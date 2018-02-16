Стадион: Right To Dream Park Зрители: 1930
2:1
Конец матча
1:0
7' ГолMathias Jensen II
2:0
25' ГолРюгаард-Йенсен Миккел
58' Желтая карточкаНельссон Виктор
2:1
59' ГолRasmus Festersen
73' Желтая карточкаПетерсен Кеннет
84' Желтая карточкаMathias Jensen II
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Грютебуст Стен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Расмуссен Матиас ошибается в защите.
94'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Плохо сыграл Andreas Skovgaard - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
94'
94'
Клеве Троэльс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
93'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
93'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
92'
Nicklas Strunck выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
91'
Тактическая замена. Mikkel Damsgaard уходит с поля и его заменяет Nicklas Strunck
91'
Как он промахнулся? Nikolai Baden имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Nikolai Baden из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
88'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Nikolai Baden
87'
87'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
86'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
86'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Расмуссен Матиас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
85'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Mikkel Damsgaard должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
85'
Отличные скиллы показывает Mikkel Damsgaard, обводя своих соперников
85'
Петерсен Кеннет ошибается в защите.
85'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 1930 болельщиков
84'
Глупую желтую получил Mathias Jensen за то, что отбил ногой мяч после свистка
84'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
84'
84'
83'
Оденсе делает атакующую замену. Casper Nielsen ушел с поля, а Феллах Мохаммед вышел в подмогу атаке.
83'
Тактическая замена. Casper Nielsen уходит с поля и его заменяет Феллах Мохаммед
83'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
82'
81'
81'
Норшеланн делает оборонительную замену. Петри Лассе уходит, а на его место вступает Andreas Skovgaard, игрок более защитного плана.
80'
Тактическая замена. Петри Лассе уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
79'
79'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
79'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
78'
78'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Опасность предотвращена - Рёмер Андре из команды Оденсе вступил в отбор удачно
77'
77'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Опасность предотвращена - Петри Лассе из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
77'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
77'
Удар от ворот произведет Норшеланн
76'
76'
Рунарссон Рунар Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
76'
Эдмундссон Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн в офсайде
75'
Греве Матиас из команды Оденсе в офсайде
75'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
74'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
73'
73'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
73'
Петерсен Кеннет - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
73'
Судья сигнализирует, что Петерсен Кеннет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Mikkel Damsgaard
72'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмус Фестерсен
70'
Деслер Миккел наказан за толчок Mathias Jensen
69'
69'
Рюгаард-Йенсен Миккел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
68'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Mikkel Damsgaard
67'
Mathias Jensen возвращается на поле, всё в порядке.
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Mathias Jensen получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Mathias Jensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
ШАНС! Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рюгаард-Йенсен Миккел и Асанте Эрнест из команды Норшеланн.
65'
Удар от ворот произведет Норшеланн
65'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
64'
64'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
63'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
63'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
63'
Рёмер Андре из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
63'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
61'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Асанте Эрнест нанес удар, мяч был парирован, но Грютебуст Стен не удержал его в руках.
61'
Петри Лассе из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
61'
Греве Матиас из команды Оденсе играет слишком грубо. Нельссон Виктор оказался на газоне.
60'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
60'
59'
Лаурсен Якоб-Баррет сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Расмус Фестерсен изменил счет на табло!
59'
59'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
59'
Удар от ворот произведет Норшеланн
59'
Томасен Йенс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Нельссон Виктор получил желтую карточку от судьи
58'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Расмус Фестерсен пострадал.
57'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
57'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмус Фестерсен
56'
56'
Рюгаард-Йенсен Миккел не смог попасть в створ ударом издали
56'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн находит одноклубника четким пасом пяткой.
55'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
55'
Расмус Фестерсен пробует нанести удар издали, но Рунарссон Рунар Алекс держит все под контролем
54'
Удар от ворот произведет Норшеланн
54'
Отличный пас сделал Деслер Миккел из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
После удара головой, который сделал Расмус Фестерсен мяч выносится вратарем на угловой
50'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
50'
Петри Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает неудачный навес.
50'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Томасен Йенс из команды Оденсе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
47'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Расмус Фестерсен оказался на газоне.
46'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн в офсайде
46'
Ulrik Yttergaard Jenssen выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
44'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Опасность предотвращена - Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
43'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
42'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
42'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Грютебуст Стен, но его отбил вратарь на угловой.
42'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Грютебуст Стен ошибается в защите.
41'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
41'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Клеве Троэльс из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
38'
Удар от ворот произведет Норшеланн
38'
Удар от ворот произведет Норшеланн
37'
Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали
37'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клеве Троэльс и Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе.
37'
37'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Норшеланн
36'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает неудачный навес.
36'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
36'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
35'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
35'
34'
33'
Mikkel Damsgaard имел все шансы забить, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв!
33'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
33'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
31'
29'
29'
28'
28'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
28'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
26'
25'
Асанте Эрнест сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Рюгаард-Йенсен Миккел изменил счет на табло!
25'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает пас партнеру.
25'
24'
24'
24'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Расмус Фестерсен нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Андерс К. Якобсен из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
23'
Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Хансен Беньямин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Расмус Фестерсен заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
22'
Деслер Миккел из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
22'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
21'
20'
Хорошую попытку сделал Mikkel Damsgaard. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Петри Лассе из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
20'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает пас партнеру.
20'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
20'
Отличный пас сделал Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
18'
Опасность предотвращена - Mathias Jensen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
18'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
18'
Расмус Фестерсен наказан за толчок Петри Лассе
17'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
17'
17'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
16'
Грютебуст Стен отбил мяч на угловой после удара Асанте Эрнест из штрафной площади.
16'
14'
Судья сигнализирует, что Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
11'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерс К. Якобсен
10'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Томасен Йенс из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
10'
Удар от ворот произведет Норшеланн
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает неудачный навес.
8'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Расмуссен Матиас
7'
Mikkel Damsgaard сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Mathias Jensen из команды Норшеланн переиграл вратаря дальним ударом!
7'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
7'
7'
Петри Лассе выбил мяч подальше от ворот.
5'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
4'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
3'
Судья сигнализирует, что Хансен Беньямин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
2'
Опасность предотвращена - Рёмер Андре из команды Оденсе вступил в отбор удачно
2'
Петри Лассе из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
2'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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