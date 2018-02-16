Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 6624
1:0
2' ГолVito van Crooy
1:1
15' ГолRitsu Doan
20' Желтая карточкаТе Вирик Мик
90' Желтая карточкаMoreno Rutten
90' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
90' Желтая карточкаПадт Серджио
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
ШАНС! Нильс Реселер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
После штрафного удара,который нанес Леманс Клинт мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
93'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Torino Hunte пострадал.
93'
Падт Серджио получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Зеефейк Дейовайзио получил желтую карточку от судьи
92'
92'
Те Вирик Мик выбил мяч подальше от ворот.
92'
91'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Moreno Rutten получил желтую карточку от судьи
91'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Бакуна Жуниньо пострадал.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ван Веерт Том наказан за толчок Данни Пост
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Moreno Rutten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Тай Леннарт заработал фол
88'
88'
Махи Мимаун из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
87'
Ван Нифф Юлл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Ajdin Hrustic
86'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Ван Веерт Том пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Хорошую попытку сделал Torino Hunte. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
84'
Ritsu Doan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
84'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
80'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
79'
Тактическая замена. Jonathan Opoku уходит с поля и его заменяет Torino Hunte
79'
78'
78'
Шанс! Ritsu Doan из команды Гронинген пробил головой, но мимо
78'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
78'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
77'
ШТАНГА! Пробил головой Нильс Реселер прямо в каркас ворот!
76'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
76'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Отличные скиллы показывает Тай Леннарт, обводя своих соперников
75'
Ван Веерт Том из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Ральф Сеунтьенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
73'
73'
Ван Нифф Юлл пробивает по воротам...
72'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
72'
Отличные скиллы показывает Бакуна Жуниньо, обводя своих соперников
71'
Ritsu Doan из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
68'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Вормердам Дьянго
67'
67'
67'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
67'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
67'
66'
Ральф Сеунтьенс мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
66'
66'
65'
Дрост Йеспер из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Зеефейк Дейовайзио выбил мяч подальше от ворот.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
64'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
63'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
63'
63'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
63'
Янсе Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
59'
Дрост Йеспер из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Леманс Клинт пострадал.
58'
58'
58'
56'
55'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Янсе Йенс
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
53'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
53'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает пас партнеру.
52'
52'
51'
51'
Мемишевич Самир из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
51'
51'
Махи Мимаун из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
51'
Ван Веерт Том нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
Ван Веерт Том из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
50'
Отличные скиллы показывает Ван Веерт Том, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
48'
48'
Бакуна Жуниньо выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
46'
Vito van Crooy предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Ван Веерт Том из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
46'
Отличные скиллы показывает Ван Веерт Том, обводя своих соперников
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хорошую попытку сделал Махи Мимаун. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
45'
45'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
43'
43'
Jonathan Opoku не смог попасть в створ ударом издали
42'
Данни Пост наказан за толчок Махи Мимаун
42'
41'
Jonathan Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Tommie van de Looi выбил мяч подальше от ворот.
41'
41'
Дрост Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Леманс Клинт наказан за толчок Ritsu Doan
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
40'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
39'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
39'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
38'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло толкнул локтем оппонента. Это Зеефейк Дейовайзио заработал фол
37'
37'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Отличные скиллы показывает Зеефейк Дейовайзио, обводя своих соперников
37'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
36'
Те Вирик Мик возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Те Вирик Мик получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
34'
31'
31'
31'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
31'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
31'
30'
Бакуна Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
29'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
Судья сигнализирует, что Tommie van de Looi из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
29'
Tommie van de Looi из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
28'
Ван Веерт Том мяч отрикошетил от ворот
28'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает пас партнеру.
28'
Отличные скиллы показывает Дрост Йеспер, обводя своих соперников
28'
Ван Нифф Юлл выбил мяч подальше от ворот.
27'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Рул Янссен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Зеефейк Дейовайзио наказан за толчок Jonathan Opoku
25'
25'
Tommie van de Looi выбил мяч подальше от ворот.
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
23'
23'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
23'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ritsu Doan не смог удачно сыграть.
22'
22'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Tommie van de Looi из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Те Вирик Мик получил желтую карточку от судьи
20'
Те Вирик Мик из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Тай Леннарт пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Jonathan Opoku
19'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
19'
18'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
18'
Кастелен Ромео нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
18'
Отличные скиллы показывает Кастелен Ромео, обводя своих соперников
18'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Нильс Реселер выбил мяч подальше от ворот.
15'
Бакуна Жуниньо сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Ritsu Doan изменил счет на табло!
15'
Отличные скиллы показывает Ritsu Doan, обводя своих соперников
15'
Опасность! Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Tommie van de Looi из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
14'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
13'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
12'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
12'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Ritsu Doan пострадал.
12'
12'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
11'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
11'
11'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Тай Леннарт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
10'
Отличные скиллы показывает Кастелен Ромео, обводя своих соперников
9'
9'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
9'
Рул Янссен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
8'
Jonathan Opoku нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Мемишевич Самир выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Ральф Сеунтьенс выбил мяч подальше от ворот.
6'
5'
Ральф Сеунтьенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
4'
2'
Тай Леннарт сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Vito van Crooy изменил счет на табло!
2'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
2'
2'
Какой промах! Тай Леннарт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
1'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает отличный кросс...
1'
Опасность! Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация