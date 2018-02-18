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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 568
Хельсингёр
0:2
Конец матча
Хорсенс
0'
5' Желтая карточка
Ольсен Патрик
5' Желтая карточка
Финнбогасон Къяртан
0:1
54' Гол
Oliver Drost
61' Желтая карточка
Oliver Drost
64' Желтая карточка
Delphin Tshiembe
72' Желтая карточка
Peter Nymann
0:2
83' Гол
Peter Nymann
90'+4
Второй тайм
94'
Хорсенс заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Simon Okosun пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Даниэль Фунч атаковал сзади соперника. Это Лассе Крюгер заработал своей команде штрафной
91'
Удар от ворот произведет Хельсингёр

91'
Отличные скиллы показывает Финнбогасон Къяртан, обводя своих соперников
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
91'
Борринг Йонас из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
90'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Simon Okosun из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
88'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
86'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
86'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Simon Okosun из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Douglas
85'
Удар от ворот произведет Хорсенс
85'
Douglas не смог попасть в створ ударом издали
84'
Тактическая замена. Oliver Drost уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
84'
Отличный командный гол!
83'
Ханссон Халлюр сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Петер Нюманн изменил счет на табло!
83'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Офсайд
82'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
82'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
80'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Anders Holst из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
79'
Борринг Йонас наказан за толчок Даниэль Фунч
78'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
Угловой
78'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
Фол, нарушение
77'
Борринг Йонас наказан за толчок Soeren Henriksen
76'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
76'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 568 болельщиков
75'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
75'
Должен был быть гол! Simon Okosun имел отличный шанс, но Aris Vaporakis не дал голу состоятся!
74'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Tobias Christensen
Желтая карточка
72'
Петер Нюманн получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
72'
Петер Нюманн наказан за толчок Matheus Leiria
Фол, нарушение
71'
Simon Okosun наказан за толчок Ольсен Патрик
70'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
70'
Выглядело как неплохой момент. Борринг Йонас из команды Хорсенс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
70'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой справа.
69'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
69'
Шанс! Delphin Tshiembe из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
Угловой
68'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой справа.
68'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
67'
Christian Koehler не смог попасть в створ ударом издали
67'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
67'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
Угловой
67'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой справа.
66'
Хороший удар издали нанес Anders Holst, но отличный сейв сделал Йоронен Йессе. Угловой.
66'
Anders Holst из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
66'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
66'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Ханссон Халлюр
Фол, нарушение
65'
Martin Fisch из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Йонас Торсен оказался на газоне.
65'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
65'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
64'
Delphin Tshiembe сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Delphin Tshiembe атаковал сзади соперника. Это Nicolas Mortensen заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
64'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
63'
Борринг Йонас из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
63'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
62'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
62'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
62'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
62'
Почти гол! Martin Fisch пробил головой по воротам, но Йоронен Йессе спас!
62'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
61'
Oliver Drost сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Oliver Drost из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
61'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Simon Okosun и попал в каркас ворот!
61'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
61'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
61'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Йонас Торсен
60'
ШАНС! Douglas нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
58'
Тактическая замена. Mikkel Basse уходит с поля и его заменяет Anders Holst
Офсайд
58'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
58'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
57'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Douglas мяча так и не получил
56'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Oliver Drost забивает!
54'
Aris Vaporakis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
53'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой справа.
53'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Nicolas Mortensen пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Mikkel Basse
51'
Отличные скиллы показывает Mikkel Basse, обводя своих соперников
50'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
50'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Борринг Йонас из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
48'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Delphin Tshiembe атаковал сзади соперника. Это Douglas заработал своей команде штрафной
46'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
46'
Петер Нюманн наказан за толчок Matheus Leiria
46'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Удар от ворот произведет Хорсенс
48'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
47'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Douglas из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
47'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
46'
Douglas из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
44'
Christian Koehler из команды Хельсингёр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Удар от ворот произведет Хорсенс
43'
Christian Koehler решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Александр Людвиг атаковал сзади соперника. Это Douglas заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
41'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Aris Vaporakis
41'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
40'
Удар от ворот произведет Хорсенс
40'
ШАНС! Mikkel Basse нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
40'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр играет в стеночку с партнером по команде. Douglas это был.
39'
Опасность предотвращена - Ольсен Патрик из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
39'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
39'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
39'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
39'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
38'
Опасность предотвращена - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
38'
Отличные скиллы показывает Matheus Leiria, обводя своих соперников
38'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
37'
Борринг Йонас наказан за толчок Soeren Henriksen
37'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
36'
Douglas из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
36'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
35'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Christian Koehler из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
34'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
Фол, нарушение
34'
Mikkel Qvist наказан за толчок Douglas
33'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
33'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Опасность предотвращена - Martin Fisch из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Simon Okosun, обводя своих соперников
33'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
32'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
32'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
31'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Борринг Йонас из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
31'
Опасность предотвращена - Mikkel Basse из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
30'
Simon Okosun из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
29'
Грегор Паскаль получил травму и заменен. Martin Fisch выходит на поле.
29'
Mikkel Basse нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
28'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
28'
Oliver Drost нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
28'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
27'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
27'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
26'
Как он промахнулся? Финнбогасон Къяртан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
26'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
25'
Mikkel Basse возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Basse получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Mikkel Basse на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
23'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает неудачный навес.
23'
Oliver Drost из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
22'
Douglas из команды Хельсингёр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
22'
Плохо сыграл Даниэль Фунч - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
21'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
21'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
20'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Борринг Йонас нанес удар головой, но Aris Vaporakis спокойно отбил мяч.
Угловой
20'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
19'
Отличные скиллы показывает Mikkel Qvist, обводя своих соперников
19'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
19'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Офсайд
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
18'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
18'
Грегор Паскаль возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Грегор Паскаль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Грегор Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Oliver Drost нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Опасность предотвращена - Oliver Drost из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
15'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
15'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
15'
Aris Vaporakis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Удар от ворот произведет Хорсенс
13'
Christian Koehler не смог попасть в створ ударом издали
13'
Отличные скиллы показывает Christian Koehler, обводя своих соперников
13'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
12'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
12'
Oliver Drost нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
11'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Офсайд
11'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
11'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
10'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
10'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
9'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Nicolas Mortensen, и мяч снова в игре
8'
Nicolas Mortensen не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
6'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
6'
Шанс! Simon Okosun из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
5'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
5'
Финнбогасон Къяртан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
5'
Ольсен Патрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
4'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Удар от ворот произведет Хорсенс
3'
ШАНС! Matheus Leiria нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Плохо сыграл Delphin Tshiembe - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
2'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Судья
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Начало матча отложено.
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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