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Стадион: Зрители: 9966
АДО Ден Хааг
2:1
Конец матча
Виллем II
0'
30' Желтая карточка
Чиривелла Педро
36' Желтая карточка
Льюис Фернандо
0:1
40' Гол
Фран Соль
1:1
69' Гол
Йонсен Бьорн
76' Желтая карточка
Лахман Даррил
2:1
90' Пенальти
Abdenasser El Khayati
90'+4
Второй тайм
94'
АДО Ден Хааг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9966 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
94'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

Описание гола
93'
Г О О О О Л - Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
Фол, нарушение
92'
ПЕНАЛЬТИ! - Konstantinos Tsimikas дергает за футболку соперника (это был Иммерс Лекс) и рефери назначает пенальти!
91'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
91'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Виллем II
91'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
90'
Фран Соль коснулся мяча рукой.
89'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
89'
Баккер Данни наказан за толчок Огбече Бартоломью
89'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
88'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Хайе Том
87'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Удар от ворот произведет Виллем II
85'
Бекер Шеральдо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
84'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
84'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Огбече Бартоломью пострадал.
83'
Удар от ворот произведет Виллем II
82'
Шанс! Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
82'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
82'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
81'
Майсснер Томас получил травму и заменен. Ван дер Линден Йоп выходит на поле.
81'
Удар от ворот произведет Виллем II
81'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
81'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
79'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
79'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Майсснер Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
76'
Лахман Даррил получил желтую карточку от судьи
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
75'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дюплан Эдуар и Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг.
74'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
73'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Огбече Бартоломью нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
72'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
72'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
АДО Ден Хааг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Фран Соль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Серж Канон
Офсайд
70'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йонсен Бьорн из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
69'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Виллем II
68'
ШАНС! Серж Канон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
68'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
67'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
67'
Иммерс Лекс нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
Офсайд
66'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
66'
Серж Канон ошибается в защите.
66'
Мейерс Арон пробует нанести удар издали, но Брандерхорст Маттейс держит все под контролем
66'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
Удар от ворот произведет Виллем II
64'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
63'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
63'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
62'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
61'
Удар от ворот произведет Виллем II
60'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
59'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
57'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Виллем II
57'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
56'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
55'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
55'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
55'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
54'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
53'
Удар от ворот произведет Виллем II
53'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
51'
Абденассер Кайати нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
50'
Удар от ворот произведет Виллем II
50'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
Угловой
50'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
50'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
50'
Абденассер Кайати нанес удар, мяч был парирован, но Брандерхорст Маттейс не удержал его в руках.
50'
Отличные скиллы показывает Абденассер Кайати, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Удар от ворот произведет Виллем II
49'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
Огбече Бартоломью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
49'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
48'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
48'
Konstantinos Tsimikas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Серж Канон выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Эно Эйонг уходит с поля и его заменяет Лифтинк Эльмо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
43'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
43'
Эно Эйонг не смог попасть в створ ударом издали
43'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
42'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
42'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Эно Эйонг из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Майсснер Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Фран Соль изменил счет на табло!
40'
Майсснер Томас из команды Виллем II делает пас партнеру.
40'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Кру Йорди пострадал.
39'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
38'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
38'
Баккер Данни выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
36'
Льюис Фернандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Льюис Фернандо наказан за толчок Фалкенбург Эрик
36'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
36'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
35'
Фран Соль из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Удар от ворот произведет Виллем II
34'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
33'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Виллем II
31'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Абденассер Кайати на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
30'
Чиривелла Педро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Чиривелла Педро из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Абденассер Кайати пострадал.
29'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
29'
Чиривелла Педро не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
28'
Konstantinos Tsimikas коснулся мяча рукой.
27'
Удар от ворот произведет Виллем II
27'
Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали
27'
Иммерс Лекс нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
25'
Бёгелсдейк Том нанес удар головой, но Брандерхорст Маттейс спокойно отбил мяч.
25'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Бекер Шеральдо пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Эно Эйонг из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Абденассер Кайати
23'
Иммерс Лекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
23'
Бекер Шеральдо нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
23'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Виллем II
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Шанс! Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
20'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
19'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Абденассер Кайати нанес удар издали, а Брандерхорст Маттейс отбил его обратно в игру!
18'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Виллем II
17'
ШАНС! Бекер Шеральдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
17'
Йонсен Бьорн выбил мяч подальше от ворот.
17'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
16'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
16'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
13'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
13'
Konstantinos Tsimikas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
12'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Огбече Бартоломью из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эбюэхи Тайронн
11'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
10'
ШАНС! Абденассер Кайати нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Плохо сыграл Лахман Даррил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Виллем II
8'
Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали
8'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
5'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Льюис Фернандо оказался на газоне.
Фол, нарушение
4'
Иммерс Лекс коснулся мяча рукой.
3'
Удар от ворот произведет Виллем II
3'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
После штрафного удара,который нанес Абденассер Кайати мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
Офсайд
2'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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