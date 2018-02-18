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Стадион: Stadion Energa Gdansk
0:2
Конец матча
29' Желтая карточкаАнгельски Кароль
64' Желтая карточкаПешко Славомир
0:1
65' ГолMateusz Sebastian Szczepaniak
67' Желтая карточкаЧервински Якуб
0:2
90' ГолПападопулос Михал
90' Желтая карточкаСтолярски Павел
|
29'
64'
65'
0:1
67'
90'
0:2
90'
Состав команд
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
Лехия Гданьск 3-4-3
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 30 Joao Nunes Защитник
- 4 Gerson Guimaraes Защитник
- 20 Adam Chrzanowski Защитник
- 41 Столярски Павел Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 22 Младенович Филип Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- 21 Пешко Славомир Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 5 Витория Стивен Защитник
- 2 Милош Мато Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 96 Де Оливейра Жоао Нападающий
- 27 Вольски Рафал Нападающий
- Главный тренер: Adam Owen
Пяст 4-4-2
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 11 Ягьелло Александр Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Бытовия 1:0 Лехия Гданьск К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
Пяст (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Пяст 2:0 Корона Кельце Э
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 23.10.2016 Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса
- 24.04.2016 Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 27.02.2016 Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса
- 19.09.2015 Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 07.12.2014 Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса
- 01.08.2014 Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 29.03.2014 Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса
- 26.10.2013 Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 18.03.2013 Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.09.2012 Лехия Гданьск 1:2 Пяст Экстракласса
- 01.05.2010 Лехия Гданьск 0:1 Пяст Экстракласса
- 30.10.2009 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.05.2009 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 23.11.2008 Лехия Гданьск 0:0 Пяст Orange Ekstraklasa
- 09.03.2008 Пяст 3:0 Лехия Гданьск Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|23
|14
|2
|7
|35 - 24
|44
|2.
|Ягеллония
|23
|12
|6
|5
|32 - 24
|42
|3.
|Лех
|22
|9
|10
|3
|30 - 16
|37
|4.
|Гурник Забже
|22
|10
|6
|6
|42 - 36
|36
|5.
|Висла
|23
|11
|3
|9
|32 - 29
|36
|6.
|Висла Краков
|23
|10
|5
|8
|34 - 29
|35
|7.
|Корона Кельце
|23
|9
|8
|6
|38 - 31
|35
|8.
|Арка Гдыня
|23
|8
|8
|7
|28 - 23
|32
|9.
|Заглембе Любин
|23
|8
|8
|7
|33 - 29
|32
|10.
|Шлёнск
|23
|7
|6
|10
|28 - 37
|27
|11.
|Лехия Гданьск
|23
|6
|8
|9
|31 - 36
|26
|12.
|Краковия
|23
|6
|7
|10
|30 - 34
|25
|13.
|Пяст
|23
|5
|8
|10
|24 - 33
|23
|14.
|Сандецья
|23
|4
|10
|9
|24 - 37
|22
|15.
|Нецеча
|22
|5
|6
|11
|23 - 36
|21
|16.
|Погонь Щецин
|22
|5
|5
|12
|25 - 35
|20
Второй тайм
90'
Столярски Павел получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Пападопулос Михал бьет в цель!
77'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
71'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
67'
Лехия Гданьск делает замену. Младенович Филип уходит с поля, а Красич Милош выходит на его замену.
67'
Червински Якуб получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
64'
Пешко Славомир получил желтую карточку от судьи
62'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Борысюк Ариэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Лехия Гданьск делает замену. Пайшау Флавиу уходит с поля, а Вольски Рафал выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Ангельски Кароль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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