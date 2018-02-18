Стадион: Арена Львов
43' Желтая карточкаЛобай Иван
45' Желтая карточкаНестеров Андрей
53' Желтая карточкаЧеберко Евгений
0:1
55' ГолТымчик Александр
57' Желтая карточкаГордиенко Артём
63' Желтая карточкаФопала Давид
67' Желтая карточкаФедецкий Артём
0:2
72' ГолИури Фрейтас
80' Желтая карточкаЧечер Вячеслав
89' Желтая карточкаКабаев Владислав
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Кабаев Владислав получил желтую карточку от судьи
83'
Заря делает замену. Харатин Игорь уходит с поля, а Силас выходит на его замену.
80'
Чечер Вячеслав получил желтую карточку от судьи
80'
Карпаты делает замену. Ди Франко Франсиско уходит с поля, а Мирошниченко Денис выходит на его замену.
76'
Карпаты делает замену. Чачуа Амбросий уходит с поля, а Вербный Назар выходит на его замену.
74'
Заря делает замену. Иури Фрейтас уходит с поля, а Кабаев Владислав выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Иури Фрейтас бьет в цель!
67'
Федецкий Артём получил желтую карточку от судьи
66'
Заря делает замену. Фопала Давид уходит с поля, а Гордиенко Артём выходит на его замену.
66'
Карпаты делает замену. Мякушко Сергей уходит с поля, а Mauricio Cortes выходит на его замену.
63'
Фопала Давид получил желтую карточку от судьи
57'
Гордиенко Артём получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Тымчик Александр бьет в цель!
53'
Чеберко Евгений получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Клёц Дмитрий получил желтую карточку от судьи
43'
Лобай Иван получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:2 Заря
Карпаты
26.7% (93)
Ничья:
22.1% (77)
Заря
51.1% (178)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Заря:
22.4% (78)
1:2 Заря:
19.5% (68)
1:1 Ничья:
17% (59)
0:2 Заря:
7.8% (27)
2:1 Карпаты:
7.2% (25)
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