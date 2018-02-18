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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Жемплин
1:1
Конец матча
1:0
45' ГолMartin Koscelnik
55' Желтая карточкаХольман Дэвид
1:1
74' ГолЧаврич Александр
|
45'
1:0
55'
74'
1:1
Состав команд
22
Matus
Kira
37
Peter
Kavka
21
Гаррийо
Хосе
10
Жофчак
Игор
20
Sadam
Sulley
30
Michal
Sulla
66
Байрич
Кенан
Земплин 3-5-2
- Основной состав
- 22 Matus Kira Вратарь
- 37 Peter Kavka Защитник
- 2 Milan Simcak Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 33 Martin Kolesar Полузащитник
- 10 Жофчак Игор Полузащитник
- 15 Stanislav Danko Полузащитник
- 24 Martin Koscelnik Полузащитник
- 6 Martin Bednar II Полузащитник
- 14 Martin Regali Нападающий
- 20 Sadam Sulley Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- 29 Янкаускас Элигиюс Нападающий
- 79 Dawid Kurminowski
- 70 Tsubasa Nishi
- 4 Ladislav Sostak
- 9 Peter Kolesar
- Главный тренер: Anton Soltis
Слован Братислава 4-1-2-3
- Основной состав
- 30 Michal Sulla Вратарь
- 2 Секулич Борис Защитник
- 5 Хухумис Диамантис Защитник
- 29 Божиков Васил Защитник
- 66 Байрич Кенан Защитник
- 8 Дроппа Лукаш Полузащитник
- 27 Хольман Дэвид Полузащитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 21 Голошко Филип Нападающий
- 45 Чаврич Александр Нападающий
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 25 Лачко Адам Защитник
- 14 Чикош Эрик Защитник
- 10 Рабиу Ибрахим Полузащитник
- 6 Де Кампс Юри Полузащитник
- 7 Моха Хадфи Полузащитник
- 33 Виттек Роберт Нападающий
- Главный тренер: Martin Sevela
Предыдущие игры
Земплин (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Искра Борчице 2:0 Земплин К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
- 26.08.2017 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 19.08.2017 Тренчин 1:2 Земплин С
- 12.08.2017 Земплин 0:1 Татран Прешов С
- 05.08.2017 Подбрезова 1:0 Земплин С
- 29.07.2017 Нитра 0:0 Земплин С
- 22.07.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
Слован Братислава (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Подбрезова 1:1 Слован Братислава С
- 19.11.2017 Слован Братислава 1:0 Спартак Трнава С
- 03.11.2017 ДАК 2:1 Слован Братислава С
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Злате Моравце 3:2 Слован Братислава С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Тренчин 2:2 Слован Братислава С
- 27.08.2017 Слован Братислава 4:1 Подбрезова С
- 19.08.2017 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 13.08.2017 Слован Братислава 1:1 ДАК С
- 04.08.2017 Сеница 1:1 Слован Братислава С
- 29.07.2017 Слован Братислава 2:1 Злате Моравце С
Последние игры между собой
Земплин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Слован Братислава: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин Суперлига
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава Суперлига
- 11.04.2017 Слован Братислава 1:0 Земплин Кубок
- 04.04.2017 Земплин 1:2 Слован Братислава Кубок
- 05.03.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин Суперлига
- 01.10.2016 Слован Братислава 3:1 Земплин Суперлига
- 13.05.2016 Земплин 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 09.03.2016 Слован Братислава 1:0 Земплин Суперлига
- 23.09.2015 Земплин 1:2 Слован Братислава Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|20
|15
|1
|4
|33 - 16
|46
|2.
|Жилина
|20
|12
|1
|7
|42 - 28
|37
|3.
|Слован Братислава
|20
|9
|8
|3
|38 - 26
|35
|4.
|ДАК
|20
|9
|8
|3
|27 - 20
|35
|5.
|Ружомберок
|20
|8
|7
|5
|31 - 21
|31
|6.
|Тренчин
|20
|8
|6
|6
|48 - 31
|30
|7.
|Нитра
|20
|7
|8
|5
|19 - 13
|29
|8.
|Злате Моравце
|20
|7
|4
|9
|27 - 30
|25
|9.
|Земплин
|20
|5
|6
|9
|17 - 23
|21
|10.
|Подбрезова
|20
|5
|2
|13
|16 - 36
|17
|11.
|Татран Прешов
|20
|3
|4
|13
|13 - 42
|13
|12.
|Сеница
|20
|2
|5
|13
|16 - 41
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Земплин Михаловце делает замену. Martin Regali уходит с поля, а Янкаускас Элигиюс выходит на его замену.
80'
Земплин Михаловце делает замену. Stanislav Danko уходит с поля, а Peter Kolesar выходит на его замену.
77'
Слован Братислава делает замену. Голошко Филип уходит с поля, а Моха Хадфи выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
69'
Земплин Михаловце делает замену. Жофчак Игор уходит с поля, а Tsubasa Nishi выходит на его замену.
63'
Слован Братислава делает замену. Савичевич Вукан уходит с поля, а Рабиу Ибрахим выходит на его замену.
63'
Слован Братислава делает замену. Шпорар Андраж уходит с поля, а Виттек Роберт выходит на его замену.
55'
Хольман Дэвид получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Martin Koscelnik бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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