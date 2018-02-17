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Стадион:
Ворскла
1:0
Второй тайм: 81'
Верес
0'
30' Желтая карточка
Каленчук Максим
47' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
1:0
59' Гол
Кулач Владислав
60' Желтая карточка
Кулач Владислав
74' Желтая карточка
Каменюка Никита
76' Желтая карточка
Борзенко Сергей
81'
Второй тайм
Желтая карточка
80'
Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
79'
Ворскла делает замену. Кулач Владислав уходит с поля, а Скляр Александр выходит на его замену.
79'
Верес Ровно делает замену. Каленчук Максим уходит с поля, а Морозенко Евгений выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Борзенко Сергей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Каменюка Никита получил желтую карточку от судьи
65'
Верес Ровно делает замену. Кулиш Станислав уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
65'
Ворскла делает замену. Коломоец Юрий уходит с поля, а Васин Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Кулач Владислав бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Каленчук Максим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Верес
Ворскла
84.3% (145)
Ничья:
14.5% (25)
Верес
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ворскла:
41.9% (72)
Ворскла:
26.7% (46)
Ворскла:
12.2% (21)
Ничья:
9.3% (16)
Ничья:
5.2% (9)
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