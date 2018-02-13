Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Олимпик Дн

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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 10.12.2017 Александрия 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 07.12.2017 Динамо Киев 4:1 Партизан ЛЕ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Десна 0:2 Динамо Киев К
- 26.11.2017 Сталь Каменское 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2017 Скендербеу 3:2 Динамо Киев ЛЕ
- 18.11.2017 Звезда Кропивницкий 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 05.11.2017 Динамо Киев 2:1 Ворскла ПЛ
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Карпаты 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.10.2017 Александрия 2:3 Динамо Киев К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 09.12.2017 Олимпик Дн 1:4 Ворскла ПЛ
- 25.11.2017 Олимпик Дн 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.11.2017 Черноморец Од 2:1 Олимпик Дн ПЛ
- 05.11.2017 Олимпик Дн 3:3 Заря ПЛ
- 29.10.2017 Верес 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Олимпик Дн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 24.09.2016 Олимпик Дн 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 20.11.2015 Олимпик Дн 0:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.07.2015 Динамо Киев 2:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 20.05.2015 Динамо Киев 4:1 Олимпик Дн Кубок
- 29.04.2015 Олимпик Дн 0:0 Динамо Киев Кубок
- 08.03.2015 Олимпик Дн 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 09.08.2014 Динамо Киев 0:0 Олимпик Дн Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|2:0 Заявка
|20
|14
|3
|3
|40 - 18
|45
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 12
|39
|3.
|Ворскла
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 18
|31
|4.
|Заря
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|31 - 25
|27
|5.
|Верес
|Заявка
|19
|5
|11
|3
|22 - 15
|26
|6.
|Олимпик Дн
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 23
|25
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Александрия
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|18 - 21
|19
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 23
|18
|10.
|Черноморец Од
|0:2 Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 31
|17
|11.
|Карпаты
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|12 - 30
|15
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|13 - 29
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Олимпик ДнДо начала игры осталось 1 день 21 час 10 минут, которая состоится 18.02.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Олимпик Дн
Динамо Киев
91% (81)
Ничья:
4.5% (4)
Олимпик Дн
4.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
38.2% (34)
2:1 Динамо Киев:
16.9% (15)
1:0 Динамо Киев:
14.6% (13)
3:1 Динамо Киев:
9% (8)
3:0 Динамо Киев:
9% (8)
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