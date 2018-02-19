Стадион: Ceres Park Зрители: 4418
0:0
Конец матча
17' Желтая карточкаСана Тобиас
17' Желтая карточкаVictor Ekani
43' Желтая карточкаКанструп Пьер
89' Желтая карточкаKasper Junker
90' Желтая карточкаЛюикс Кес
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
94'
94'
Канструп Пьер из команды Орхус делает неудачный навес.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Сана Тобиас из команды Орхус делает неудачный навес.
93'
Бакман Никлас возвращается на поле, всё в порядке.
93'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакман Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Victor Ekani из команды Сённерйюск наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
92'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Бакман Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Плохо сыграл Йованович Александар II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Люикс Кес получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Kasper Junker - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
89'
Судья свистит. Kasper Junker атаковал сзади соперника. Это Victor Ekani заработал своей команде штрафной
89'
89'
Kasper Junker из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
88'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
88'
87'
87'
Бакман Никлас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
87'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Victor Ekani из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Daniel A. Pedersen заработал фол
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 4418 болельщиков
86'
86'
85'
85'
84'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
84'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск в офсайде
83'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
80'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
80'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
80'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
79'
Милиц Себастьян выбил мяч подальше от ворот.
79'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой слева.
79'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
78'
Victor Ekani из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
77'
77'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Бакман Никлас выбил мяч подальше от ворот.
77'
77'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
76'
Пушич Мартин из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Орхус делает атакующую замену. Анкерсен Якоб ушел с поля, а Kasper Junker вышел в подмогу атаке.
74'
Анкерсен Якоб получил травму и заменен. Kasper Junker выходит на поле.
74'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
74'
Анкерсен Якоб из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
73'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
72'
Анкерсен Якоб возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Анкерсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
69'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск.
69'
68'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
67'
Зимлинг Ники получил травму и заменен. Philip Zinckernagel выходит на поле.
67'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Амини Мустафа
67'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
67'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
66'
65'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
65'
Опасность предотвращена - Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
65'
65'
64'
63'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
63'
63'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
63'
63'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
61'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Выглядело как неплохой момент. Кроон Симон из команды Сённерйюск закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
60'
Удивительный сейв сделал Йованович Александар II из команды Орхус! А был бы точно гол!
60'
Йованович Александар II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Плохо сыграл Спельманн Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
59'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
59'
Бакман Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
58'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
57'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
57'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
56'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
Daniel A. Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
55'
Канструп Пьер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
55'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Уре Микаэль из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
53'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
52'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
52'
Nicholas Marfelt наказан за толчок Спельманн Мартин
52'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
51'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
50'
49'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
49'
48'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
47'
Гира Адама из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
47'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой слева.
46'
46'
46'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
So close! Удар головой нанес Якобсен Кристиан II но мяч выбили с ленточки!
46'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Victor Ekani
46'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
46'
Йованович Александар II не дал случится голу! Уре Микаэль должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
45'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
45'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Канструп Пьер получил желтую карточку от судьи
43'
Судья свистит. Канструп Пьер атаковал сзади соперника. Это Уре Микаэль заработал своей команде штрафной
43'
Уре Микаэль наказан за толчок Канструп Пьер
42'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Миканович Дино оказался на газоне.
42'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йованович Александар II из команды Орхус.
42'
Опасность предотвращена - Йованович Александар II из команды Орхус вступил в отбор удачно
42'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
42'
41'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
40'
Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
40'
40'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
39'
Йонссон Эггерт наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
38'
38'
38'
Опасность предотвращена - Миканович Дино из команды Орхус вступил в отбор удачно
38'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
37'
37'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
36'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
36'
35'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
34'
34'
34'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
33'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
33'
33'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
32'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
32'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
32'
Йонссон Эггерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Гира Адама из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
32'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
31'
31'
31'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
31'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Daniel A. Pedersen наказан за толчок Victor Ekani
29'
29'
Гира Адама из команды Орхус делает неудачный навес.
29'
29'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
27'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
27'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
26'
Судья сигнализирует, что Уре Микаэль из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
25'
25'
ШАНС! Кроон Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
24'
23'
Миканович Дино из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Уре Микаэль пострадал.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
22'
22'
Йонссон Эггерт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Гира Адама из команды Орхус играет слишком грубо. Зимлинг Ники оказался на газоне.
21'
21'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Daniel A. Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
19'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
19'
Милиц Себастьян отбил мяч на угловой после удара Спельманн Мартин из штрафной площади.
18'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
18'
18'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Victor Ekani получил желтую карточку от судьи
17'
Рефери не любит споров - именно за это Сана Тобиас сейчас получил желтую
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Люикс Кес из команды Сённерйюск.
16'
Опасность предотвращена - Люикс Кес из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
16'
Бакман Никлас из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
16'
16'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
14'
Mustapha Bundu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает пас партнеру.
14'
13'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
13'
Опасность предотвращена - Йованович Александар II из команды Орхус вступил в отбор удачно
12'
Mustapha Bundu пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
12'
Миканович Дино возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Матч возобновится спорным мячом
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Миканович Дино получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Опасность предотвращена - Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
10'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
9'
9'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает неудачный навес.
8'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
5'
4'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Спельманн Мартин оказался на газоне.
4'
4'
Якобсен Кристиан II нанес удар, мяч был парирован, но Йованович Александар II не удержал его в руках.
4'
Casper Hoejer Nielsen ошибается в защите.
3'
3'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
3'
2'
2'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
2'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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