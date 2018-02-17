Стадион: Филипс Зрители: 33500
1:0
34' ГолАриас Сантьяго
2:0
43' ГолДе Йонг Люк
45' Красная карточкаЛосано Ирвин
48' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
2:1
56' ГолСхарс Стейн
61' Желтая карточкаСхарс Стейн
76' Желтая карточкаDenzel Dumfries
2:2
82' ГолГучаннеджад Реза
Новости после матча
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 33500 болельщиков
94'
94'
94'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Рамселар Барт из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
93'
93'
ШАНС! Верман Хенк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Хорошую попытку сделал Бренет Джошуа. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
91'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
90'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
90'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
90'
Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Судья сигнализирует, что Верман Хенк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
89'
89'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
89'
89'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
88'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Ариас Сантьяго из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
88'
87'
Хег Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Хег Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
86'
Хег Даниэль наказан за толчок Де Йонг Люк
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
84'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ подал угловой справа.
84'
Верман Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
83'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
82'
Тактическая замена. Denzel Dumfries уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
82'
ГОЛ! Легко закончил атаку Гучаннеджад Реза из команды Херенвен, забив в пустые ворота!
82'
Плохо сыграл Исима-Мирен Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
81'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
79'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Вауденберг Лукас уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
78'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
77'
Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Denzel Dumfries получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Denzel Dumfries грубо играет против соперника. Пострадал Бергвейн Стевен
76'
75'
Эдегор Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
75'
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хег Даниэль из команды Херенвен.
74'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает неудачный навес.
73'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
72'
72'
72'
72'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Бергвейн Стевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Плохо сыграл Исима-Мирен Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Торсби Мортен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
69'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
69'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
67'
После дальнего удара, который нанес Влап Михел мяч отбит вратарем
66'
66'
Шанс! Верман Хенк из команды Херенвен пробил головой, но мимо
66'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Тактическая замена. Mauro Junior уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
65'
Верман Хенк хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
64'
64'
63'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
62'
Судья сигнализирует, что Верман Хенк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Шваб Даниэль
62'
Де Йонг Люк отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
61'
Рефери не любит споров - именно за это Схарс Стейн сейчас получил желтую
61'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
60'
Denzel Dumfries из команды Херенвен играет слишком грубо. Бергвейн Стевен оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
59'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
59'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
58'
Плохо сыграл Шваб Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Вауденберг Лукас выбил мяч подальше от ворот.
56'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Схарс Стейн изменил счет на табло!
56'
56'
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
55'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
54'
Верман Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
53'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
52'
50'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Ариас Сантьяго
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
49'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
49'
Шваб Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Хег Даниэль наказан за толчок Де Йонг Люк
49'
48'
Схарс Стейн из команды Херенвен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
48'
Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Хендрикс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Торсби Мортен
47'
46'
46'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
46'
Тактическая замена. Kik Pierie уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
УДАЛЕНИЕ! - Лосано Ирвин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
45'
Лосано Ирвин из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Вауденберг Лукас заработал фол
43'
Mauro Junior сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк забивает!
43'
Mauro Junior из команды ПСВ делает пас партнеру.
43'
Kik Pierie ошибается в защите.
41'
Бренет Джошуа из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
41'
Торсби Мортен наказан за толчок Де Йонг Люк
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
38'
38'
38'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Влап Михел из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
37'
37'
Лосано Ирвин из команды ПСВ пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ариас Сантьяго из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
34'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
34'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ играет слишком грубо. Kik Pierie оказался на газоне.
33'
32'
32'
31'
31'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
28'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
28'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
27'
27'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
27'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
27'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья свистит. Эдегор Мартин атаковал сзади соперника. Это Лосано Ирвин заработал своей команде штрафной
25'
25'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
25'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
24'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
24'
Выглядело как неплохой момент. Бренет Джошуа из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Влап Михел из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
23'
22'
21'
21'
21'
Ариас Сантьяго выбил мяч подальше от ворот.
20'
Исима-Мирен Николя возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Исима-Мирен Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Судья свистит. Исима-Мирен Николя атаковал сзади соперника. Это Гучаннеджад Реза заработал своей команде штрафной
18'
18'
18'
Шваб Даниэль из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой слева.
17'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Лосано Ирвин из команды ПСВ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
15'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Лосано Ирвин оказался на газоне.
15'
14'
14'
14'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
12'
11'
10'
10'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Влап Михел
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Mauro Junior
8'
8'
7'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Отличные скиллы показывает Эдегор Мартин, обводя своих соперников
6'
6'
6'
Ариас Сантьяго выбил мяч подальше от ворот.
5'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Mauro Junior оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Хорошую попытку сделал Влап Михел. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает пас партнеру.
2'
2'
2'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
1'
Судья сигнализирует, что Ариас Сантьяго из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Вауденберг Лукас
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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