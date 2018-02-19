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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 4418
Орхус
0:0
Конец матча
Сённерйюск
0'
17' Желтая карточка
Сана Тобиас
17' Желтая карточка
Victor Ekani
43' Желтая карточка
Канструп Пьер
89' Желтая карточка
Kasper Junker
90' Желтая карточка
Люикс Кес
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
94'
Канструп Пьер из команды Орхус делает неудачный навес.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

94'
Сана Тобиас из команды Орхус делает неудачный навес.
Травма, повреждение
93'
Бакман Никлас возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Удар от ворот произведет Орхус
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакман Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Victor Ekani из команды Сённерйюск наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
92'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
91'
Бакман Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Плохо сыграл Йованович Александар II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Люикс Кес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
89'
Kasper Junker - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
89'
Судья свистит. Kasper Junker атаковал сзади соперника. Это Victor Ekani заработал своей команде штрафной
89'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Kasper Junker из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
88'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
87'
Бакман Никлас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
87'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Victor Ekani из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Daniel A. Pedersen заработал фол
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 4418 болельщиков
86'
Удар от ворот произведет Орхус
86'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
Офсайд
84'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск в офсайде
83'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
80'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
80'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
80'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
79'
Милиц Себастьян выбил мяч подальше от ворот.
79'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой слева.
79'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
78'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
78'
Victor Ekani из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
77'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
77'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Бакман Никлас выбил мяч подальше от ворот.
77'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
76'
Пушич Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Орхус делает атакующую замену. Анкерсен Якоб ушел с поля, а Kasper Junker вышел в подмогу атаке.
74'
Анкерсен Якоб получил травму и заменен. Kasper Junker выходит на поле.
74'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Анкерсен Якоб из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
73'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Травма, повреждение
72'
Анкерсен Якоб возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
70'
Анкерсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск.
69'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Зимлинг Ники получил травму и заменен. Philip Zinckernagel выходит на поле.
67'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Амини Мустафа
67'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
67'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
66'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
65'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
65'
Опасность предотвращена - Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
65'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
65'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
64'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
63'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
63'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
63'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
61'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Выглядело как неплохой момент. Кроон Симон из команды Сённерйюск закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
60'
Удивительный сейв сделал Йованович Александар II из команды Орхус! А был бы точно гол!
60'
Йованович Александар II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Плохо сыграл Спельманн Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
Угловой
59'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
59'
Бакман Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
58'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
57'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
57'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
55'
Daniel A. Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
55'
Канструп Пьер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
55'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
55'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Уре Микаэль из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
53'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
52'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
52'
Nicholas Marfelt наказан за толчок Спельманн Мартин
52'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
51'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
50'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
49'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
47'
Гира Адама из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой слева.
46'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
So close! Удар головой нанес Якобсен Кристиан II но мяч выбили с ленточки!
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Victor Ekani
46'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
46'
Йованович Александар II не дал случится голу! Уре Микаэль должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
45'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Канструп Пьер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Канструп Пьер атаковал сзади соперника. Это Уре Микаэль заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
43'
Уре Микаэль наказан за толчок Канструп Пьер
Фол, нарушение
42'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Миканович Дино оказался на газоне.
42'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йованович Александар II из команды Орхус.
42'
Опасность предотвращена - Йованович Александар II из команды Орхус вступил в отбор удачно
42'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
42'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
40'
Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
40'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
39'
Йонссон Эггерт наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
38'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Опасность предотвращена - Миканович Дино из команды Орхус вступил в отбор удачно
38'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Гира Адама
37'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
37'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
36'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
36'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
34'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
34'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
33'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
32'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
Угловой
32'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
32'
Йонссон Эггерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Гира Адама из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
32'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
31'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
31'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
31'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Daniel A. Pedersen наказан за толчок Victor Ekani
29'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
29'
Гира Адама из команды Орхус делает неудачный навес.
29'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
27'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
27'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Уре Микаэль из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
25'
Удар от ворот произведет Орхус
25'
ШАНС! Кроон Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
24'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Миканович Дино из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Уре Микаэль пострадал.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
22'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йонссон Эггерт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Гира Адама из команды Орхус играет слишком грубо. Зимлинг Ники оказался на газоне.
21'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
21'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
20'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
20'
Daniel A. Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
19'
Милиц Себастьян отбил мяч на угловой после удара Спельманн Мартин из штрафной площади.
18'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
18'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
17'
Victor Ekani получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Рефери не любит споров - именно за это Сана Тобиас сейчас получил желтую
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Гира Адама
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Люикс Кес из команды Сённерйюск.
16'
Опасность предотвращена - Люикс Кес из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
16'
Бакман Никлас из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
16'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
16'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Удар от ворот произведет Орхус
15'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
14'
Mustapha Bundu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Гира Адама
13'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
13'
Опасность предотвращена - Йованович Александар II из команды Орхус вступил в отбор удачно
12'
Mustapha Bundu пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
Травма, повреждение
12'
Миканович Дино возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Матч возобновится спорным мячом
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Миканович Дино получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
10'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Опасность предотвращена - Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
10'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
9'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
8'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
8'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает неудачный навес.
8'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Спельманн Мартин оказался на газоне.
4'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Якобсен Кристиан II нанес удар, мяч был парирован, но Йованович Александар II не удержал его в руках.
4'
Casper Hoejer Nielsen ошибается в защите.
3'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
3'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
3'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
3'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
2'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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