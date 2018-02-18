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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стадион под Дубном
2:0
Конец матча
41' Желтая карточкаДаниэл Эрик
1:0
59' ГолМраз Самуэл
2:0
73' ГолМигалик Ярослав
78' Желтая карточкаПикк Артур
|
41'
59'
1:0
73'
2:0
78'
Состав команд
Жилина
- Основной состав
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 16 David Hancko Защитник
- 7 Кубик Франтишек Защитник
- 14 Голубек Якуб Защитник
- 25 Filip Kasa Защитник
- 9 Ivan Santiago Diaz Полузащитник
- 12 Печовски Виктор Полузащитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 15 Kristian Vallo Нападающий
- 11 Мраз Самуэл Нападающий
- 8 Lukas Janosik Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мандоус Алеш Вратарь
- 10 Filip Balaj Защитник
- 24 Кралик Мартин Защитник
- 18 Бичахчян Ваан Полузащитник
- 39 Чватал Юрай Полузащитник
- 27 Мигалик Ярослав Полузащитник
- 4 Matej Mosko
- Главный тренер: Гуля Адриан
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 3 Масло Ян Защитник
- 17 Масло Петер Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 9 Кунца Доминик Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 25 Пикк Артур Полузащитник
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- 15 Герец Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Купец Шимон Защитник
- 19 Чурма Матей Защитник
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 34 Lukas Urminsky
- 8 Такач Далибор
- 31 David Capek
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Предыдущие игры
Жилина (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Спартак Трнава 0:3 Жилина С
- 18.11.2017 Жилина 0:0 ДАК С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
- 09.09.2017 Подбрезова 2:4 Жилина С
- 25.08.2017 Жилина 3:1 Спартак Трнава С
- 20.08.2017 ДАК 4:2 Жилина С
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница С
- 05.08.2017 Злате Моравце 2:0 Жилина С
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 26.07.2017 Жилина 3:4 Трабзонспор ТМК
Ружомберок (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок С
- 12.08.2017 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава С
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
- 30.07.2017 Ружомберок 4:0 Сеница С
Последние игры между собой
Жилина: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига
- 18.03.2017 Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига
- 22.10.2016 Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига
- 23.07.2016 Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига
- 16.04.2016 Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига
- 07.11.2015 Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига
- 16.08.2015 Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
- 22.03.2015 Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига
- 28.09.2014 Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига
- 12.07.2014 Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига
- 22.03.2014 Ружомберок 3:2 Жилина Суперлига
- 28.09.2013 Жилина 2:3 Ружомберок Суперлига
- 14.07.2013 Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
- 27.04.2013 Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига
- 17.11.2012 Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига
- 18.08.2012 Жилина 0:0 Ружомберок Суперлига
- 12.05.2012 Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига
- 03.03.2012 Жилина 2:1 Ружомберок Corgon Liga
- 17.09.2011 Ружомберок 1:2 Жилина Corgon Liga
- 23.04.2011 Ружомберок 0:0 Жилина Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|20
|15
|1
|4
|33 - 16
|46
|2.
|Жилина
|20
|12
|1
|7
|42 - 28
|37
|3.
|Слован Братислава
|20
|9
|8
|3
|38 - 26
|35
|4.
|ДАК
|20
|9
|8
|3
|27 - 20
|35
|5.
|Ружомберок
|20
|8
|7
|5
|31 - 21
|31
|6.
|Тренчин
|20
|8
|6
|6
|48 - 31
|30
|7.
|Нитра
|20
|7
|8
|5
|19 - 13
|29
|8.
|Злате Моравце
|20
|7
|4
|9
|27 - 30
|25
|9.
|Земплин
|20
|5
|6
|9
|17 - 23
|21
|10.
|Подбрезова
|20
|5
|2
|13
|16 - 36
|17
|11.
|Татран Прешов
|20
|3
|4
|13
|13 - 42
|13
|12.
|Сеница
|20
|2
|5
|13
|16 - 41
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Ружомберок делает замену. Костадинов Тихомир уходит с поля, а David Capek выходит на его замену.
78'
Пикк Артур получил желтую карточку от судьи
75'
Ружомберок делает замену. Кунца Доминик уходит с поля, а Dalibor Takac выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
59'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
57'
Жилина делает замену. Кубик Франтишек уходит с поля, а Мигалик Ярослав выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Даниэл Эрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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