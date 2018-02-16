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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 6624
ВВВ-Венло
1:1
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
2' Гол
Vito van Crooy
1:1
15' Гол
Ritsu Doan
20' Желтая карточка
Те Вирик Мик
90' Желтая карточка
Moreno Rutten
90' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
90' Желтая карточка
Падт Серджио
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
ШАНС! Нильс Реселер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
После штрафного удара,который нанес Леманс Клинт мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
93'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Torino Hunte пострадал.
Желтая карточка
93'
Падт Серджио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
93'
Зеефейк Дейовайзио получил желтую карточку от судьи

92'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
92'
Те Вирик Мик выбил мяч подальше от ворот.
92'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
91'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
91'
Moreno Rutten получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Бакуна Жуниньо пострадал.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Ван Веерт Том наказан за толчок Данни Пост
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Moreno Rutten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Тай Леннарт заработал фол
88'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
88'
Махи Мимаун из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
87'
Ван Нифф Юлл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Ajdin Hrustic
Фол, нарушение
86'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Ван Веерт Том пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Хорошую попытку сделал Torino Hunte. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
84'
Ritsu Doan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
84'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
79'
Тактическая замена. Jonathan Opoku уходит с поля и его заменяет Torino Hunte
79'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
78'
Шанс! Ritsu Doan из команды Гронинген пробил головой, но мимо
78'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
78'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Удар от ворот произведет Гронинген
77'
ШТАНГА! Пробил головой Нильс Реселер прямо в каркас ворот!
Угловой
76'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
76'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Отличные скиллы показывает Тай Леннарт, обводя своих соперников
75'
Ван Веерт Том из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Ральф Сеунтьенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Гронинген
74'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
73'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
73'
Ван Нифф Юлл пробивает по воротам...
72'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
72'
Отличные скиллы показывает Бакуна Жуниньо, обводя своих соперников
71'
Ritsu Doan из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Вормердам Дьянго
67'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Гронинген
67'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
67'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
67'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
66'
Ральф Сеунтьенс мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
66'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
65'
Дрост Йеспер из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Зеефейк Дейовайзио выбил мяч подальше от ворот.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
64'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
63'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
63'
Янсе Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
59'
Дрост Йеспер из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
59'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Леманс Клинт пострадал.
58'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Янсе Йенс
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
53'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
53'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
53'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает пас партнеру.
52'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
51'
Мемишевич Самир из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
51'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Угловой
51'
Махи Мимаун из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
51'
Ван Веерт Том нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
Ван Веерт Том из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
50'
Отличные скиллы показывает Ван Веерт Том, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
48'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
48'
Бакуна Жуниньо выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
46'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
46'
Vito van Crooy предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Ван Веерт Том из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
46'
Отличные скиллы показывает Ван Веерт Том, обводя своих соперников
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хорошую попытку сделал Махи Мимаун. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
45'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Гронинген
43'
Jonathan Opoku не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
42'
Данни Пост наказан за толчок Махи Мимаун
42'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Jonathan Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Tommie van de Looi выбил мяч подальше от ворот.
41'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дрост Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Леманс Клинт наказан за толчок Ritsu Doan
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
40'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
39'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
39'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
38'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло толкнул локтем оппонента. Это Зеефейк Дейовайзио заработал фол
37'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
37'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Отличные скиллы показывает Зеефейк Дейовайзио, обводя своих соперников
37'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
36'
Те Вирик Мик возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Те Вирик Мик получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
35'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
34'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
31'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
31'
Удар от ворот произведет Гронинген
30'
Бакуна Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
29'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
29'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Tommie van de Looi из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
Угловой
29'
Tommie van de Looi из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
28'
Ван Веерт Том мяч отрикошетил от ворот
28'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает пас партнеру.
28'
Отличные скиллы показывает Дрост Йеспер, обводя своих соперников
28'
Ван Нифф Юлл выбил мяч подальше от ворот.
27'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Рул Янссен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Зеефейк Дейовайзио наказан за толчок Jonathan Opoku
25'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Tommie van de Looi выбил мяч подальше от ворот.
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
23'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
23'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ritsu Doan не смог удачно сыграть.
22'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Tommie van de Looi из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Те Вирик Мик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Те Вирик Мик из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Тай Леннарт пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Jonathan Opoku
19'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
19'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
18'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
18'
Кастелен Ромео нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
18'
Отличные скиллы показывает Кастелен Ромео, обводя своих соперников
18'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Нильс Реселер выбил мяч подальше от ворот.
15'
Бакуна Жуниньо сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Ritsu Doan изменил счет на табло!
15'
Отличные скиллы показывает Ritsu Doan, обводя своих соперников
15'
Опасность! Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Tommie van de Looi из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
14'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
13'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
Фол, нарушение
12'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Ritsu Doan пострадал.
12'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
11'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
11'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Тай Леннарт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
10'
Отличные скиллы показывает Кастелен Ромео, обводя своих соперников
9'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
9'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
9'
Рул Янссен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
8'
Jonathan Opoku нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
7'
Ван Веерт Том из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Мемишевич Самир выбил мяч подальше от ворот.
7'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
7'
Ральф Сеунтьенс выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ральф Сеунтьенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
4'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
2'
Тай Леннарт сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Vito van Crooy изменил счет на табло!
2'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
2'
Удар от ворот произведет Гронинген
2'
Какой промах! Тай Леннарт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
1'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает отличный кросс...
1'
Опасность! Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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