Стадион: JYSK Park Зрители: 2540
1:1
Второй тайм: 83'
0:1
50' ГолСоренсен Томас III
1:1
68' ГолTobias Sahlquist
Второй тайм
83'
83'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
82'
Силькеборг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
82'
82'
Шала Херолинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
81'
Jens Martin Gammelby нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
80'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой слева.
80'
Oskar Snorre Olsen не дал случится голу! Слот Каспер должен был забивать, но Oskar Snorre Olsen сделал отличный сейв
80'
Tobias Salquist из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
79'
79'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный кросс...
79'
Valance Nambishi из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Отличные скиллы показывает Valance Nambishi, обводя своих соперников
78'
77'
ШАНС! Magnus Mattsson нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Хорошую попытку сделал Слот Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Слот Каспер из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
75'
75'
Тактическая замена. Фосгаард Лассе уходит с поля и его заменяет Mohammed Saeid
74'
ШАНС! Gustav Marcussen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
74'
74'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Valance Nambishi
74'
Tobias Salquist из команды Силькеборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
73'
Марк Рочестер Сёренсен мяч отрикошетил от ворот
73'
Плохо сыграл Хебо Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
73'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Оджо Ким из команды Люнгбю играет слишком грубо. Ibrahim Moro оказался на газоне.
71'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Судья сигнализирует, что Gustav Marcussen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Tobias Salquist
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 2540 болельщиков
69'
Отличный гол забил Tobias Salquist
68'
Ibrahim Moro сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Tobias Salquist изменил счет на табло!
68'
Отличные скиллы показывает Tobias Salquist, обводя своих соперников
68'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
67'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Опасность! Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
66'
66'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
66'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
64'
64'
63'
Люнгбю делает оборонительную замену. Джеппе Брандруп уходит, а на его место вступает Кьяер Йеппе, игрок более защитного плана.
63'
Тактическая замена. Mayron George уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
63'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Джеппе Брандруп
63'
Magnus Mattsson возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Magnus Mattsson получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Magnus Mattsson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Судья свистит. Йеспер Чристджансен атаковал сзади соперника. Это Magnus Mattsson заработал своей команде штрафной
60'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
59'
Шанс! Нильссон Хокан из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
59'
59'
Соренсен Томас III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Moro из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
56'
56'
Тактическая замена. Jeppe Okkels уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
56'
Oskar Snorre Olsen из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
55'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
55'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю в офсайде
55'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Jeppe Okkels нанес удар издали, а Oskar Snorre Olsen отбил его обратно в игру!
54'
54'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
53'
Хорошую попытку сделал Шала Херолинд. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
53'
53'
Опасность предотвращена - Кьяер Йеппе из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
53'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
52'
50'
Отличный гол забил Соренсен Томас III
50'
Йеспер Чристджансен сделал результативную передачу.
50'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Люнгбю.
50'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
50'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
50'
Tobias Salquist предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
ШАНС! Ламб Микаэл вышел один-на-один с голкипером...
49'
Опасность! Mayron George из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
49'
Как он промахнулся? Magnus Mattsson имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
49'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный кросс...
48'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
46'
Плохо сыграл Кьяер Йеппе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
45'
Безумный фол. Кьяер Йеппе грубо играет против соперника. Пострадал Томас Нёргаард
44'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
44'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный кросс...
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
42'
41'
Jens Martin Gammelby не смог попасть в створ ударом издали
40'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг в офсайде
39'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
39'
39'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
37'
37'
Шанс! Симон Якобсен из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
37'
36'
36'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
36'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Jens Martin Gammelby разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Шала Херолинд из команды Люнгбю подал угловой справа.
33'
Симон Якобсен из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
32'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает неудачный навес.
31'
31'
31'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
31'
Отличные скиллы показывает Jeppe Okkels, обводя своих соперников
31'
30'
29'
Magnus Mattsson навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю играет слишком грубо. Jeppe Okkels оказался на газоне.
28'
28'
Кьяер Йеппе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
28'
ШАНС! Кьяер Йеппе вышел один-на-один с голкипером...
27'
Шала Херолинд разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Шала Херолинд пострадал.
26'
26'
Отличный пас сделал Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Tobias Salquist из команды Силькеборг.
25'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Ibrahim Moro нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
22'
22'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
22'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
20'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Опасность предотвращена - Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
18'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
17'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
17'
Опасность! Лунд Оливер из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
16'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
15'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Moro из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен
14'
Jens Martin Gammelby нанес удар головой, но Oskar Snorre Olsen спокойно отбил мяч.
14'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Симон Якобсен из команды Силькеборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
12'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Родич Владимир пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre Olsen держит все под контролем
10'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг в офсайде
9'
9'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
7'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Ibrahim Moro получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
4'
Mayron George нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
ШАНС! Mayron George вышел один-на-один с голкипером...
4'
Опасность! Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
2'
1'
1'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация