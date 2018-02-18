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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3076
Раннерс
0:0
Конец матча
Хобро
0'
19' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
23' Желтая карточка
Киркеволд Пол
55' Желтая карточка
Мадс Агесен
72' Желтая карточка
Rasmus Minor Petersen
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
93'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Отличный пас сделал Дэнни Ольсен из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
92'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
92'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
91'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Хобро
90'
Шанс! Багер Йонас из команды Раннерс пробил головой, но мимо
Угловой
90'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
90'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Jakob Johansson
89'
Дэнни Ольсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
88'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
87'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Отличные скиллы показывает Дэнни Ольсен, обводя своих соперников
86'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Дэнни Ольсен
83'
Удар от ворот произведет Хобро
83'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
83'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Йеспер Боге уходит с поля и его заменяет Frans Dhia Putros
82'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
81'
Опасность предотвращена - Мадс Юстесен из команды Хобро вступил в отбор удачно
81'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
80'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
79'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Бьорн Копплин
79'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
78'
Йеспер Боге из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
78'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
77'
Вильфред Доморо из команды Хобро в офсайде
77'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
77'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Расмус Педерсен выбил мяч подальше от ворот.
76'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Опасность предотвращена - Мадс Юстесен из команды Хобро вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Маркканен Ээро, обводя своих соперников
75'
Удар от ворот произведет Хобро
75'
Кауко Йони не смог попасть в створ ударом издали
75'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
73'
Вильфред Доморо из команды Хобро в офсайде
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 3076 болельщиков
72'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Вильфред Доморо
Желтая карточка
72'
Расмус Педерсен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
71'
Vito Hammershoej-Mistrati пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
71'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
Бьорн Копплин из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
69'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Маркканен Ээро выбил мяч подальше от ворот.
68'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
68'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
67'
Маркканен Ээро нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
67'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
66'
Маркканен Ээро из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Антипас Квинси коснулся мяча рукой.
65'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
65'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
64'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
62'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Маркканен Ээро
62'
Удар от ворот произведет Раннерс
62'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
62'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Удар от ворот произведет Хобро
61'
Кауко Йони из команды Раннерс делает неудачный навес.
61'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
60'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
60'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
59'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
59'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Антипас Квинси из команды Хобро играет слишком грубо. Kasper Enghardt оказался на газоне.
58'
Дамборг Йонас выбил мяч подальше от ворот.
57'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Мадс Юстесен наказан за толчок Томсен Джонни
55'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
55'
Мадс Агесен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мадс Агесен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
55'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
54'
Антипас Квинси из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
52'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает неудачный навес.
52'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
51'
Удар от ворот произведет Раннерс
51'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
51'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
50'
Удар от ворот произведет Раннерс
50'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
49'
Антипас Квинси возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Антипас Квинси получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Антипас Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Томсен Джонни
45'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
44'
Отличный пас сделал Антипас Квинси из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мадс Юстесен выбил мяч подальше от ворот.
42'
Антипас Квинси из команды Хобро делает неудачный навес.
42'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
40'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Томсен Джонни пострадал.
40'
Удар от ворот произведет Раннерс
40'
Дамборг Йонас из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
40'
Бабаян Эдгар из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
39'
Томсен Джонни из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
37'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
37'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
36'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
36'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
35'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
35'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Kasper Enghardt наказан за толчок Дамборг Йонас
33'
Мадс Агесен нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Головой пробил Багер Йонас, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
33'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
32'
Должен был быть гол! Лобжанидзе Саба имел отличный шанс, но Йеспер Раск не дал голу состоятся!
32'
Marcus Moelvadgaard выбил мяч подальше от ворот.
32'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
31'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Мартин Миккельсен из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
31'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
30'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Каллесеэ Миккель
29'
Удар от ворот произведет Раннерс
29'
Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
28'
Удар от ворот произведет Хобро
28'
Отличный пас сделал Багер Йонас из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
25'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Удар от ворот произведет Хобро
24'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
24'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
23'
Киркеволд Пол сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
23'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Багер Йонас пострадал.
22'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
22'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Хобро
21'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Желтая карточка
19'
Vito Hammershoej-Mistrati сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Vito Hammershoej-Mistrati атаковал сзади соперника. Это Поульсен Николай II заработал своей команде штрафной
19'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
19'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
19'
Должен был быть гол! Мартин Миккельсен имел отличный шанс, но Хальдерссон Ханнес не дал голу состоятся!
18'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
18'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
17'
Удар от ворот произведет Раннерс
17'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
17'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Поульсен Николай II выбил мяч подальше от ворот.
17'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
17'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Хобро
15'
Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Мадс Юстесен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
14'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
13'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Алланссон Йоэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Угловой
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Опасность предотвращена - Поульсен Николай II из команды Раннерс вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
12'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
10'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Каллесеэ Миккель атаковал сзади соперника. Это Vito Hammershoej-Mistrati заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Томсен Джонни
9'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
7'
Багер Йонас из команды Раннерс делает неудачный навес.
7'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Лобжанидзе Саба из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йеспер Боге
6'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
6'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
5'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
4'
Бабаян Эдгар выбил мяч подальше от ворот.
4'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
4'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Отличные скиллы показывает Vito Hammershoej-Mistrati, обводя своих соперников
3'
Йеспер Боге из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
1'
Удар от ворот произведет Хобро
1'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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