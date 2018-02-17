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Стадион: Зрители: 18628
НАК Бреда
1:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
32' Гол
Джаханбакш Алиреза
0:2
47' Гол
Тил Гуус
51' Желтая карточка
Корте Джованни
0:3
52' Гол
Сёнтьенс Матс
56' Желтая карточка
Bart Meijers
1:3
85' Гол
Умар Садик
90'+5
Второй тайм
95'
АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Не повезло! Умар Садик пробил точно в перекладину!
94'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
94'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

94'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
93'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Матч остановлен
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
90'
Агйепонг Томас не смог попасть в створ ударом издали
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Агйепонг Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Bart Meijers из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Вегхорст Ваут пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Умар Садик первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
85'
Головой пробил Умар Садик, но голкипер отбил его в поле!
85'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
85'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
82'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
81'
После дальнего удара, который нанес Бель-Хассани Иллиас мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
80'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Хацидиакос Пантелис уходит с поля и его заменяет Влаар Рон
79'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
77'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 18628 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
72'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Агйепонг Томас
72'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Угловой
72'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
71'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Умар Садик пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
69'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
69'
Сёнтьенс Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Отличный пас сделал Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Влут Рай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Умар Садик
65'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Схоофс Лукас
62'
После дальнего удара, который нанес Мидтше Фредрик мяч отбит вратарем
62'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
62'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Джаханбакш Алиреза нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
61'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
Отличный пас сделал Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
58'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
58'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
Желтая карточка
56'
Bart Meijers получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Bart Meijers грубо играет против соперника. Пострадал Идрисси Уссама
56'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
56'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
56'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
55'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Вратарь парирует удар, который нанес Arno Verschueren, и мяч снова в игре
53'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар переиграл вратаря дальним ударом!
Желтая карточка
51'
Корте Джованни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
Офсайд
51'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
50'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
47'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГОЛ! - Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
Офсайд
46'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
46'
Эмброуз Тьерри получил травму и заменен. Корте Джованни выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Травма, повреждение
46'
Эмброуз Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
46'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
46'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Команда АЗ Алкмаар играла лучше в этом тайме.
45'
Плохо сыграл Оуведжан Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
45'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Офсайд
44'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
42'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
39'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
39'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
38'
Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
37'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
37'
ШАНС! Вегхорст Ваут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Опасность! Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Тил Гуус упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
36'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
32'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза изменил счет на табло!
32'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
31'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Тил Гуус это был.
31'
Arno Verschueren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
29'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
28'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
28'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
27'
Оуведжан Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
25'
Вюйтенс Стейн наказан за толчок Влут Рай
24'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
23'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
23'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вегхорст Ваут мяча так и не получил
20'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
20'
Вегхорст Ваут нанес удар чуть мимо. Близко!
20'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
19'
Назначен штрафной. Пострадал Сёнтьенс Матс, его свалил Гарсия Мануэль II.
19'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
19'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
18'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
18'
Бертрамс Найджел отбил мяч на угловой после удара Джаханбакш Алиреза из штрафной площади.
18'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
Травма, повреждение
16'
Хацидиакос Пантелис возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
16'
Тил Гуус отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
15'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Хацидиакос Пантелис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
13'
Хацидиакос Пантелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
13'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
12'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
10'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
Угловой
7'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
7'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Бизот Марко не дал случится голу! Те Вреде Митчелл должен был забивать, но Бизот Марко сделал отличный сейв
5'
Влут Рай из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
4'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
3'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
Фол, нарушение
2'
Вегхорст Ваут наказан за толчок Схоофс Лукас
Угловой
2'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
1'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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