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2017-2018
Стадион: Гульденспоренстадион
0:1
Конец матча
19' Желтая карточкаХейлен Майкл
84' Желтая карточкаКумордзи Бернар
0:1
85' ПенальтиХарбауи Хамди
90' Желтая карточкаХарбауи Хамди
|
19'
84'
85'
0:1
90'
Состав команд
20
Азуни
Ларри
27
Уали
Идир
43
Пербе
Жереми
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 20 Азуни Ларри Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 12 Erik Palmer-Brown Защитник
- 15 Christophe Lepoint Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 11 Jovan Stojanovic I
- Главный тренер: Глен де Боек
Зульте-Варегем 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 24 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 4 Хейлен Майкл Полузащитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Полузащитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 9 Харбауи Хамди Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 15 Маду Кингсли Полузащитник
- 95 Бонгонда Тео Полузащитник
- 19 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 17.02.2018 Локерен 0:1 Кортрейк ПДА
- 10.02.2018 Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард ПДА
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 17.02.2018 Зульте-Варегем 3:2 Эйпен ПДА
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 04.02.2018 Зульте-Варегем 1:1 Остенде ПДА
- 27.01.2018 Васланд-Беверен 2:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.01.2018 Зульте-Варегем 2:1 Стандард ПДА
- 20.01.2018 Мехелен 0:2 Зульте-Варегем ПДА
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 26.12.2017 Зульте-Варегем 0:4 Шарлеруа ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 02.11.2017 Витесс 0:2 Зульте-Варегем ЛЕ
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А
- 21.01.2017 Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про
- 17.09.2016 Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про
- 05.03.2016 Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 01.11.2015 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про
- 23.11.2014 Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 27.07.2014 Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 01.12.2013 Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 03.08.2013 Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 08.12.2012 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 18.08.2012 Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|28
|18
|7
|3
|65 - 32
|61
|2.
|Шарлеруа
|28
|13
|11
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Андерлехт
|28
|14
|7
|7
|44 - 39
|49
|4.
|Гент
|28
|13
|8
|7
|41 - 23
|47
|5.
|Генк
|28
|10
|11
|7
|42 - 34
|41
|6.
|Кортрейк
|28
|11
|6
|11
|39 - 37
|39
|7.
|Стандард
|28
|9
|11
|8
|37 - 37
|38
|8.
|Ройал Антверпен
|28
|9
|11
|8
|35 - 38
|38
|9.
|Сент-Трюйден
|28
|9
|9
|10
|29 - 40
|36
|10.
|Васланд-Беверен
|28
|9
|8
|11
|50 - 48
|35
|11.
|Зульте-Варегем
|28
|10
|4
|14
|43 - 49
|34
|12.
|Остенде
|28
|9
|6
|13
|37 - 36
|33
|13.
|Мускрон-Перювельз
|28
|8
|6
|14
|39 - 53
|30
|14.
|Локерен
|28
|7
|7
|14
|31 - 46
|28
|15.
|Мехелен
|28
|5
|9
|14
|27 - 46
|24
|16.
|Эйпен
|28
|5
|9
|14
|36 - 55
|24
Второй тайм
90'
Кортрейк делает замену. Азуни Ларри уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
90'
Харбауи Хамди получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди из команды Зульте-Варегем забивает с точки!
84'
Кумордзи Бернар получил желтую карточку от судьи
83'
Кортрейк делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
83'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
66'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Бонгонда Тео выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Зульте-Варегем делает замену. Де Метс Гертьян уходит с поля, а Уолш Сэнди выходит на его замену.
19'
Хейлен Майкл получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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