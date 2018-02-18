Стадион: МАК3ПАРК
0:0
Перерыв
Второй тайм
46'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
47'
ШАНС! Клюйверт Джастин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Опасность предотвращена - Де Лихт Маттайс из команды Аякс вступил в отбор удачно
47'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Зиеш Хаким выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
44'
44'
Николас Талиафико из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
43'
Ван де Бек Донни нанес удар головой, но Бур Дьедерик спокойно отбил мяч.
43'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
41'
40'
Марселлис Дирк возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Марселлис Дирк получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Марселлис Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Шанс! Нерес Давид из команды Аякс пробил головой, но мимо
39'
Клюйверт Джастин из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
38'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает пас партнеру.
37'
37'
Вельтман Йоел из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
37'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Ван де Бек Донни не смог попасть в створ ударом издали
36'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Безумный фол. Philippe Sandler грубо играет против соперника. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
33'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
32'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Томас Райян
32'
32'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
32'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает отличный кросс...
31'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
31'
Удар от ворот произведет Аякс
31'
Шанс! Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
30'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
30'
Судья сигнализирует, что Николас Талиафико из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
30'
30'
Шоне Лассе нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
29'
Бур Дьедерик не дал случится голу! Клюйверт Джастин должен был забивать, но Бур Дьедерик сделал отличный сейв
28'
Ван Полен Брам ошибается в защите.
28'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
27'
Зиеш Хаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
27'
Зиеш Хаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
26'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
25'
Отличный пас сделал Де Йонг Френки из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Де Лихт Маттайс наказан за толчок Маринус Ваутер
18'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
18'
18'
17'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Аякс
16'
Отличный пас сделал Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
15'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Шоне Лассе выбил мяч подальше от ворот.
14'
13'
Вельтман Йоел наказан за толчок Бур Дьедерик
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
13'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Николас Талиафико коснулся мяча рукой.
11'
11'
ШАНС! Клюйверт Джастин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
9'
Николас Талиафико из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
9'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
8'
Нерес Давид из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
8'
Ван де Бек Донни из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
Николас Талиафико из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Де Лихт Маттайс возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Ван Полен Брам заработал фол
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Лихт Маттайс получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена из-за технических проблем.
3'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
2'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
2'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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