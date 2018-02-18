Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 3076
19' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
23' Желтая карточкаКиркеволд Пол
55' Желтая карточкаМадс Агесен
72' Желтая карточкаRasmus Minor Petersen
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Отличный пас сделал Дэнни Ольсен из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
92'
92'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
92'
91'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Шанс! Багер Йонас из команды Раннерс пробил головой, но мимо
90'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
90'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
90'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Jakob Johansson
89'
Дэнни Ольсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
88'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Отличные скиллы показывает Дэнни Ольсен, обводя своих соперников
86'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
85'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Дэнни Ольсен
83'
83'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
83'
82'
Тактическая замена. Йеспер Боге уходит с поля и его заменяет Frans Dhia Putros
82'
82'
81'
Опасность предотвращена - Мадс Юстесен из команды Хобро вступил в отбор удачно
81'
80'
80'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
79'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Бьорн Копплин
79'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
78'
Йеспер Боге из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
78'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Вильфред Доморо из команды Хобро в офсайде
77'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
77'
77'
76'
Расмус Педерсен выбил мяч подальше от ворот.
76'
76'
Опасность предотвращена - Мадс Юстесен из команды Хобро вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Маркканен Ээро, обводя своих соперников
75'
75'
Кауко Йони не смог попасть в створ ударом издали
75'
74'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
Вильфред Доморо из команды Хобро в офсайде
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 3076 болельщиков
72'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Вильфред Доморо
72'
Расмус Педерсен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
72'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
71'
Vito Hammershoej-Mistrati пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
71'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
Бьорн Копплин из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
69'
69'
Маркканен Ээро выбил мяч подальше от ворот.
68'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
68'
68'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
67'
Маркканен Ээро нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
67'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
66'
Маркканен Ээро из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
65'
Антипас Квинси коснулся мяча рукой.
65'
65'
65'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
64'
63'
63'
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
62'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Маркканен Ээро
62'
62'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
62'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Кауко Йони из команды Раннерс делает неудачный навес.
61'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
60'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
60'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
59'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
59'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Антипас Квинси из команды Хобро играет слишком грубо. Kasper Enghardt оказался на газоне.
58'
Дамборг Йонас выбил мяч подальше от ворот.
57'
57'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
57'
56'
Мадс Юстесен наказан за толчок Томсен Джонни
55'
55'
Мадс Агесен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
55'
Судья сигнализирует, что Мадс Агесен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
55'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
54'
Антипас Квинси из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
52'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает неудачный навес.
52'
52'
52'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
51'
51'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
51'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
50'
50'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Антипас Квинси возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Антипас Квинси получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Антипас Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Томсен Джонни
45'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
44'
Отличный пас сделал Антипас Квинси из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мадс Юстесен выбил мяч подальше от ворот.
42'
Антипас Квинси из команды Хобро делает неудачный навес.
42'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Томсен Джонни пострадал.
40'
40'
Дамборг Йонас из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
40'
Бабаян Эдгар из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
39'
39'
Томсен Джонни из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
38'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
37'
37'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
36'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
36'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
34'
Kasper Enghardt наказан за толчок Дамборг Йонас
33'
Мадс Агесен нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Головой пробил Багер Йонас, но голкипер отбил его в поле!
33'
32'
Должен был быть гол! Лобжанидзе Саба имел отличный шанс, но Йеспер Раск не дал голу состоятся!
32'
Marcus Moelvadgaard выбил мяч подальше от ворот.
32'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
31'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Мартин Миккельсен из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
31'
31'
30'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Каллесеэ Миккель
29'
29'
Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Отличный пас сделал Багер Йонас из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
27'
27'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
26'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
24'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
24'
24'
23'
Киркеволд Пол сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
23'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Багер Йонас пострадал.
22'
22'
22'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
19'
Vito Hammershoej-Mistrati сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Судья свистит. Vito Hammershoej-Mistrati атаковал сзади соперника. Это Поульсен Николай II заработал своей команде штрафной
19'
19'
19'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
19'
Должен был быть гол! Мартин Миккельсен имел отличный шанс, но Хальдерссон Ханнес не дал голу состоятся!
18'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
18'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
17'
17'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
17'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Поульсен Николай II выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
14'
Судья сигнализирует, что Мадс Юстесен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
14'
14'
13'
13'
Алланссон Йоэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
13'
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Опасность предотвращена - Поульсен Николай II из команды Раннерс вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
12'
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
11'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
10'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Судья свистит. Каллесеэ Миккель атаковал сзади соперника. Это Vito Hammershoej-Mistrati заработал своей команде штрафной
10'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Томсен Джонни
9'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
8'
7'
7'
7'
Багер Йонас из команды Раннерс делает неудачный навес.
7'
7'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Лобжанидзе Саба из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йеспер Боге
6'
6'
6'
6'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
5'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
4'
Бабаян Эдгар выбил мяч подальше от ворот.
4'
4'
3'
Отличные скиллы показывает Vito Hammershoej-Mistrati, обводя своих соперников
3'
Йеспер Боге из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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