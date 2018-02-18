Стадион: Гролс Весте Зрители: 25400
1:1
Конец матча
28' Желтая карточкаKenneth Dougal
30' Желтая карточкаФишер Сандер
0:1
62' ГолФрайдей Фред
1:1
85' ГолВучкич Харис
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Хорошую попытку сделал Холла Данни. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
Не повезло! Холла Данни пробил точно в перекладину!
94'
Michael Maria из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Tom Boere выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
93'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
89'
Вучкич Харис из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Йенсен Ричард из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
88'
88'
Судья сигнализирует, что Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Бийен Пит
87'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Г О О О О Л - Вучкич Харис забивает!
85'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
85'
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Julian Chabot получил травму и заменен. Вриндс Барт выходит на поле.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Julian Chabot получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Julian Chabot на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Michael Maria из команды Твенте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
83'
Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
82'
ШАНС! Вучкич Харис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Tom Boere из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
82'
81'
Julian Chabot возвращается на поле, всё в порядке.
80'
80'
Michael Maria из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
80'
Матч возобновится спорным мячом
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Julian Chabot получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Julian Chabot на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Хойвельд Йос из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
78'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Tom Boere оказался на газоне.
78'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Йенсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
77'
77'
Холла Данни из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Kenneth Dougal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Сануси Райан коснулся мяча рукой.
76'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
76'
Йенсен Фредрик из команды Твенте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Ван Морсел Пако возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Морсел Пако получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Ван Морсел Пако на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ван Морсел Пако
73'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
73'
73'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Йенсен Ричард
72'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фрайдей Фред
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
69'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
69'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
68'
68'
Тактическая замена. Куэва Кристиан уходит с поля и его заменяет Michael Maria
68'
Махер Адам II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
67'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Йенсен Фредрик оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Судья сигнализирует, что Куэва Кристиан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
63'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Холла Данни
62'
Крамер Михил сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Фрайдей Фред изменил счет на табло!
62'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 25400 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
57'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
После дальнего удара, который нанес Тигадауини Аднане мяч отбит вратарем
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
53'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
50'
50'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
49'
Julian Chabot предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Тигадауини Аднане пострадал.
48'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Йенсен Фредрик мяч отрикошетил от ворот
47'
Tom Boere из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
46'
Тактическая замена. Соуза Дабни уходит с поля и его заменяет Sherel Floranus
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Вучкич Харис мяч отрикошетил от ворот
44'
44'
Tom Boere мяч отрикошетил от ворот
44'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает пас партнеру.
43'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
42'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Куэва Кристиан из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
41'
Хорошую попытку сделал Тигадауини Аднане. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Тер Авест Хидде нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Куэва Кристиан из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
39'
38'
Julian Chabot предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Tom Boere из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
35'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Тигадауини Аднане из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
33'
Тигадауини Аднане из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Махер Адам II не смог попасть в створ ударом издали
30'
Ван Морсел Пако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Фишер Сандер получил желтую карточку от судьи
30'
Безумный фол. Фишер Сандер грубо играет против соперника. Пострадал Йенсен Фредрик
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Судья сигнализирует, что Йенсен Ричард из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
29'
29'
28'
Kenneth Dougal получил желтую карточку от судьи
28'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Тигадауини Аднане оказался на газоне.
28'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Соуза Дабни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Йенсен Ричард мяч отрикошетил от ворот
27'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Вучкич Харис из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
26'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
26'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Лам Томас из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
25'
25'
Куэва Кристиан мяч отрикошетил от ворот
25'
Плохо сыграл Julian Chabot - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Тигадауини Аднане из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
24'
Сануси Райан коснулся мяча рукой.
24'
24'
ШАНС! Йенсен Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Вучкич Харис из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Tom Boere коснулся мяча рукой.
21'
Йенсен Ричард наказан за толчок Loris Brogno
20'
Удар от ворот произведет Твенте
20'
Ван Морсел Пако не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Твенте нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
19'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
17'
16'
Судья сигнализирует, что Бийен Пит из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фишер Сандер
16'
Tom Boere нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Плохо сыграл Нелом Микел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Бийен Пит оказался на газоне.
15'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Вучкич Харис не смог попасть в створ ударом издали
13'
Судья сигнализирует, что Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Бийен Пит
13'
Удар от ворот произведет Твенте
11'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Тер Авест Хидде из команды Твенте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
9'
Шанс! Бийен Пит из команды Твенте пробил головой, но мимо
9'
Тигадауини Аднане из команды Твенте подал угловой справа.
9'
Julian Chabot предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Йенсен Фредрик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
7'
Тигадауини Аднане из команды Твенте в офсайде
7'
После дальнего удара, который нанес Махер Адам II мяч отбит вратарем
6'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
6'
После дальнего удара, который нанес Тигадауини Аднане мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
5'
Куэва Кристиан из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
3'
Вучкич Харис из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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