:1 Стандард ПДА
- 20.01.2018 Мехелен 0:2 Зульте-Варегем ПДА
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 26.12.2017 Зульте-Варегем 0:4 Шарлеруа ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 02.11.2017 Витесс 0:2 Зульте-Варегем ЛЕ
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
Эйпен (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 10.02.2018 Мехелен 1:0 Эйпен ПДА
- 03.02.2018 Эйпен 1:1 Гент ПДА
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 24.01.2018 Эйпен 1:0 Шарлеруа ПДА
- 20.01.2018 Стандард 3:2 Эйпен ПДА
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Эйпен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем Первый дивизион А
- 12.03.2017 Эйпен 1:3 Зульте-Варегем Лига Про
- 01.02.2017 Эйпен 0:2 Зульте-Варегем Кубок
- 18.01.2017 Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Кубок
- 30.07.2016 Зульте-Варегем 3:0 Эйпен Лига Про
- 02.02.2011 Эйпен 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига
- 11.09.2010 Зульте-Варегем 0:0 Эйпен Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|27
|18
|6
|3
|64 - 31
|60
|2.
|Шарлеруа
|26
|13
|9
|4
|44 - 26
|48
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|7
|7
|39 - 36
|46
|4.
|Гент
|26
|12
|7
|7
|37 - 20
|43
|5.
|Кортрейк
|27
|11
|6
|10
|39 - 36
|39
|6.
|Генк
|27
|9
|11
|7
|38 - 34
|38
|7.
|Ройал Антверпен
|27
|9
|11
|7
|35 - 34
|38
|8.
|Стандард
|26
|9
|9
|8
|35 - 35
|36
|9.
|Сент-Трюйден
|27
|9
|9
|9
|29 - 38
|36
|10.
|Васланд-Беверен
|26
|9
|7
|10
|47 - 44
|34
|11.
|Зульте-Варегем
|27
|9
|4
|14
|42 - 49
|31
|12.
|Остенде
|27
|8
|6
|13
|35 - 36
|30
|13.
|Мускрон-Перювельз
|26
|8
|5
|13
|34 - 46
|29
|14.
|Локерен
|27
|7
|7
|13
|29 - 43
|28
|15.
|Мехелен
|26
|5
|7
|14
|24 - 43
|22
|16.
|Эйпен
|27
|4
|9
|14
|33 - 53
|21
Второй тайм
90'
Сэмми Боссут получил желтую карточку от судьи
90'
Зульте-Варегем делает замену. Харбауи Хамди уходит с поля, а Шапоньич Иван выходит на его замену.
90'
Эйпен делает замену. Silas Gnaka уходит с поля, а Распентино Флориан выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Зульте-Варегем делает замену. Кайя Онур уходит с поля, а Де Паув Нилл выходит на его замену.
89'
Харбауи Хамди получил желтую карточку от судьи
88'
Эйпен делает замену. Mickael Tirpan уходит с поля, а Ваге Мусса выходит на его замену.
75'
Зульте-Варегем делает замену. Копман Сандер уходит с поля, а Бонгонда Тео выходит на его замену.
70'
Эйпен делает замену. Нильс Схоутерден уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
68'
Лей Мбай получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Хамалайнен Брайан бьет в цель!
57'
Хамалайнен Брайан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди бьет в цель!
41'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Бьердаль Йохан-Ледре уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
Г О О О О Л - Коне Мамаду бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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