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Стадион:
Карпаты
0:2
Конец матча
Заря
0'
43' Желтая карточка
Лобай Иван
45' Желтая карточка
Нестеров Андрей
53' Желтая карточка
Чеберко Евгений
0:1
55' Гол
Тымчик Александр
57' Желтая карточка
Гордиенко Артём
63' Желтая карточка
Фопала Давид
67' Желтая карточка
Федецкий Артём
0:2
72' Гол
Иури Фрейтас
80' Желтая карточка
Чечер Вячеслав
89' Желтая карточка
Кабаев Владислав
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Кабаев Владислав получил желтую карточку от судьи
83'
Заря делает замену. Харатин Игорь уходит с поля, а Силас выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Чечер Вячеслав получил желтую карточку от судьи
80'
Карпаты делает замену. Ди Франко Франсиско уходит с поля, а Мирошниченко Денис выходит на его замену.
76'
Карпаты делает замену. Чачуа Амбросий уходит с поля, а Вербный Назар выходит на его замену.

74'
Заря делает замену. Иури Фрейтас уходит с поля, а Кабаев Владислав выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Иури Фрейтас бьет в цель!
Желтая карточка
67'
Федецкий Артём получил желтую карточку от судьи
66'
Заря делает замену. Фопала Давид уходит с поля, а Гордиенко Артём выходит на его замену.
66'
Карпаты делает замену. Мякушко Сергей уходит с поля, а Mauricio Cortes выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Фопала Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Гордиенко Артём получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Тымчик Александр бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Чеберко Евгений получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Клёц Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Лобай Иван получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:2 Заря
Карпаты
26.7% (93)
Ничья:
22.1% (77)
Заря
51.1% (178)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
22.4% (78)
Заря:
19.5% (68)
Ничья:
17% (59)
Заря:
7.8% (27)
Карпаты:
7.2% (25)
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