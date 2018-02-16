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2017-2018
Стадион: Стааен
1:0
Конец матча
35' Желтая карточкаТеодорчик Лукаш
39' Желтая карточкаДюссо Дамьен
1:0
42' ГолАкпом Чуба
44' Желтая карточкаАппиа Деннис
45' Желтая карточкаСпайич Урош
48' Желтая карточкаЖосуэ Са
81' Желтая карточкаSteven De Petter
90' Желтая карточкаCasper de Norre
|
35'
39'
42'
1:0
44'
45'
48'
80'
81'
90'
Состав команд
20
Дюссо
Дамьен
32
Акпом
Чуба
12
Аппиа
Деннис
2
Жосуэ
Са
15
Сайеф
Кеннет
Сент-Трюйден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 20 Дюссо Дамьен Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 24 Casper de Norre Защитник
- 28 Dimitrios Goutas Полузащитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 27 Лежар Жонатан Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Нападающий
- 32 Акпом Чуба Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 18 Fabien Antunes Защитник
- 30 Бурар Сами Полузащитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 29 Elton Acolatse Полузащитник
- 11 Yohan Boli Нападающий
- 14 Ветокеле Игор Нападающий
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Андерлехт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 8 Геркенс Питер Полузащитник
- 48 Albert Sambi Lokonga Полузащитник
- 11 Кипчу Александру Полузащитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Де Йонг Бой Вратарь
- 10 Мориока Риота Нападающий
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 56 Alexis Saelemaekers
- 45 Sebastiaan Bornauw
- 38 Mohammed Dauda
- 40 Francis Amuzu
- 47 Abdoul Karim Dante
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 10.02.2018 Гент 3:0 Сент-Трюйден ПДА
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк ПДА
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 23.01.2018 Сент-Трюйден 2:0 Мехелен ПДА
- 20.01.2018 Васланд-Беверен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 12.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Сент-Трюйден ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 23.12.2017 Стандард 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
Андерлехт (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.02.2018 Остенде 2:0 Андерлехт ПДА
- 04.02.2018 Андерлехт 2:2 Мехелен ПДА
- 28.01.2018 Стандард 3:3 Андерлехт ПДА
- 24.01.2018 Андерлехт 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 11.01.2018 Херенвен 0:0 Андерлехт ТМК
- 10.01.2018 Андерлехт 3:4 Утрехт ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Андерлехт 1:3 Шарлеруа ПДА
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Андерлехт 0:1 Стандард К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Андерлехт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|26
|18
|5
|3
|62 - 29
|59
|2.
|Шарлеруа
|26
|13
|9
|4
|44 - 26
|48
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|7
|7
|39 - 36
|46
|4.
|Гент
|26
|12
|7
|7
|37 - 20
|43
|5.
|Генк
|26
|9
|10
|7
|36 - 32
|37
|6.
|Ройал Антверпен
|26
|9
|10
|7
|35 - 34
|37
|7.
|Кортрейк
|26
|10
|6
|10
|38 - 36
|36
|8.
|Стандард
|26
|9
|9
|8
|35 - 35
|36
|9.
|Сент-Трюйден
|27
|9
|9
|9
|29 - 38
|36
|10.
|Васланд-Беверен
|26
|9
|7
|10
|47 - 44
|34
|11.
|Остенде
|26
|8
|5
|13
|35 - 36
|29
|12.
|Мускрон-Перювельз
|26
|8
|5
|13
|34 - 46
|29
|13.
|Зульте-Варегем
|26
|8
|4
|14
|39 - 47
|28
|14.
|Локерен
|26
|7
|7
|12
|29 - 42
|28
|15.
|Мехелен
|26
|5
|7
|14
|24 - 43
|22
|16.
|Эйпен
|26
|4
|9
|13
|31 - 50
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Casper de Norre получил желтую карточку от судьи
83'
Сент-Труйден делает замену. Лежар Жонатан уходит с поля, а Ботака Жордан выходит на его замену.
81'
Стивен де Петтер получил желтую карточку от судьи
80'
Сент-Труйден делает замену. Акпом Чуба уходит с поля, а Yohan Boli выходит на его замену.
76'
Сент-Труйден делает замену. Де Сар Алексис уходит с поля, а Ветокеле Игор выходит на его замену.
75'
Андерлехт делает замену. Кипчу Александру уходит с поля, а Alexis Saelemaekers выходит на его замену.
75'
Андерлехт делает замену. Жосуэ Са уходит с поля, а Мориока Риота выходит на его замену.
62'
Андерлехт делает замену. Бруно Массимо уходит с поля, а Mohammed Dauda выходит на его замену.
48'
Жосуэ Са получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Спайич Урош получил желтую карточку от судьи
44'
Аппиа Деннис получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
39'
Дюссо Дамьен получил желтую карточку от судьи
35'
Теодорчик Лукаш получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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