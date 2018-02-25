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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Кортрейк
0:1
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
19' Желтая карточка
Хейлен Майкл
84' Желтая карточка
Кумордзи Бернар
0:1
85' Пенальти
Харбауи Хамди
90' Желтая карточка
Харбауи Хамди
90'+4
Второй тайм
90'
Кортрейк делает замену. Азуни Ларри уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Харбауи Хамди получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди из команды Зульте-Варегем забивает с точки!
Желтая карточка
84'
Кумордзи Бернар получил желтую карточку от судьи

83'
Кортрейк делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
83'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
66'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Бонгонда Тео выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Зульте-Варегем делает замену. Де Метс Гертьян уходит с поля, а Уолш Сэнди выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Хейлен Майкл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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