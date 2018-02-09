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Шахтёр Дн
 
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Черноморец Од
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - Черноморец Од

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 29 минут, которая состоится 16.02.2018.
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Черноморец Од
Шахтёр Дн
96.7% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Черноморец Од
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
51.6% (47)
Шахтёр Дн:
19.8% (18)
Шахтёр Дн:
8.8% (8)
Шахтёр Дн:
7.7% (7)
Шахтёр Дн:
4.4% (4)
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