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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Локерен
0:1
Конец матча
Кортрейк
0'
48' Желтая карточка
Gil van Moerzeke
0:1
73' Гол
Шевалье Тедди
90' Желтая карточка
Amine Benchaib
90' Желтая карточка
Мирич Марко
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мирич Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Amine Benchaib получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
84'
Локерен делает замену. Маречек Лукаш уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
83'
Кортрейк делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.

81'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Мирич Марко выходит на его замену.
77'
Локерен делает замену. Севальос Хосе уходит с поля, а Amine Benchaib выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
65'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Gil van Moerzeke получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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