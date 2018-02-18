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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 10654
Митьюлланд
2:1
Второй тайм: 79'
Копенгаген
0'
0:1
24' Гол
Сотириу Пиерос
1:1
28' Гол
Frank Onyeka
39' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
39' Желтая карточка
Святченко Эрик
2:1
44' Гол
Дуэлунд Миккель
45' Желтая карточка
Ольсен Робин
79'
Второй тайм
77'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
77'
Шанс! Бойлесен Николай из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
Угловой
77'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
77'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Сотириу Пиерос нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
76'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
75'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
74'
Удар от ворот произведет Копенгаген
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
74'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
74'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
73'
Викхейм Густав мяч отрикошетил от ворот
73'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
73'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
73'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
73'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 10654 болельщиков
72'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Поульсен Андреас уходит с поля и его заменяет Хенде Марк-Даль
71'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Викхейм Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Опасность предотвращена - Корчмар Жолт из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
70'
Отличные скиллы показывает Фальк Расмус, обводя своих соперников
69'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
69'
Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Frank Onyeka нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Корчмар Жолт
Фол, нарушение
67'
Поульсен Якоб наказан за толчок Квист Вильям
67'
Викхейм Густав пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Спарв Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Вавро Денис наказан за толчок Дуэлунд Миккель
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Тактическая замена. Люфтнер Михаэль уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
65'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Фишер Виктор
64'
Удар от ворот произведет Копенгаген
64'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
64'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Офсайд
63'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
63'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
63'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Сков Роберт оказался на газоне.
62'
Удар от ворот произведет Копенгаген
62'
Тюкосен Мадс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
61'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
60'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
Травма, повреждение
58'
Поульсен Андреас возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Удар от ворот произведет Копенгаген
58'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Поульсен Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
56'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой справа.
55'
Поульсен Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
54'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Люфтнер Михаэль ошибается в защите.
53'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
52'
Сков Роберт имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
52'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
52'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой справа.
Фол, нарушение
47'
Дуэлунд Миккель коснулся мяча рукой.
46'
Хорошую попытку сделал Фальк Расмус. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
46'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
46'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Желтая карточка
47'
Рефери не любит споров - именно за это Ольсен Робин сейчас получил желтую
47'
Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
46'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Плохо сыграл Люфтнер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
44'
ГОООООЛ - Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд забивает из-за штрафной площади
44'
Квист Вильям ошибается в защите.
44'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
43'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
42'
Квист Вильям возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Квист Вильям получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Квист Вильям на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
40'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Желтая карточка
39'
Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
38'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Копенгаген
37'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
37'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
37'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
36'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
36'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Поульсен Андреас наказан за толчок Анкерсен Петер
34'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
32'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
32'
Удар от ворот произведет Копенгаген
32'
Шанс! Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Дуэлунд Миккель, и мяч снова в игре
31'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
30'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
28'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Плохо сыграл Люфтнер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
28'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Корчмар Жолт сделал результативную передачу.
28'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Frank Onyeka из команды Митьюлланд забил гол! Легко это для такого игрока, как Frank Onyeka
28'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
26'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
26'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
25'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Сотириу Пиерос изменил счет на табло!
23'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
23'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
22'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
21'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Поульсен Андреас наказан за толчок Сков Роберт
19'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
18'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Сантандер Федерико рано отмечает, но гол будет отменен!
18'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
18'
Хорошую попытку сделал Сотириу Пиерос. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Сков Роберт, и мяч снова в игре
Угловой
16'
Сков Роберт из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
16'
Frank Onyeka предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
So close! Удар головой нанес Вавро Денис но мяч выбили с ленточки!
Угловой
16'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой слева.
16'
Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
13'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сотириу Пиерос
12'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Травма, повреждение
11'
Сантандер Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
10'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Удар от ворот произведет Копенгаген
9'
Отличный пас сделал Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Сантандер Федерико наказан за толчок Спарв Тим
8'
Удар от ворот произведет Копенгаген
8'
Хансен Киан из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
7'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Frank Onyeka пострадал.
6'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
6'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
3'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
3'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
3'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
2'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Удар от ворот произведет Копенгаген
2'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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