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2017-2018
Стадион: Констант Ванден Сток
5:3
Конец матча
1:0
26' ГолМориока Риота
45' Желтая карточкаБейи Логан
2:0
45' ПенальтиТеодорчик Лукаш
3:0
57' ГолТеодорчик Лукаш
4:0
61' ГолТеодорчик Лукаш
67' Желтая карточкаДьедью Кристоф
4:1
70' ГолАвонийи Тайво
4:2
72' ГолBenjamin van Durmen
4:3
84' ГолМезаг Тедди
89' Желтая карточкаГалициос Георгиос
5:3
90' ГолМориока Риота
|
26'
1:0
45'
45'
2:0
57'
3:0
61'
4:0
67'
70'
4:1
72'
4:2
84'
4:3
90'
5:3
Состав команд
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
15
Сайеф
Кеннет
54
Бейи
Логан
24
Гулан
Никола
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 5 Спайич Урош Защитник
- 32 Дендонкер Леандер Защитник
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 12 Аппиа Деннис Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- 10 Мориока Риота Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Де Йонг Бой Вратарь
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 50 Маркович Лазар Полузащитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 11 Кипчу Александру Полузащитник
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 40 Francis Amuzu
- 48 Albert Sambi Lokonga
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Мускрон-Перювельз 4-4-2
- Основной состав
- 54 Бейи Логан Вратарь
- 13 Галициос Георгиос Защитник
- 4 Мезаг Тедди Защитник
- 25 Дьедью Кристоф Защитник
- 24 Гулан Никола Защитник
- 95 Ротариу Дорин Полузащитник
- 29 Noam Debaisieux Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вернер Оливье Вратарь
- 3 Nathan De Medina Защитник
- 21 Selim Amallah Полузащитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 15 Бойя Франк Полузащитник
- 31 Годо Бруно Полузащитник
- 19 Пети Клеман Нападающий
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.02.2018 Сент-Трюйден 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.02.2018 Остенде 2:0 Андерлехт ПДА
- 04.02.2018 Андерлехт 2:2 Мехелен ПДА
- 28.01.2018 Стандард 3:3 Андерлехт ПДА
- 24.01.2018 Андерлехт 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 11.01.2018 Херенвен 0:0 Андерлехт ТМК
- 10.01.2018 Андерлехт 3:4 Утрехт ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Андерлехт 1:3 Шарлеруа ПДА
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Андерлехт 0:1 Стандард К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 18.02.2018 Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 11.02.2018 Стандард 4:3 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.02.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк ПДА
- 26.01.2018 Мехелен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 19.01.2018 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Первый дивизион А
- 27.11.2016 Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 30.07.2016 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про
- 05.03.2016 Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про
- 01.11.2015 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 06.12.2014 Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 27.07.2014 Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 24.09.2009 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига
- 28.02.2009 Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига
- 03.10.2008 Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 17.02.2008 Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|28
|18
|7
|3
|65 - 32
|61
|2.
|Шарлеруа
|28
|13
|11
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Андерлехт
|28
|14
|7
|7
|44 - 39
|49
|4.
|Гент
|28
|13
|8
|7
|41 - 23
|47
|5.
|Генк
|28
|10
|11
|7
|42 - 34
|41
|6.
|Кортрейк
|28
|11
|6
|11
|39 - 37
|39
|7.
|Стандард
|28
|9
|11
|8
|37 - 37
|38
|8.
|Ройал Антверпен
|28
|9
|11
|8
|35 - 38
|38
|9.
|Сент-Трюйден
|28
|9
|9
|10
|29 - 40
|36
|10.
|Васланд-Беверен
|28
|9
|8
|11
|50 - 48
|35
|11.
|Зульте-Варегем
|28
|10
|4
|14
|43 - 49
|34
|12.
|Остенде
|28
|9
|6
|13
|37 - 36
|33
|13.
|Мускрон-Перювельз
|28
|8
|6
|14
|39 - 53
|30
|14.
|Локерен
|28
|7
|7
|14
|31 - 46
|28
|15.
|Мехелен
|28
|5
|9
|14
|27 - 46
|24
|16.
|Эйпен
|28
|5
|9
|14
|36 - 55
|24
Второй тайм
90'
Андерлехт делает замену. Теодорчик Лукаш уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мориока Риота бьет в цель!
89'
Галициос Георгиос получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Мезаг Тедди бьет в цель!
72'
Г О О О О Л - Benjamin van Durmen бьет в цель!
71'
Мускрон-Перювельз делает замену. Болинжи Жонатан уходит с поля, а Benjamin van Durmen выходит на его замену.
70'
Андерлехт делает замену. Кумс Свен уходит с поля, а Маркович Лазар выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Авонийи Тайво бьет в цель!
67'
Дьедью Кристоф получил желтую карточку от судьи
63'
Андерлехт делает замену. Аппиа Деннис уходит с поля, а Кипчу Александру выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
46'
Мускрон-Перювельз делает замену. Noam Debaisieux уходит с поля, а Selim Amallah выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт забивает с точки!
45'
Бейи Логан получил желтую карточку от судьи
32'
Мускрон-Перювельз делает замену. Dimitri Mohamed уходит с поля, а Бойя Франк выходит на его замену.
26'
Г О О О О Л - Мориока Риота бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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