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Стадион:
ПЕК Зволле
0:0
Перерыв
Аякс
0'
Второй тайм
46'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
47'
ШАНС! Клюйверт Джастин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Опасность предотвращена - Де Лихт Маттайс из команды Аякс вступил в отбор удачно
47'
Опасность! Шоне Лассе из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
46'
Зиеш Хаким выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
44'
Николас Талиафико из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
43'
Ван де Бек Донни нанес удар головой, но Бур Дьедерик спокойно отбил мяч.
43'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
41'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
40'
Марселлис Дирк возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Марселлис Дирк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Марселлис Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Шанс! Нерес Давид из команды Аякс пробил головой, но мимо
39'
Клюйверт Джастин из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
38'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает пас партнеру.
37'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Вельтман Йоел из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
37'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
36'
Ван де Бек Донни не смог попасть в створ ударом издали
36'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Philippe Sandler грубо играет против соперника. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Томас Райян
32'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
32'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
32'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает отличный кросс...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
31'
Удар от ворот произведет Аякс
31'
Шанс! Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
30'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Николас Талиафико из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
30'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
30'
Шоне Лассе нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
29'
Бур Дьедерик не дал случится голу! Клюйверт Джастин должен был забивать, но Бур Дьедерик сделал отличный сейв
28'
Ван Полен Брам ошибается в защите.
28'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
27'
Зиеш Хаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
27'
Зиеш Хаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
26'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
25'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
25'
Отличный пас сделал Де Йонг Френки из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
19'
Де Лихт Маттайс наказан за толчок Маринус Ваутер
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
18'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Аякс
16'
Отличный пас сделал Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
16'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
15'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Шоне Лассе выбил мяч подальше от ворот.
14'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Вельтман Йоел наказан за толчок Бур Дьедерик
Угловой
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
13'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
12'
Николас Талиафико коснулся мяча рукой.
11'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
11'
ШАНС! Клюйверт Джастин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Николас Талиафико из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
9'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
9'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
8'
Нерес Давид из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
8'
Ван де Бек Донни из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
Николас Талиафико из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
6'
Де Лихт Маттайс возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
6'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Ван Полен Брам заработал фол
Угловой
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Лихт Маттайс получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Угловой
3'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
2'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
2'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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