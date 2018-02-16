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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Сент-Трюйден
1:0
Конец матча
Андерлехт
0'
35' Желтая карточка
Теодорчик Лукаш
39' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
1:0
42' Гол
Акпом Чуба
44' Желтая карточка
Аппиа Деннис
45' Желтая карточка
Спайич Урош
48' Желтая карточка
Жосуэ Са
81' Желтая карточка
Steven De Petter
90' Желтая карточка
Casper de Norre
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Casper de Norre получил желтую карточку от судьи
83'
Сент-Труйден делает замену. Лежар Жонатан уходит с поля, а Ботака Жордан выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Стивен де Петтер получил желтую карточку от судьи
80'
Сент-Труйден делает замену. Акпом Чуба уходит с поля, а Yohan Boli выходит на его замену.
76'
Сент-Труйден делает замену. Де Сар Алексис уходит с поля, а Ветокеле Игор выходит на его замену.

75'
Андерлехт делает замену. Кипчу Александру уходит с поля, а Alexis Saelemaekers выходит на его замену.
75'
Андерлехт делает замену. Жосуэ Са уходит с поля, а Мориока Риота выходит на его замену.
62'
Андерлехт делает замену. Бруно Массимо уходит с поля, а Mohammed Dauda выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Жосуэ Са получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Спайич Урош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Аппиа Деннис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Дюссо Дамьен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Теодорчик Лукаш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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