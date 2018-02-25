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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Андерлехт
5:3
Конец матча
Мускрон-Перювельз
0'
1:0
26' Гол
Мориока Риота
45' Желтая карточка
Бейи Логан
2:0
45' Пенальти
Теодорчик Лукаш
3:0
57' Гол
Теодорчик Лукаш
4:0
61' Гол
Теодорчик Лукаш
67' Желтая карточка
Дьедью Кристоф
4:1
70' Гол
Авонийи Тайво
4:2
72' Гол
Benjamin van Durmen
4:3
84' Гол
Мезаг Тедди
89' Желтая карточка
Галициос Георгиос
5:3
90' Гол
Мориока Риота
90'+4
Второй тайм
90'
Андерлехт делает замену. Теодорчик Лукаш уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мориока Риота бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Галициос Георгиос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Мезаг Тедди бьет в цель!
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Benjamin van Durmen бьет в цель!

71'
Мускрон-Перювельз делает замену. Болинжи Жонатан уходит с поля, а Benjamin van Durmen выходит на его замену.
70'
Андерлехт делает замену. Кумс Свен уходит с поля, а Маркович Лазар выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Авонийи Тайво бьет в цель!
Желтая карточка
67'
Дьедью Кристоф получил желтую карточку от судьи
63'
Андерлехт делает замену. Аппиа Деннис уходит с поля, а Кипчу Александру выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
46'
Мускрон-Перювельз делает замену. Noam Debaisieux уходит с поля, а Selim Amallah выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт забивает с точки!
Желтая карточка
45'
Бейи Логан получил желтую карточку от судьи
32'
Мускрон-Перювельз делает замену. Dimitri Mohamed уходит с поля, а Бойя Франк выходит на его замену.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Мориока Риота бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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