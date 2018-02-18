Стадион: Right To Dream Park Зрители: 568
0:2
Конец матча
5' Желтая карточкаОльсен Патрик
5' Желтая карточкаФиннбогасон Къяртан
0:1
54' ГолOliver Drost
61' Желтая карточкаOliver Drost
64' Желтая карточкаDelphin Tshiembe
72' Желтая карточкаPeter Nymann
0:2
83' ГолPeter Nymann
Второй тайм
94'
Хорсенс заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Simon Okosun пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
93'
Судья свистит. Даниэль Фунч атаковал сзади соперника. Это Лассе Крюгер заработал своей команде штрафной
91'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
91'
Отличные скиллы показывает Финнбогасон Къяртан, обводя своих соперников
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
90'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
89'
88'
Simon Okosun из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
88'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
86'
86'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
85'
Судья сигнализирует, что Simon Okosun из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Douglas
85'
85'
Douglas не смог попасть в створ ударом издали
84'
Тактическая замена. Oliver Drost уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
84'
Отличный командный гол!
83'
Ханссон Халлюр сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Петер Нюманн изменил счет на табло!
83'
83'
83'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
80'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Anders Holst из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Борринг Йонас наказан за толчок Даниэль Фунч
78'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
78'
77'
Борринг Йонас наказан за толчок Soeren Henriksen
76'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
76'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 568 болельщиков
75'
75'
75'
Должен был быть гол! Simon Okosun имел отличный шанс, но Aris Vaporakis не дал голу состоятся!
74'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
73'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Tobias Christensen
72'
Петер Нюманн получает желтую карточку за толчок соперника.
72'
Петер Нюманн наказан за толчок Matheus Leiria
71'
Simon Okosun наказан за толчок Ольсен Патрик
70'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
70'
Выглядело как неплохой момент. Борринг Йонас из команды Хорсенс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
70'
70'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой справа.
69'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
69'
Шанс! Delphin Tshiembe из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
68'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой справа.
68'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
67'
Christian Koehler не смог попасть в створ ударом издали
67'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой справа.
66'
Хороший удар издали нанес Anders Holst, но отличный сейв сделал Йоронен Йессе. Угловой.
66'
Anders Holst из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
66'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Ханссон Халлюр
65'
Martin Fisch из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Йонас Торсен оказался на газоне.
65'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
65'
64'
Delphin Tshiembe сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
64'
Судья свистит. Delphin Tshiembe атаковал сзади соперника. Это Nicolas Mortensen заработал своей команде штрафной
64'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
64'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
63'
63'
62'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
62'
62'
62'
Почти гол! Martin Fisch пробил головой по воротам, но Йоронен Йессе спас!
62'
61'
Oliver Drost сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
61'
Судья сигнализирует, что Oliver Drost из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
61'
61'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Simon Okosun и попал в каркас ворот!
61'
61'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
61'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Йонас Торсен
60'
ШАНС! Douglas нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
58'
Тактическая замена. Mikkel Basse уходит с поля и его заменяет Anders Holst
58'
58'
57'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Douglas мяча так и не получил
56'
56'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
54'
Г О О О О Л - Oliver Drost забивает!
54'
Aris Vaporakis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой справа.
53'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Nicolas Mortensen пробил со штрафного прямо в стенку
51'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Mikkel Basse
51'
Отличные скиллы показывает Mikkel Basse, обводя своих соперников
50'
50'
50'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
49'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
48'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Судья свистит. Delphin Tshiembe атаковал сзади соперника. Это Douglas заработал своей команде штрафной
46'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Петер Нюманн наказан за толчок Matheus Leiria
46'
46'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
48'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
47'
47'
Douglas из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
47'
47'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
46'
Douglas из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
44'
Christian Koehler из команды Хельсингёр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
43'
Christian Koehler решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Судья свистит. Александр Людвиг атаковал сзади соперника. Это Douglas заработал своей команде штрафной
41'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Aris Vaporakis
41'
41'
41'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
40'
40'
ШАНС! Mikkel Basse нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
40'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр играет в стеночку с партнером по команде. Douglas это был.
39'
Опасность предотвращена - Ольсен Патрик из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
39'
39'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
39'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
39'
38'
Опасность предотвращена - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
38'
Отличные скиллы показывает Matheus Leiria, обводя своих соперников
38'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Борринг Йонас наказан за толчок Soeren Henriksen
37'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
36'
Douglas из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
36'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
35'
34'
Судья сигнализирует, что Christian Koehler из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
34'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
34'
Mikkel Qvist наказан за толчок Douglas
33'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
33'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Опасность предотвращена - Martin Fisch из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Simon Okosun, обводя своих соперников
33'
32'
32'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
32'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
32'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
31'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Опасность предотвращена - Mikkel Basse из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
30'
Simon Okosun из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
29'
Грегор Паскаль получил травму и заменен. Martin Fisch выходит на поле.
29'
Mikkel Basse нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
28'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
28'
28'
28'
28'
28'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
27'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
27'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
26'
Как он промахнулся? Финнбогасон Къяртан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
26'
25'
Mikkel Basse возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Basse получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Mikkel Basse на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
23'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает неудачный навес.
23'
Oliver Drost из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Douglas из команды Хельсингёр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
22'
Плохо сыграл Даниэль Фунч - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
21'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
21'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
20'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Борринг Йонас нанес удар головой, но Aris Vaporakis спокойно отбил мяч.
20'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
19'
Отличные скиллы показывает Mikkel Qvist, обводя своих соперников
19'
19'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
18'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Грегор Паскаль возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Грегор Паскаль получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Грегор Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
16'
Опасность предотвращена - Oliver Drost из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
15'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
15'
15'
Aris Vaporakis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
13'
Christian Koehler не смог попасть в створ ударом издали
13'
Отличные скиллы показывает Christian Koehler, обводя своих соперников
13'
13'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
12'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
11'
11'
11'
10'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
9'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Nicolas Mortensen, и мяч снова в игре
8'
Nicolas Mortensen не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
7'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Ольсен Патрик
6'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
6'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
6'
Шанс! Simon Okosun из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
5'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Финнбогасон Къяртан получает желтую карточку за неспортивное поведение
5'
Ольсен Патрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
4'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
3'
ШАНС! Matheus Leiria нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Плохо сыграл Delphin Tshiembe - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
2'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Начало матча отложено.
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация