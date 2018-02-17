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2017-2018
Стадион: Дакнам
48' Желтая карточкаGil van Moerzeke
0:1
73' ГолШевалье Тедди
90' Желтая карточкаAmine Benchaib
90' Желтая карточкаМирич Марко
|
48'
73'
0:1
90'
90'
Состав команд
27
Robin
Soeder
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 3 Gil van Moerzeke Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 23 Маречек Лукаш Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 27 Robin Soeder Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 8 Мишель Жулиан Защитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- 28 Amine Benchaib
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Мас Петер
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 15 Christophe Lepoint Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 19 Tyrone Ivanof Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 11 Jovan Stojanovic I
- 24 Youcef Attal
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 11.02.2018 Шарлеруа 1:1 Локерен ПДА
- 03.02.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 28.01.2018 Остенде 2:3 Локерен ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 12.01.2018 Локерен 1:0 Сеул ТМК
- 10.01.2018 Эльче 4:3 Локерен ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 16.12.2017 Локерен 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
Кортрейк (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 10.02.2018 Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард ПДА
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
Последние игры между собой
Локерен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен Первый дивизион А
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 28.01.2017 Кортрейк 2:1 Локерен Лига Про
- 01.10.2016 Локерен 2:1 Кортрейк Лига Про
- 06.12.2015 Локерен 3:1 Кортрейк Лига Про
- 08.08.2015 Кортрейк 0:0 Локерен Лига Про
- 21.12.2014 Локерен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 14.09.2014 Кортрейк 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 14.12.2013 Локерен 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 09.08.2013 Кортрейк 3:3 Локерен Лига Жюпиле
- 29.06.2013 Кортрейк 2:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
- 21.12.2012 Кортрейк 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 02.09.2012 Локерен 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|27
|18
|6
|3
|64 - 31
|60
|2.
|Шарлеруа
|26
|13
|9
|4
|44 - 26
|48
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|7
|7
|39 - 36
|46
|4.
|Гент
|26
|12
|7
|7
|37 - 20
|43
|5.
|Кортрейк
|27
|11
|6
|10
|39 - 36
|39
|6.
|Генк
|27
|9
|11
|7
|38 - 34
|38
|7.
|Ройал Антверпен
|27
|9
|11
|7
|35 - 34
|38
|8.
|Стандард
|26
|9
|9
|8
|35 - 35
|36
|9.
|Сент-Трюйден
|27
|9
|9
|9
|29 - 38
|36
|10.
|Васланд-Беверен
|26
|9
|7
|10
|47 - 44
|34
|11.
|Зульте-Варегем
|27
|9
|4
|14
|42 - 49
|31
|12.
|Остенде
|27
|8
|6
|13
|35 - 36
|30
|13.
|Мускрон-Перювельз
|26
|8
|5
|13
|34 - 46
|29
|14.
|Локерен
|27
|7
|7
|13
|29 - 43
|28
|15.
|Мехелен
|26
|5
|7
|14
|24 - 43
|22
|16.
|Эйпен
|27
|4
|9
|14
|33 - 53
|21
Второй тайм
90'
Мирич Марко получил желтую карточку от судьи
90'
Amine Benchaib получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
84'
Локерен делает замену. Маречек Лукаш уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
83'
Кортрейк делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
81'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Мирич Марко выходит на его замену.
77'
Локерен делает замену. Севальос Хосе уходит с поля, а Amine Benchaib выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
65'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
48'
Gil van Moerzeke получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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