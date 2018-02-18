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Стадион:
Звезда Кропивницкий
0:3
Конец матча
Мариуполь
0'
0:1
10' Гол
Борячук Андрей
0:2
26' Гол
Борячук Андрей
31' Желтая карточка
Дедечко Денис
0:3
57' Гол
Борячук Андрей
57' Желтая карточка
Болбат Сергей
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Звезда Кропивницкий делает замену. Билоног Дмитрий уходит с поля, а Daniil Kondrakov выходит на его замену.
85'
Мариуполь делает замену. Болбат Сергей уходит с поля, а Неплях Евгений выходит на его замену.
79'
Мариуполь делает замену. Мишнёв Дмитрий уходит с поля, а Диденко Анатолий выходит на его замену.
67'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Oleksandr Pikhalyonok выходит на его замену.
67'
Звезда Кропивницкий делает замену. Рассадкин Глеб уходит с поля, а Kyrylo Dryshliuk выходит на его замену.

Желтая карточка
57'
Болбат Сергей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Звезда Кропивницкий делает замену. Vladislav Veremeev уходит с поля, а Збунь Алексей выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Дедечко Денис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:3 Мариуполь
Звезда Кропивницкий
34.3% (117)
Ничья:
39.9% (136)
Мариуполь
25.8% (88)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.6% (101)
Звезда Кропивницкий:
11.1% (38)
Мариуполь:
10% (34)
Ничья:
9.7% (33)
Мариуполь:
9.7% (33)
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