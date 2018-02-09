Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - Черноморец Од

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Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 30.01.2018 Шахтёр Дн 1:2 Копенгаген ТМК
- 10.12.2017 Заря 2:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 02.12.2017 Шахтёр Дн 2:0 Верес ПЛ
- 29.11.2017 Шахтёр Дн 4:0 Верес К
- 25.11.2017 Олимпик Дн 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 17.11.2017 Шахтёр Дн 1:2 Александрия ПЛ
- 05.11.2017 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 01.11.2017 Шахтёр Дн 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 28.10.2017 Шахтёр Дн 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Дн К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн ЛЧ
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 26.09.2017 Манчестер Сити 2:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 23.09.2017 Звезда Кропивницкий 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
Черноморец Од (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 09.12.2017 Черноморец Од 3:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 02.12.2017 Черноморец Од 1:1 Заря ПЛ
- 26.11.2017 Верес 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 19.11.2017 Черноморец Од 2:1 Олимпик Дн ПЛ
- 04.11.2017 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.10.2017 Черноморец Од 0:0 Мариуполь ПЛ
- 25.10.2017 Днепр-1 0:0 Черноморец Од К
- 22.10.2017 Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
Последние игры между собой
Шахтёр Дн: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Черноморец Од: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 09.04.2017 Шахтёр Дн 1:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 29.10.2016 Шахтёр Дн 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 30.07.2016 Черноморец Од 1:4 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 23.04.2016 Черноморец Од 1:1 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 03.10.2015 Шахтёр Дн 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 11.04.2015 Шахтёр Дн 5:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 13.09.2014 Черноморец Од 0:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 03.12.2013 Черноморец Од 0:1 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 28.07.2013 Шахтёр Дн 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 10.07.2013 Черноморец Од 1:3 Шахтёр Дн Суперкубок
- 22.05.2013 Шахтёр Дн 3:0 Черноморец Од Кубок
- 16.03.2013 Шахтёр Дн 3:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 19.08.2012 Черноморец Од 1:5 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 17.03.2012 Шахтёр Дн 4:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 28.08.2011 Черноморец Од 2:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 25.04.2010 Шахтёр Дн 3:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.11.2009 Черноморец Од 0:1 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 25.04.2009 Шахтёр Дн 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 18
|42
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 12
|39
|3.
|Ворскла
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 18
|31
|4.
|Заря
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|31 - 25
|27
|5.
|Верес
|Заявка
|19
|5
|11
|3
|22 - 15
|26
|6.
|Олимпик Дн
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 23
|25
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Александрия
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|18 - 21
|19
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 23
|18
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|15 - 29
|17
|11.
|Карпаты
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|12 - 30
|15
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|13 - 29
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - Черноморец ОдДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 29 минут, которая состоится 16.02.2018.
Новости матча
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"Эвертон" нацелился на Фонсеку — 11:15
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Черноморец Од
Шахтёр Дн
96.7% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Черноморец Од
2.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шахтёр Дн:
51.6% (47)
2:1 Шахтёр Дн:
19.8% (18)
3:0 Шахтёр Дн:
8.8% (8)
1:0 Шахтёр Дн:
7.7% (7)
3:1 Шахтёр Дн:
4.4% (4)
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