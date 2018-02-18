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Стадион:
Лехия Гданьск
0:2
Конец матча
Пяст
0'
29' Желтая карточка
Ангельски Кароль
64' Желтая карточка
Пешко Славомир
0:1
65' Гол
Mateusz Sebastian Szczepaniak
67' Желтая карточка
Червински Якуб
0:2
90' Гол
Пападопулос Михал
90' Желтая карточка
Столярски Павел
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Столярски Павел получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пападопулос Михал бьет в цель!
77'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
71'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
67'
Лехия Гданьск делает замену. Младенович Филип уходит с поля, а Красич Милош выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Червински Якуб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Пешко Славомир получил желтую карточку от судьи
62'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Борысюк Ариэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Лехия Гданьск делает замену. Пайшау Флавиу уходит с поля, а Вольски Рафал выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Ангельски Кароль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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