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Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
1:0
Конец матча
Хераклес
0'
17' Желтая карточка
Баас Роланд
22' Желтая карточка
Дикс Кевин
50' Желтая карточка
Ниукоп Барт
1:0
59' Гол
Ван Перси Робин
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Фейеноорд вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
94'
Гладон Пол бьет ножницами в створ ворот, но Джонс Брэд не дал случится отличному голу!

Фол, нарушение
93'
Боттегин Эрик наказан за толчок Вермейж Винсент
93'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
93'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
92'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
91'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Боттегин Эрик
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Осман Мо из команды Хераклес пасует в штрафную, но Джонс Брэд выходит и ловит мяч.
90'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Фол, нарушение
88'
Назначен штрафной. Пострадал Дросте Вут, его свалил Йоргенсен Николай.
87'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
87'
Как он промахнулся? Гладон Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Вермейж Винсент из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
86'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Тактическая замена. Эль-Ахмади Карим уходит с поля и его заменяет Амрабат Софьян
83'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
83'
Тактическая замена. Sebastian Jakubiak уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
83'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
80'
Удар от ворот произведет Хераклес
80'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Удар от ворот произведет Хераклес
79'
Эль-Ахмади Карим не смог попасть в створ ударом издали
79'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Опасность предотвращена - Брейкерс Тим из команды Хераклес вступил в отбор удачно
78'
Отличные скиллы показывает Бутьюс Жан-Поль, обводя своих соперников
77'
Удар от ворот произведет Хераклес
77'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Брейкерс Тим наказан за толчок Де Вильена Тонни
73'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
73'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Угловой
73'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
72'
Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Вермейж Винсент из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Кастро Брам не дал случится голу! Йоргенсен Николай должен был забивать, но Кастро Брам сделал отличный сейв
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Дросте Вут оказался на газоне.
68'
Вуйтенс Дрис получил травму и заменен. Дросте Вут выходит на поле.
68'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Осман Мо
Фол, нарушение
68'
Кювас Брандлей коснулся мяча рукой.
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
66'
Баас Роланд из команды Хераклес вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ниукоп Барт не пострадал и надо продолжать игру!
66'
Удар от ворот произведет Хераклес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Вуйтенс Дрис пострадал.
61'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Де Вильена Тонни сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГОЛ! - Ван Перси Робин из команды Фейеноорд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
57'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Угловой
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
57'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
57'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес подал угловой справа.
56'
Соперник делает почти голевой пас, но Джонс Брэд из команды Фейеноорд начеку и спасает ситуацию.
56'
Должен был быть гол! Вермейж Винсент имел отличный шанс, но Джонс Брэд не дал голу состоятся!
55'
Петерсон Кристофер нанес удар, мяч был парирован, но Джонс Брэд не удержал его в руках.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Удар от ворот произведет Хераклес
55'
Отличные скиллы показывает Ван Перси Робин, обводя своих соперников
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Хераклес
53'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Брейкерс Тим наказан за толчок Бутьюс Жан-Поль
52'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
52'
Шанс! Проппер Робин из команды Хераклес пробил головой, но мимо
Угловой
52'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес подал угловой справа.
52'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Монтейро Гамиро пробил со штрафного прямо в стенку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
50'
Ниукоп Барт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Ниукоп Барт грубо играет против соперника. Пострадал Монтейро Гамиро
Угловой
50'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
49'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
49'
Удар от ворот произведет Хераклес
49'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
49'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
48'
Вуйтенс Дрис возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Вуйтенс Дрис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Вуйтенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Вуйтенс Дрис
46'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
46'
Отличные скиллы показывает Ван Перси Робин, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
46'
Баас Роланд из команды Хераклес играет слишком грубо. Ван Перси Робин оказался на газоне.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Хераклес
44'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
43'
Петерсон Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
43'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Хорошую попытку сделал Дикс Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Проппер Робин из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Йоргенсен Николай пострадал.
41'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Де Вильена Тонни нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
38'
Баас Роланд из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
36'
Вермейж Винсент нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
33'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Монтейро Гамиро пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
31'
Удар от ворот произведет Хераклес
31'
Эль-Ахмади Карим не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
28'
Вермейж Винсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд подал угловой слева.
28'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Монтейро Гамиро, его свалил Ван Бик Свен.
25'
Проппер Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Sebastian Jakubiak навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Удар от ворот произведет Хераклес
25'
Шанс! Ван Бик Свен из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд подал угловой слева.
24'
Де Вильена Тонни мяч отрикошетил от ворот
24'
Вратарь парирует удар, который нанес Йоргенсен Николай, и мяч снова в игре
24'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
24'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
22'
Дикс Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Дикс Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Брейкерс Тим
22'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
21'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Монтейро Гамиро оказался на газоне.
21'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Ян-Ари
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Sebastian Jakubiak пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
Офсайд
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
18'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
18'
Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Баас Роланд получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Баас Роланд из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
16'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Вуйтенс Дрис наказан за толчок Йоргенсен Николай
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
15'
Шанс! Монтейро Гамиро из команды Хераклес пробил головой, но мимо
15'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес делает пас партнеру.
15'
Вермейж Винсент из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
15'
Монтейро Гамиро разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дикс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Брейкерс Тим из команды Хераклес играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
12'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
12'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Кювас Брандлей
11'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Sebastian Jakubiak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
Фол, нарушение
8'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Брейкерс Тим оказался на газоне.
7'
Удар от ворот произведет Хераклес
7'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
5'
Удар от ворот произведет Хераклес
5'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
ШАНС! [player1] нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает пас партнеру.
3'
Удар от ворот произведет Хераклес
3'
ШАНС! Бергёйс Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Де Вильена Тонни нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
3'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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