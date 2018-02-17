Стадион: Рат Верлег Зрители: 18628
1:3
Конец матча
0:1
32' ГолДжаханбакш Алиреза
0:2
47' ГолТил Гуус
51' Желтая карточкаКорте Джованни
0:3
52' ГолСёнтьенс Матс
56' Желтая карточкаBart Meijers
1:3
85' ГолУмар Садик
Второй тайм
95'
АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Не повезло! Умар Садик пробил точно в перекладину!
94'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
94'
94'
94'
93'
93'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Матч остановлен
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Агйепонг Томас не смог попасть в створ ударом издали
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
88'
Агйепонг Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Bart Meijers из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Вегхорст Ваут пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
Г О О О О Л - Умар Садик первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
85'
Головой пробил Умар Садик, но голкипер отбил его в поле!
85'
85'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
82'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
81'
После дальнего удара, который нанес Бель-Хассани Иллиас мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
80'
80'
Тактическая замена. Хацидиакос Пантелис уходит с поля и его заменяет Влаар Рон
79'
79'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
77'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 18628 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
72'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
72'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Агйепонг Томас
72'
72'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
71'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Умар Садик пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
69'
Сёнтьенс Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Отличный пас сделал Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Влут Рай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Умар Садик
65'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Схоофс Лукас
62'
После дальнего удара, который нанес Мидтше Фредрик мяч отбит вратарем
62'
62'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
62'
62'
Джаханбакш Алиреза нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
61'
61'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
Отличный пас сделал Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
59'
58'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
58'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
56'
Bart Meijers получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Bart Meijers грубо играет против соперника. Пострадал Идрисси Уссама
56'
56'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
56'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
55'
Вратарь парирует удар, который нанес Arno Verschueren, и мяч снова в игре
53'
52'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар переиграл вратаря дальним ударом!
51'
Корте Джованни получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
51'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
51'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
47'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
47'
ГОЛ! - Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
46'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
46'
Эмброуз Тьерри получил травму и заменен. Корте Джованни выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Эмброуз Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
46'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Команда АЗ Алкмаар играла лучше в этом тайме.
45'
Плохо сыграл Оуведжан Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
42'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
39'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
39'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
38'
Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
37'
37'
ШАНС! Вегхорст Ваут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Опасность! Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Тил Гуус упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
36'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
32'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза изменил счет на табло!
32'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
31'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Тил Гуус это был.
31'
Arno Verschueren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
29'
28'
28'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
28'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
27'
Оуведжан Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
25'
Вюйтенс Стейн наказан за толчок Влут Рай
24'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
23'
23'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
22'
21'
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вегхорст Ваут мяча так и не получил
20'
20'
Вегхорст Ваут нанес удар чуть мимо. Близко!
20'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Назначен штрафной. Пострадал Сёнтьенс Матс, его свалил Гарсия Мануэль II.
19'
19'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
18'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
18'
Бертрамс Найджел отбил мяч на угловой после удара Джаханбакш Алиреза из штрафной площади.
18'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Хацидиакос Пантелис возвращается на поле, всё в порядке.
16'
16'
Тил Гуус отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
15'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Хацидиакос Пантелис получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Хацидиакос Пантелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
12'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
10'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
7'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
7'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
7'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Бизот Марко не дал случится голу! Те Вреде Митчелл должен был забивать, но Бизот Марко сделал отличный сейв
4'
4'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
3'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
3'
3'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
2'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
2'
Вегхорст Ваут наказан за толчок Схоофс Лукас
2'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
1'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация