Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
17' Желтая карточкаБаас Роланд
22' Желтая карточкаДикс Кевин
50' Желтая карточкаНиукоп Барт
1:0
59' ГолВан Перси Робин
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Фейеноорд вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Гладон Пол бьет ножницами в створ ворот, но Джонс Брэд не дал случится отличному голу!
93'
Боттегин Эрик наказан за толчок Вермейж Винсент
93'
93'
92'
92'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
91'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Боттегин Эрик
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Осман Мо из команды Хераклес пасует в штрафную, но Джонс Брэд выходит и ловит мяч.
90'
89'
88'
88'
Назначен штрафной. Пострадал Дросте Вут, его свалил Йоргенсен Николай.
87'
87'
Как он промахнулся? Гладон Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Вермейж Винсент из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Тактическая замена. Эль-Ахмади Карим уходит с поля и его заменяет Амрабат Софьян
83'
83'
Тактическая замена. Sebastian Jakubiak уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
83'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
80'
80'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
79'
Эль-Ахмади Карим не смог попасть в створ ударом издали
79'
78'
Опасность предотвращена - Брейкерс Тим из команды Хераклес вступил в отбор удачно
78'
Отличные скиллы показывает Бутьюс Жан-Поль, обводя своих соперников
77'
77'
77'
77'
76'
Брейкерс Тим наказан за толчок Де Вильена Тонни
73'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
73'
73'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
72'
Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Вермейж Винсент из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Кастро Брам не дал случится голу! Йоргенсен Николай должен был забивать, но Кастро Брам сделал отличный сейв
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
70'
70'
69'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Дросте Вут оказался на газоне.
68'
Вуйтенс Дрис получил травму и заменен. Дросте Вут выходит на поле.
68'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Осман Мо
68'
Кювас Брандлей коснулся мяча рукой.
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Баас Роланд из команды Хераклес вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ниукоп Барт не пострадал и надо продолжать игру!
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Вуйтенс Дрис пострадал.
61'
61'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Де Вильена Тонни сделал результативную передачу.
59'
ГОЛ! - Ван Перси Робин из команды Фейеноорд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
57'
57'
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
57'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес подал угловой справа.
56'
Соперник делает почти голевой пас, но Джонс Брэд из команды Фейеноорд начеку и спасает ситуацию.
56'
Должен был быть гол! Вермейж Винсент имел отличный шанс, но Джонс Брэд не дал голу состоятся!
55'
Петерсон Кристофер нанес удар, мяч был парирован, но Джонс Брэд не удержал его в руках.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
55'
Отличные скиллы показывает Ван Перси Робин, обводя своих соперников
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
54'
53'
53'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
53'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
Брейкерс Тим наказан за толчок Бутьюс Жан-Поль
52'
52'
Шанс! Проппер Робин из команды Хераклес пробил головой, но мимо
52'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес подал угловой справа.
52'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Монтейро Гамиро пробил со штрафного прямо в стенку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Ниукоп Барт получил желтую карточку от судьи
50'
Безумный фол. Ниукоп Барт грубо играет против соперника. Пострадал Монтейро Гамиро
50'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
49'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
49'
49'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
49'
48'
Вуйтенс Дрис возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Вуйтенс Дрис получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Вуйтенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Вуйтенс Дрис
46'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
46'
Отличные скиллы показывает Ван Перси Робин, обводя своих соперников
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Баас Роланд из команды Хераклес играет слишком грубо. Ван Перси Робин оказался на газоне.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
43'
43'
Петерсон Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
Хорошую попытку сделал Дикс Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
41'
Проппер Робин из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Йоргенсен Николай пострадал.
41'
40'
Де Вильена Тонни нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
39'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
38'
Баас Роланд из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
36'
Вермейж Винсент нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
33'
32'
Монтейро Гамиро пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
31'
31'
Эль-Ахмади Карим не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
29'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
28'
Вермейж Винсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд подал угловой слева.
28'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
26'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Назначен штрафной. Пострадал Монтейро Гамиро, его свалил Ван Бик Свен.
25'
Проппер Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Sebastian Jakubiak навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
25'
Шанс! Ван Бик Свен из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
24'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд подал угловой слева.
24'
Де Вильена Тонни мяч отрикошетил от ворот
24'
Вратарь парирует удар, который нанес Йоргенсен Николай, и мяч снова в игре
24'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
24'
24'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
22'
Дикс Кевин получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Дикс Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Брейкерс Тим
22'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Монтейро Гамиро оказался на газоне.
21'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
20'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Ян-Ари
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Sebastian Jakubiak пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
18'
18'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
18'
Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Баас Роланд получил желтую карточку от судьи
17'
Судья сигнализирует, что Баас Роланд из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
16'
16'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Вуйтенс Дрис наказан за толчок Йоргенсен Николай
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
15'
Шанс! Монтейро Гамиро из команды Хераклес пробил головой, но мимо
15'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес делает пас партнеру.
15'
Вермейж Винсент из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
15'
Монтейро Гамиро разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дикс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Брейкерс Тим из команды Хераклес играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
12'
12'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Кювас Брандлей
11'
11'
Sebastian Jakubiak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
9'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
8'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Брейкерс Тим оказался на газоне.
7'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
4'
ШАНС! [player1] нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает пас партнеру.
3'
3'
ШАНС! Бергёйс Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Де Вильена Тонни нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
3'
3'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
2'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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