Стадион: МСХ Арена Зрители: 10654
2:1
Второй тайм: 79'
0:1
24' ГолСотириу Пиерос
1:1
28' ГолFrank Onyeka
39' Желтая карточкаСотириу Пиерос
39' Желтая карточкаСвятченко Эрик
2:1
44' ГолДуэлунд Миккель
45' Желтая карточкаОльсен Робин
Второй тайм
77'
77'
Шанс! Бойлесен Николай из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
77'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
77'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Сотириу Пиерос нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
76'
76'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
75'
75'
74'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
74'
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
74'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
74'
74'
73'
Викхейм Густав мяч отрикошетил от ворот
73'
73'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
73'
73'
73'
73'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 10654 болельщиков
72'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
72'
72'
71'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Поульсен Андреас уходит с поля и его заменяет Хенде Марк-Даль
71'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
Викхейм Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
70'
Опасность предотвращена - Корчмар Жолт из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
70'
Отличные скиллы показывает Фальк Расмус, обводя своих соперников
69'
69'
69'
68'
Frank Onyeka нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Корчмар Жолт
67'
Поульсен Якоб наказан за толчок Квист Вильям
67'
Викхейм Густав пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Спарв Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Вавро Денис наказан за толчок Дуэлунд Миккель
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Тактическая замена. Люфтнер Михаэль уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
65'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Фишер Виктор
64'
64'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
64'
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
63'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
63'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
63'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Сков Роберт оказался на газоне.
62'
62'
Тюкосен Мадс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
61'
60'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
60'
59'
59'
59'
59'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
58'
Поульсен Андреас возвращается на поле, всё в порядке.
58'
58'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Поульсен Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
56'
56'
56'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
55'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой справа.
55'
Поульсен Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
54'
54'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
53'
Люфтнер Михаэль ошибается в защите.
53'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
53'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
52'
Сков Роберт имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
52'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
52'
52'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
51'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
47'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой справа.
47'
Дуэлунд Миккель коснулся мяча рукой.
46'
Хорошую попытку сделал Фальк Расмус. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
46'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
46'
46'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
Рефери не любит споров - именно за это Ольсен Робин сейчас получил желтую
47'
47'
47'
47'
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Плохо сыграл Люфтнер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
44'
ГОООООЛ - Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд забивает из-за штрафной площади
44'
Квист Вильям ошибается в защите.
44'
44'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
43'
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
42'
Квист Вильям возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Квист Вильям получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Квист Вильям на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
40'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
39'
Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
39'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
38'
38'
37'
37'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
37'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
36'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
36'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
36'
34'
Поульсен Андреас наказан за толчок Анкерсен Петер
34'
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
32'
32'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
32'
32'
Шанс! Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Дуэлунд Миккель, и мяч снова в игре
31'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
30'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
28'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Плохо сыграл Люфтнер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
28'
28'
Корчмар Жолт сделал результативную передачу.
28'
28'
Г О О О О Л - Frank Onyeka из команды Митьюлланд забил гол! Легко это для такого игрока, как Frank Onyeka
28'
27'
27'
27'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
26'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
26'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
25'
25'
24'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Сотириу Пиерос изменил счет на табло!
23'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
23'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
22'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
21'
20'
20'
20'
Поульсен Андреас наказан за толчок Сков Роберт
19'
18'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Сантандер Федерико рано отмечает, но гол будет отменен!
18'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
18'
Хорошую попытку сделал Сотириу Пиерос. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Сков Роберт, и мяч снова в игре
16'
Сков Роберт из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
16'
Frank Onyeka предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
So close! Удар головой нанес Вавро Денис но мяч выбили с ленточки!
16'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой слева.
16'
Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
14'
14'
14'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
13'
13'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
13'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
12'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
12'
11'
11'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
9'
Отличный пас сделал Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
8'
Сантандер Федерико наказан за толчок Спарв Тим
8'
8'
Хансен Киан из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Frank Onyeka пострадал.
6'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд в офсайде
5'
5'
5'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
3'
3'
3'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
3'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
2'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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