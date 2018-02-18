Стадион: Звезда (Кропивницкий)
0:3
Конец матча
0:1
10' ГолБорячук Андрей
0:2
26' ГолБорячук Андрей
31' Желтая карточкаДедечко Денис
0:3
57' ГолБорячук Андрей
57' Желтая карточкаБолбат Сергей
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Звезда Кропивницкий делает замену. Билоног Дмитрий уходит с поля, а Daniil Kondrakov выходит на его замену.
85'
Мариуполь делает замену. Болбат Сергей уходит с поля, а Неплях Евгений выходит на его замену.
79'
Мариуполь делает замену. Мишнёв Дмитрий уходит с поля, а Диденко Анатолий выходит на его замену.
67'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Oleksandr Pikhalyonok выходит на его замену.
67'
Звезда Кропивницкий делает замену. Рассадкин Глеб уходит с поля, а Kyrylo Dryshliuk выходит на его замену.
57'
Болбат Сергей получил желтую карточку от судьи
57'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Звезда Кропивницкий делает замену. Vladislav Veremeev уходит с поля, а Збунь Алексей выходит на его замену.
31'
Дедечко Денис получил желтую карточку от судьи
26'
10'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:3 Мариуполь
Звезда Кропивницкий
34.3% (117)
Ничья:
39.9% (136)
Мариуполь
25.8% (88)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.6% (101)
1:0 Звезда Кропивницкий:
11.1% (38)
0:1 Мариуполь:
10% (34)
0:0 Ничья:
9.7% (33)
1:2 Мариуполь:
9.7% (33)
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