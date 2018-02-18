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Стадион:
Земплин
1:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
1:0
45' Гол
Martin Koscelnik
55' Желтая карточка
Хольман Дэвид
1:1
74' Гол
Чаврич Александр
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Земплин Михаловце делает замену. Martin Regali уходит с поля, а Янкаускас Элигиюс выходит на его замену.
80'
Земплин Михаловце делает замену. Stanislav Danko уходит с поля, а Peter Kolesar выходит на его замену.
77'
Слован Братислава делает замену. Голошко Филип уходит с поля, а Моха Хадфи выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
69'
Земплин Михаловце делает замену. Жофчак Игор уходит с поля, а Tsubasa Nishi выходит на его замену.

63'
Слован Братислава делает замену. Савичевич Вукан уходит с поля, а Рабиу Ибрахим выходит на его замену.
63'
Слован Братислава делает замену. Шпорар Андраж уходит с поля, а Виттек Роберт выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Хольман Дэвид получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Martin Koscelnik бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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