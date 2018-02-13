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Динамо Киев
 
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Олимпик Дн
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Олимпик Дн

До начала игры осталось 1 день 21 час 10 минут, которая состоится 18.02.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Олимпик Дн
Динамо Киев
91% (81)
Ничья:
4.5% (4)
Олимпик Дн
4.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
38.2% (34)
Динамо Киев:
16.9% (15)
Динамо Киев:
14.6% (13)
Динамо Киев:
9% (8)
Динамо Киев:
9% (8)
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