Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
30' Желтая карточкаКаленчук Максим
47' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
1:0
59' ГолКулач Владислав
60' Желтая карточкаКулач Владислав
74' Желтая карточкаКаменюка Никита
76' Желтая карточкаБорзенко Сергей
Второй тайм
80'
Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
79'
Ворскла делает замену. Кулач Владислав уходит с поля, а Скляр Александр выходит на его замену.
79'
Верес Ровно делает замену. Каленчук Максим уходит с поля, а Морозенко Евгений выходит на его замену.
76'
Борзенко Сергей получил желтую карточку от судьи
74'
Каменюка Никита получил желтую карточку от судьи
65'
Верес Ровно делает замену. Кулиш Станислав уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
65'
Ворскла делает замену. Коломоец Юрий уходит с поля, а Васин Денис выходит на его замену.
60'
Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Кулач Владислав бьет в цель!
47'
Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Каленчук Максим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Верес
Ворскла
84.3% (145)
Ничья:
14.5% (25)
Верес
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ворскла:
41.9% (72)
2:1 Ворскла:
26.7% (46)
2:0 Ворскла:
12.2% (21)
1:1 Ничья:
9.3% (16)
0:0 Ничья:
5.2% (9)
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