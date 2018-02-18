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Стадион:
Жилина
2:0
Конец матча
Ружомберок
0'
41' Желтая карточка
Даниэл Эрик
1:0
59' Гол
Мраз Самуэл
2:0
73' Гол
Мигалик Ярослав
78' Желтая карточка
Пикк Артур
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Ружомберок делает замену. Костадинов Тихомир уходит с поля, а David Capek выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Пикк Артур получил желтую карточку от судьи
75'
Ружомберок делает замену. Кунца Доминик уходит с поля, а Dalibor Takac выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!

57'
Жилина делает замену. Кубик Франтишек уходит с поля, а Мигалик Ярослав выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Даниэл Эрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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