- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
1:0
23' ГолХямяляйнен Каспер
2:0
30' ГолХямяляйнен Каспер
3:0
33' ГолХямяляйнен Каспер
3:1
36' ГолПих Роберт
4:1
45' ГолJaroslaw Niezgoda
53' Желтая карточкаЛевандовски Матеуш
74' Желтая карточкаРадович Мирослав
|
23'
1:0
30'
2:0
33'
3:0
36'
3:1
45'
4:1
74'
Состав команд
28
Брозь
Лукаш
44
Реми
Вильям
27
Словик
Якуб
21
Ридер
Тим
10
Вацек
Камил
16
Пих
Роберт
Легия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- 22 Хямяляйнен Каспер Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 32 Радович Мирослав Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 21 Ридер Тим Защитник
- 19 Левандовски Матеуш Защитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 23 Sebastian Bergier Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 34 Pawel Kucharczyk
- 26 Daniel Luczak
- 25 Adrian Lyszczarz
- Главный тренер: Урбан Ян
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
Шлёнск (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 10.08.2017 Арка Гдыня 4:2 Шлёнск К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса
- 27.11.2016 Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса
- 23.07.2016 Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса
- 21.11.2015 Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 19.07.2015 Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса
- 17.05.2015 Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round
- 08.03.2015 Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса
- 05.03.2015 Легия 1:1 Шлёнск Кубок
- 12.02.2015 Шлёнск 1:1 Легия Кубок
- 13.09.2014 Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса
- 09.03.2014 Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса
- 28.09.2013 Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса
- 02.06.2013 Легия 5:0 Шлёнск Экстракласса
- 08.05.2013 Легия 0:1 Шлёнск Кубок Польши
- 02.05.2013 Шлёнск 0:2 Легия Кубок Польши
- 07.12.2012 Шлёнск 1:0 Легия Экстракласса
- 12.08.2012 Шлёнск 1:1 Легия Суперкубок
- 26.02.2012 Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса
- 21.08.2011 Легия 1:2 Шлёнск Экстракласса
- 11.03.2011 Легия 1:2 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|23
|14
|2
|7
|35 - 24
|44
|2.
|Ягеллония
|22
|11
|6
|5
|31 - 24
|39
|3.
|Лех
|22
|9
|10
|3
|30 - 16
|37
|4.
|Гурник Забже
|22
|10
|6
|6
|42 - 36
|36
|5.
|Корона Кельце
|23
|9
|8
|6
|38 - 31
|35
|6.
|Висла
|22
|10
|3
|9
|30 - 29
|33
|7.
|Висла Краков
|22
|9
|5
|8
|31 - 27
|32
|8.
|Заглембе Любин
|22
|8
|8
|6
|33 - 27
|32
|9.
|Арка Гдыня
|22
|8
|8
|6
|26 - 20
|32
|10.
|Шлёнск
|23
|7
|6
|10
|28 - 37
|27
|11.
|Лехия Гданьск
|22
|6
|8
|8
|31 - 34
|26
|12.
|Краковия
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|13.
|Сандецья
|23
|4
|10
|9
|24 - 37
|22
|14.
|Нецеча
|22
|5
|6
|11
|23 - 36
|21
|15.
|Погонь Щецин
|22
|5
|5
|12
|25 - 35
|20
|16.
|Пяст
|22
|4
|8
|10
|22 - 33
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Вешович Марко выходит на его замену.
81'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Adrian Lyszczarz выходит на его замену.
74'
Радович Мирослав получил желтую карточку от судьи
64'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Копчински Михал выходит на его замену.
63'
Шлёнск делает замену. Sebastian Bergier уходит с поля, а Daniel Luczak выходит на его замену.
55'
Легия делает замену. Филиппс Крис уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.
53'
Левандовски Матеуш получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Шлёнск делает замену. Косецки Якуб уходит с поля, а Палашевски Мацей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
33'
30'
23'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация