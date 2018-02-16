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Стадион:
Легия
4:1
Конец матча
Шлёнск
0'
1:0
23' Гол
Хямяляйнен Каспер
2:0
30' Гол
Хямяляйнен Каспер
3:0
33' Гол
Хямяляйнен Каспер
3:1
36' Гол
Пих Роберт
4:1
45' Гол
Jaroslaw Niezgoda
53' Желтая карточка
Левандовски Матеуш
74' Желтая карточка
Радович Мирослав
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Вешович Марко выходит на его замену.
81'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Adrian Lyszczarz выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Радович Мирослав получил желтую карточку от судьи
64'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Копчински Михал выходит на его замену.
63'
Шлёнск делает замену. Sebastian Bergier уходит с поля, а Daniel Luczak выходит на его замену.

55'
Легия делает замену. Филиппс Крис уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Левандовски Матеуш получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Шлёнск делает замену. Косецки Якуб уходит с поля, а Палашевски Мацей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Хямяляйнен Каспер бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Хямяляйнен Каспер бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Хямяляйнен Каспер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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