  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2540
Силькеборг
1:1
Второй тайм: 83'
Люнгбю
0'
0:1
50' Гол
Соренсен Томас III
1:1
68' Гол
Tobias Sahlquist
83'
Второй тайм
83'
Удар от ворот произведет Люнгбю
83'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
82'
Силькеборг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
82'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Шала Херолинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
81'
Jens Martin Gammelby нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
80'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой слева.
80'
Oskar Snorre Olsen не дал случится голу! Слот Каспер должен был забивать, но Oskar Snorre Olsen сделал отличный сейв
80'
Tobias Salquist из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
79'
Удар от ворот произведет Люнгбю
79'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный кросс...
79'
Valance Nambishi из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Отличные скиллы показывает Valance Nambishi, обводя своих соперников
78'
Удар от ворот произведет Люнгбю
77'
ШАНС! Magnus Mattsson нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Офсайд
77'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Хорошую попытку сделал Слот Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Слот Каспер из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
75'
Удар от ворот произведет Силькеборг
75'
Тактическая замена. Фосгаард Лассе уходит с поля и его заменяет Mohammed Saeid
74'
ШАНС! Gustav Marcussen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
74'
Удар от ворот произведет Люнгбю
74'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Valance Nambishi
74'
Tobias Salquist из команды Силькеборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
73'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
73'
Марк Рочестер Сёренсен мяч отрикошетил от ворот
73'
Плохо сыграл Хебо Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
73'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Оджо Ким из команды Люнгбю играет слишком грубо. Ibrahim Moro оказался на газоне.
71'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Gustav Marcussen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Tobias Salquist
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 2540 болельщиков
69'
Отличный гол забил Tobias Salquist
68'
Ibrahim Moro сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Tobias Salquist изменил счет на табло!
68'
Отличные скиллы показывает Tobias Salquist, обводя своих соперников
68'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
68'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
67'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Опасность! Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
66'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
66'
Оджо Ким из команды Люнгбю в офсайде
64'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Люнгбю
63'
Люнгбю делает оборонительную замену. Джеппе Брандруп уходит, а на его место вступает Кьяер Йеппе, игрок более защитного плана.
63'
Тактическая замена. Mayron George уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
63'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Джеппе Брандруп
Травма, повреждение
63'
Magnus Mattsson возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Magnus Mattsson получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Magnus Mattsson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Йеспер Чристджансен атаковал сзади соперника. Это Magnus Mattsson заработал своей команде штрафной
60'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Удар от ворот произведет Люнгбю
59'
Шанс! Нильссон Хокан из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
Угловой
59'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
59'
Соренсен Томас III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Moro из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
Удар от ворот произведет Люнгбю
56'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Jeppe Okkels уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
56'
Oskar Snorre Olsen из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
55'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
55'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю в офсайде
55'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Jeppe Okkels нанес удар издали, а Oskar Snorre Olsen отбил его обратно в игру!
54'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
53'
Хорошую попытку сделал Шала Херолинд. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
53'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Опасность предотвращена - Кьяер Йеппе из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
53'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
52'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Отличный гол забил Соренсен Томас III
50'
Йеспер Чристджансен сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Люнгбю.
50'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
50'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
50'
Tobias Salquist предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
ШАНС! Ламб Микаэл вышел один-на-один с голкипером...
49'
Опасность! Mayron George из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Удар от ворот произведет Люнгбю
49'
Как он промахнулся? Magnus Mattsson имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
49'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный кросс...
48'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
46'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
46'
Плохо сыграл Кьяер Йеппе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Кьяер Йеппе грубо играет против соперника. Пострадал Томас Нёргаард
44'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
44'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный кросс...
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
42'
Удар от ворот произведет Люнгбю
41'
Jens Martin Gammelby не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
40'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг в офсайде
39'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
39'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
37'
Удар от ворот произведет Люнгбю
37'
Шанс! Симон Якобсен из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
Угловой
37'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
36'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
36'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Jens Martin Gammelby разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
Удар от ворот произведет Люнгбю
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Шала Херолинд из команды Люнгбю подал угловой справа.
33'
Симон Якобсен из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
32'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает неудачный навес.
31'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
31'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
31'
Отличные скиллы показывает Jeppe Okkels, обводя своих соперников
31'
Удар от ворот произведет Силькеборг
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
29'
Magnus Mattsson навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю играет слишком грубо. Jeppe Okkels оказался на газоне.
28'
Удар от ворот произведет Силькеборг
28'
Кьяер Йеппе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
28'
ШАНС! Кьяер Йеппе вышел один-на-один с голкипером...
27'
Шала Херолинд разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
26'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Шала Херолинд пострадал.
26'
Удар от ворот произведет Силькеборг
26'
Отличный пас сделал Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Tobias Salquist из команды Силькеборг.
25'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
23'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Ibrahim Moro нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
22'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
22'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
20'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Удар от ворот произведет Люнгбю
18'
Опасность предотвращена - Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
18'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
Офсайд
17'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
17'
Опасность! Лунд Оливер из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
16'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Moro из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен
14'
Jens Martin Gammelby нанес удар головой, но Oskar Snorre Olsen спокойно отбил мяч.
14'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Люнгбю
13'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Симон Якобсен из команды Силькеборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
12'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Родич Владимир пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre Olsen держит все под контролем
Офсайд
10'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг в офсайде
9'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
Травма, повреждение
7'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Ibrahim Moro получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
6'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
5'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
4'
Mayron George нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
ШАНС! Mayron George вышел один-на-один с голкипером...
4'
Опасность! Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
3'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
2'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация