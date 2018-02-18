Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 11361
0:1
13' ГолВан де Стрек Сандер
0:2
57' ГолВан дер Марел Марк
0:3
63' ГолВан де Стрек Сандер
67' Желтая карточкаДейкхейзен Хенк
1:3
83' ГолJorn Vancamp
1:4
90' ГолЛабьяд Закария
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Хорошую попытку сделал Аюб Яссин. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
ШАНС! Росхёвел Микхал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Ванстеенкисте Яннес не смог попасть в створ ударом издали
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Дессерс Сириль сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Лабьяд Закария изменил счет на табло!
90'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Судья сигнализирует, что Аюб Яссин из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
89'
88'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Думич Дарио из команды Утрехт играет слишком грубо. Gyliano van Velzen оказался на газоне.
88'
87'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает неудачный навес.
87'
87'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
86'
Шанс! Бангор Патрик из команды Рода пробил головой, но мимо
86'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Леувин Рамон из команды Утрехт играет слишком грубо. Gyliano van Velzen оказался на газоне.
84'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Густафссон Симон сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Jorn Vancamp из команды Рода переиграл вратаря дальним ударом!
82'
82'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
79'
79'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
78'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Рода поставил подножку. Пострадал Думич Дарио
78'
Клейбер Шон из команды Утрехт забрасывает мяч в штрафную.
76'
Gyliano van Velzen нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
73'
Тактическая замена. Livio Milts уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
73'
Выглядело как неплохой момент. Нгобо Фред из команды Рода закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
73'
Отличные скиллы показывает Нгобо Фред, обводя своих соперников
71'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Юрьюс Хидде отбил мяч на угловой после удара Лабьяд Закария из штрафной площади.
70'
ШАНС! Лабьяд Закария вышел один-на-один с голкипером...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Клейбер Шон, и мяч снова в игре
68'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Эмануэльсон Урби бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
67'
Судья подбегает и показывает Дейкхейзен Хенк из команды Рода отложенную желтую карточку за фол.
66'
66'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
63'
Клих Матеуш сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер забивает!
62'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает пас партнеру.
62'
62'
Отличный пас сделал Нгобо Фред из команды Рода. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
Янссен Виллем получил травму и заменен. Думич Дарио выходит на поле.
60'
Тактическая замена. Ван Пеппен Ард уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
60'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
60'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Густафссон Симон из команды Рода делает пас партнеру.
57'
Г О О О О Л - Ван дер Марел Марк забивает!
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Аюб Яссин, и мяч снова в игре
57'
Керк Гирано из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
56'
Шахин Дани пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
56'
56'
55'
Янссен Виллем возвращается на поле, всё в порядке.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Янссен Виллем получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Янссен Виллем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
53'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Юрьюс Хидде отбил мяч на угловой после удара Керк Гирано из штрафной площади.
51'
50'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
46'
Судья сигнализирует, что Дейкхейзен Хенк из команды Рода поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
46'
Росхёвел Микхал из команды Рода сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Аюб Яссин мяч отрикошетил от ворот
48'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает пас партнеру.
47'
47'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лабьяд Закария из команды Утрехт забрасывает мяч в штрафную.
46'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
После штрафного удара,который нанес Клейбер Шон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
44'
Ван Пеппен Ард коснулся мяча рукой.
44'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
41'
41'
ШАНС! Шахин Дани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Густафссон Симон из команды Рода отправил кросс в штрафную...
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Керк Гирано получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Штридер Рико получил травму и заменен. Эмануэльсон Урби выходит на поле.
38'
Штридер Рико наказан за толчок Бангор Патрик
37'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
36'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода отправил кросс в штрафную...
35'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Livio Milts
32'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Livio Milts из команды Рода подал угловой слева.
30'
Ванстеенкисте Яннес мяч отрикошетил от ворот
30'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает передачу одноклубнику.
30'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Livio Milts из команды Рода подал угловой слева.
29'
Нденге Тсии-Виллиам мяч отрикошетил от ворот
29'
29'
Ван Пеппен Ард из команды Рода отправил кросс в штрафную...
29'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
26'
О, нет. Из многообещающей позиции Лабьяд Закария из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
26'
Штридер Рико из команды Утрехт делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
23'
Густафссон Симон из команды Рода в офсайде
23'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
23'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает пас партнеру.
22'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Шахин Дани пострадал.
20'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Клейбер Шон из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
18'
Шахин Дани из команды Рода отправил кросс в штрафную...
18'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
18'
17'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
13'
Клих Матеуш сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
13'
Шахин Дани из команды Рода играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
12'
Керк Гирано из команды Утрехт забрасывает мяч в штрафную.
12'
Лабьяд Закария из команды Утрехт играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
8'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дейкхейзен Хенк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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