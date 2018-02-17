Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 9966
2:1
Конец матча
30' Желтая карточкаЧиривелла Педро
36' Желтая карточкаЛьюис Фернандо
0:1
40' ГолФран Соль
1:1
69' ГолЙонсен Бьорн
76' Желтая карточкаЛахман Даррил
2:1
90' ПенальтиAbdenasser El Khayati
Второй тайм
94'
АДО Ден Хааг заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9966 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
94'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Г О О О О Л - Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
92'
ПЕНАЛЬТИ! - Konstantinos Tsimikas дергает за футболку соперника (это был Иммерс Лекс) и рефери назначает пенальти!
91'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
91'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
90'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Фран Соль коснулся мяча рукой.
89'
89'
Баккер Данни наказан за толчок Огбече Бартоломью
89'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
88'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
85'
Бекер Шеральдо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
84'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
83'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Огбече Бартоломью пострадал.
83'
82'
Шанс! Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
82'
82'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
81'
Майсснер Томас получил травму и заменен. Ван дер Линден Йоп выходит на поле.
81'
81'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
79'
79'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Майсснер Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Лахман Даррил получил желтую карточку от судьи
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
75'
75'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дюплан Эдуар и Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг.
74'
74'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
73'
73'
Огбече Бартоломью нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
АДО Ден Хааг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
71'
Судья сигнализирует, что Фран Соль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Серж Канон
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йонсен Бьорн из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
69'
68'
68'
ШАНС! Серж Канон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
67'
67'
67'
Иммерс Лекс нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
66'
Серж Канон ошибается в защите.
66'
Мейерс Арон пробует нанести удар издали, но Брандерхорст Маттейс держит все под контролем
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
64'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
63'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
62'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
61'
60'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
58'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
57'
57'
57'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
56'
56'
56'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
55'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
54'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
54'
54'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
53'
53'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
52'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
51'
Абденассер Кайати нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
50'
50'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
50'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
50'
50'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
50'
Абденассер Кайати нанес удар, мяч был парирован, но Брандерхорст Маттейс не удержал его в руках.
50'
Отличные скиллы показывает Абденассер Кайати, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
49'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
Огбече Бартоломью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
49'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
48'
Konstantinos Tsimikas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Серж Канон выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Эно Эйонг уходит с поля и его заменяет Лифтинк Эльмо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
43'
43'
Эно Эйонг не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
42'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
42'
42'
Судья сигнализирует, что Эно Эйонг из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Майсснер Томас сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Фран Соль изменил счет на табло!
40'
Майсснер Томас из команды Виллем II делает пас партнеру.
40'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Кру Йорди пострадал.
39'
39'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
38'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
38'
Баккер Данни выбил мяч подальше от ворот.
36'
Льюис Фернандо получил желтую карточку от судьи
36'
Льюис Фернандо наказан за толчок Фалкенбург Эрик
36'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
34'
33'
33'
33'
32'
31'
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Абденассер Кайати на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Чиривелла Педро получил желтую карточку от судьи
30'
Чиривелла Педро из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Абденассер Кайати пострадал.
29'
29'
Чиривелла Педро не смог попасть в створ ударом издали
28'
Konstantinos Tsimikas коснулся мяча рукой.
27'
27'
Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали
27'
Иммерс Лекс нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
25'
Бёгелсдейк Том нанес удар головой, но Брандерхорст Маттейс спокойно отбил мяч.
25'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Бекер Шеральдо пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Судья сигнализирует, что Эно Эйонг из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Абденассер Кайати
23'
Иммерс Лекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
23'
Бекер Шеральдо нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
23'
23'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Шанс! Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
20'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
19'
18'
Абденассер Кайати нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
18'
17'
17'
ШАНС! Бекер Шеральдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
17'
Йонсен Бьорн выбил мяч подальше от ворот.
17'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
16'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
14'
14'
13'
13'
13'
13'
13'
Konstantinos Tsimikas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Судья сигнализирует, что Огбече Бартоломью из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эбюэхи Тайронн
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
10'
ШАНС! Абденассер Кайати нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Плохо сыграл Лахман Даррил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
8'
8'
Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Льюис Фернандо оказался на газоне.
4'
Иммерс Лекс коснулся мяча рукой.
3'
3'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
После штрафного удара,который нанес Абденассер Кайати мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
2'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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