  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 33500
ПСВ
2:2
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
34' Гол
Ариас Сантьяго
2:0
43' Гол
Де Йонг Люк
45' Красная карточка
Лосано Ирвин
48' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
2:1
56' Гол
Схарс Стейн
61' Желтая карточка
Схарс Стейн
76' Желтая карточка
Denzel Dumfries
2:2
82' Гол
Гучаннеджад Реза
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 33500 болельщиков
94'
Удар от ворот произведет Херенвен
94'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

94'
Рамселар Барт из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет ПСВ
93'
ШАНС! Верман Хенк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Хорошую попытку сделал Бренет Джошуа. Удар в створ, но вратарь начеку
Офсайд
91'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
91'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Удар от ворот произведет Херенвен
90'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
90'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
90'
Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Верман Хенк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
89'
Удар от ворот произведет ПСВ
89'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
89'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
89'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
88'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Ариас Сантьяго из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
88'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
87'
Хег Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Хег Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
86'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Хег Даниэль наказан за толчок Де Йонг Люк
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
Угловой
84'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ подал угловой справа.
84'
Верман Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
82'
Тактическая замена. Denzel Dumfries уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
Описание гола
82'
ГОЛ! Легко закончил атаку Гучаннеджад Реза из команды Херенвен, забив в пустые ворота!
82'
Плохо сыграл Исима-Мирен Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Удар от ворот произведет ПСВ
81'
Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
81'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
79'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
79'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Вауденберг Лукас уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
78'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
Травма, повреждение
77'
Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
76'
Denzel Dumfries получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Denzel Dumfries грубо играет против соперника. Пострадал Бергвейн Стевен
76'
Удар от ворот произведет ПСВ
75'
Эдегор Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хег Даниэль из команды Херенвен.
74'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
73'
Удар от ворот произведет ПСВ
73'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает неудачный навес.
73'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
72'
Ариас Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Бергвейн Стевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Плохо сыграл Исима-Мирен Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Торсби Мортен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
69'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
69'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Удар от ворот произведет Херенвен
67'
После дальнего удара, который нанес Влап Михел мяч отбит вратарем
66'
Удар от ворот произведет ПСВ
66'
Шанс! Верман Хенк из команды Херенвен пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Тактическая замена. Mauro Junior уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
65'
Верман Хенк хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
64'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
64'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Верман Хенк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Шваб Даниэль
62'
Де Йонг Люк отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
61'
Рефери не любит споров - именно за это Схарс Стейн сейчас получил желтую
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
Фол, нарушение
60'
Denzel Dumfries из команды Херенвен играет слишком грубо. Бергвейн Стевен оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
59'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
59'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
58'
Плохо сыграл Шваб Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Вауденберг Лукас выбил мяч подальше от ворот.
56'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Схарс Стейн изменил счет на табло!
Угловой
56'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
56'
Ариас Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
56'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
56'
Ариас Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
54'
Верман Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
54'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
53'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
52'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Ариас Сантьяго
50'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
50'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
49'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
49'
Шваб Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Хег Даниэль наказан за толчок Де Йонг Люк
49'
Удар от ворот произведет ПСВ
48'
Схарс Стейн из команды Херенвен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
48'
Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Хендрикс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Торсби Мортен
47'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
46'
Тактическая замена. Kik Pierie уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
УДАЛЕНИЕ! - Лосано Ирвин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
45'
Лосано Ирвин из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Вауденберг Лукас заработал фол
43'
Mauro Junior сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк забивает!
43'
Mauro Junior из команды ПСВ делает пас партнеру.
43'
Kik Pierie ошибается в защите.
41'
Бренет Джошуа из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Торсби Мортен наказан за толчок Де Йонг Люк
40'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
38'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
38'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Влап Михел из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
37'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Лосано Ирвин из команды ПСВ пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
36'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ариас Сантьяго из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
34'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
34'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ играет слишком грубо. Kik Pierie оказался на газоне.
33'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
32'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
31'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Удар от ворот произведет Херенвен
28'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
28'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
27'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
27'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Эдегор Мартин атаковал сзади соперника. Это Лосано Ирвин заработал своей команде штрафной
25'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
25'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
25'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
24'
Выглядело как неплохой момент. Бренет Джошуа из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Влап Михел из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
21'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
21'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
21'
Ариас Сантьяго выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
20'
Исима-Мирен Николя возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Исима-Мирен Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Исима-Мирен Николя атаковал сзади соперника. Это Гучаннеджад Реза заработал своей команде штрафной
18'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Херенвен
18'
Шваб Даниэль из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
18'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой слева.
17'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
16'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Лосано Ирвин из команды ПСВ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
15'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Лосано Ирвин оказался на газоне.
15'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
14'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет ПСВ
11'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет ПСВ
Фол, нарушение
10'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Влап Михел
10'
Удар от ворот произведет Херенвен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Mauro Junior
8'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
8'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Отличные скиллы показывает Эдегор Мартин, обводя своих соперников
6'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
6'
Ариас Сантьяго выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
5'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Mauro Junior оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Хорошую попытку сделал Влап Михел. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает пас партнеру.
2'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ариас Сантьяго из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Вауденберг Лукас
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация